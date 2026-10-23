"복지 제도 배웠는데, 민원인 앞에선 막막"

큰사진보기 ▲심윤무 충청남도사회복지행정연구회 회장(논산시청 성과팀장)이 22일 신라스테이 천안에서 열린 저연차 사회복지공무원 역량강화 교육에 앞서 인사말을 하고 있다. 사회복지학 박사인 심 회장은 오랜 실무 경험과 전문성을 바탕으로 회원 간 교류와 협력을 넓히는 데 힘써 왔다. 충남지역 사회복지공무원들의 목소리를 모으고 연구회의 활동 기반을 다지는 데도 역할을 해왔다는 평가를 받는다. (사진제공 충청남도사회복지행정연구회 ) ⓒ 서준석 관련사진보기

"혼자 사는 어르신이 몸이 아파 병원에 가야 하는데, 거동이 불편해 집 밖으로 나서기도 어렵다면 어떻게 도와야 할까."

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큰사진보기 ▲임은영 충남도 통합돌봄복지과장과 심윤무 충청남도사회복지행정연구회 회장을 비롯한 도내 시·군 사회복지직 공무원들이 22일 신라스테이 천안에서 열린 역량강화 교육에서 힘차게 파이팅을 외치고 있다. 서로 다른 지역에서 근무하는 공무원들이 한자리에 모여 동료애를 다지고, 주민 곁에서 일하는 복지공무원으로서의 각오를 새롭게 했다. (사진제공 충청남도사회복지행정연구회 ) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

사회복지공무원이라면 현장에서 마주할 수 있는 상황이다. 병원 진료를 받을 수 있도록 돕는 일부터 식사와 일상생활을 살피는 일까지 해결해야 할 문제가 한두 가지가 아니다. 복지제도를 알고 있어도 막상 주민의 사정을 마주하면 어디서부터 손을 써야 할지 막막할 수 있다. 특히 공직에 첫발을 내디딘 새내기 공무원에게는 더욱 그렇다.이처럼 복지 현장에서 부딪히는 어려움을 함께 고민하고 해결 방법을 찾기 위해 충남지역 사회복지공무원들이 한자리에 모였다.충남도와 충청남도사회복지행정연구회는 지난 22일부터 23일까지 이틀간 신라스테이 천안에서 도와 15개 시·군의 저연차 사회복지공무원 100여 명을 대상으로 교육을 진행했다. 참석 대상은 일선 복지 현장에서 주민을 상대하는 8·9급 공무원들이다.이번 교육은 강의를 듣고 끝나는 방식에서 벗어나 공무원들이 현장에서 겪는 어려움을 나누고 다른 지역 동료들의 경험을 배우는 데 무게를 뒀다.사회복지공무원의 업무는 주민에게 지원금을 안내하거나 신청서를 접수하는 데 그치지 않는다. 혼자 생활하는 노인부터 장애인, 다문화 가족, 생활이 어려운 가정까지 도움이 필요한 주민들의 사정을 살피고 적절한 복지서비스를 연결하는 일도 맡는다.가령 거동이 불편한 노인이 집에서 계속 생활하기를 원한다면 의료서비스뿐 아니라 식사와 이동, 일상생활을 도울 방법까지 함께 살펴야 한다. 생활이 어려운 다문화 가족을 만났을 때는 언어와 문화 차이를 이해하면서 필요한 지원을 찾아야 한다. 제도를 아는 것만큼 주민의 이야기를 듣고 처지에 맞는 해결 방법을 찾는 능력이 중요한 이유다.첫날에는 박경미 천안시 여성가족과장이 '사회복지공무원, 어떻게 일할 것인가'를 주제로 강의했다. 이어 박미나 한국평생교육복지연구소장이 '현장에서 만나는 다문화 가족'을 주제로 다양한 문화적 배경을 가진 주민들을 이해하는 문제를 다뤘다.업무에 지친 공무원들을 위한 시간도 마련됐다. 소리를 들으며 몸과 마음의 긴장을 푸는 '사운드테라피' 프로그램에 이어 참가자들이 함께 과제를 수행하는 팀 활동이 진행됐다. 평소 전화나 공문으로 업무를 주고받던 다른 지역 동료들과 직접 만나 이야기를 나눌 기회였다.둘째 날에는 복지정책을 이해하고 현장에서 활용하는 방법을 배우는 교육이 이어졌다. 보건복지부 국장을 지낸 송준헌 강사는 '숫자로 읽는 우리나라 복지'를 주제로 강의했다. 광주 광산구 국장 출신인 엄미현 강사는 '복지공무원, 사람의 힘을 발견하는 공무활동가'를 주제로 사회복지공무원의 역할을 짚었다.이번 교육에서 특히 관심을 끈 것은 통합돌봄과 고령친화도시 정책을 놓고 진행한 시·군별 토론이다.통합돌봄은 나이가 많거나 몸이 불편한 주민이 병원이나 시설에 들어가지 않고도 자신이 살던 집과 동네에서 생활할 수 있도록 의료·요양·돌봄서비스를 연결해 주는 제도다. 고령친화도시는 노인들이 이동하거나 생활하는 데 불편함이 없도록 교통과 주거, 복지환경 등을 갖춰가는 도시를 말한다.하지만 같은 제도라도 지역에 따라 적용하는 방법은 달라질 수밖에 없다. 병원과 복지시설이 가까운 도심과 의료기관까지 이동하는 데 시간이 걸리는 농촌의 사정이 다르기 때문이다.예를 들어 혼자 사는 노인이 병원에 가야 할 때 도심에서는 가까운 의료기관을 이용할 수 있지만, 농촌에서는 병원까지 데려다줄 교통수단부터 찾아야 하는 경우가 있다. 식사를 제대로 챙기지 못하는 노인에게도 도시락 배달이나 방문 돌봄 등 지역에서 이용할 수 있는 서비스를 살펴야 한다.이런 문제는 담당 공무원 혼자 해결하기 어렵다. 복지부서와 보건소, 의료기관, 돌봄기관 등이 서로 협력해야 한다. 참가자들은 각 시·군의 복지 여건과 현안을 공유하며 지역 실정에 맞는 대응 방안을 논의했다.동료들과 경험을 나누는 일도 중요한 교육이었다. 같은 복지업무를 맡고 있더라도 지역마다 주민들의 요구와 민원 내용이 다르다. 한 지역에서 겪은 시행착오가 다른 지역 공무원에게는 업무를 처리하는 데 도움이 될 수 있다. 특히 경험이 부족한 저연차 공무원들에게는 선배와 동료의 조언이 실무를 익히는 길잡이가 된다.임은영 충남도 통합돌봄복지과장은 "복지는 행정의 온도이며, 사회복지공무원은 도민의 삶 가장 가까운 곳에서 그 온기를 전하는 사람들"이라며 "이번 교육이 저연차 공무원들의 전문성을 높이고 서로 소통하며 함께 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.심윤무 충청남도사회복지행정연구회 회장은 "사회복지행정은 사람의 마음을 이해하고 행정에 따뜻함을 더하는 일"이라며 "저연차 공직자들이 서로 격려하고 경험을 나누면서 사회복지공무원으로서 자긍심을 키우길 바란다"고 말했다.이어 "앞으로도 회원들의 목소리에 귀 기울이고 서로 소통하며 함께 성장하는 조직문화를 만드는 데 힘쓰겠다"고 덧붙였다.충청남도사회복지행정연구회는 충남도와 도내 15개 시·군에서 근무하는 사회복지공무원 2000여 명으로 구성된 단체다. 회원들의 권익 보호와 전문성 향상, 정보 교류 등을 위한 활동을 하고 있다.