"많이 힘들었지?" 아내의 편지에 돌아본 지난 세월

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큰사진보기 ▲먼동이 틀 무렵의 한강대교어둠 속에 잠겨 있던 도시의 윤곽이 서서히 드러난다. ⓒ 홍인표 관련사진보기

큰사진보기 ▲딸아이가 준비해 놓은 생일 파티룸 (개인정보보호를 위해 얼굴만 AI로 변형시켰다) ⓒ 홍인표 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리 안에 있는 '함께'라는 멋진 단어 (개인정보보호를 위해 얼굴만 AI로 변형시켰다) ⓒ 홍인표 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아내의 생일 축하 편지 ⓒ 홍인표 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

매일 한강을 건넌다. 성산대교를 지나기도 하고, 반포대교를 건너기도 한다. 늘 습관처럼 대교에 들어서면 양쪽 차창을 내린다. 시원한 바람이 왼쪽에서 오른쪽으로, 때로는 오른쪽에서 왼쪽으로, 한강의 물줄기를 따라 차 안을 가로질러 흐른다. 막혔던 숨이 트이듯, 나는 깊고 긴 호흡으로 그 상쾌함을 만끽한다.바람이 그저 스쳐 지나가는 것이 아니다. 수천 년의 굴곡진 역사를 실은 숨결이 내 안을 지나가는 듯하다. 대교를 건널 때면 나는 시간의 흐름 위에 떠 있는 나를 느낀다. 아픔도 슬픔도, 고통도 고난도 잠시 멀어지고, 영혼이 자유로워지는 순간을 마주한다. 한강을 건널 때면 나는 늘 창문을 내린다. 그곳은 갇힌 숨을 몰아쉬며 하루를 다시 살아갈 힘을 얻는, 나만의 작은 창이다.지난주, 오랜만에 가족이 모여 저녁식사를 했다. 큰딸은 저녁에 다른 약속이 있단다. 식사 후 30분밖에 시간이 없다며, 자기가 찾아 놓은 근처 카페에서 차 한 잔은 함께 마셔 주겠노란다. 여전히 상전 노릇이다. 그렇게 도착한 카페는 알고 보니 내 생일 이벤트 장소였다. 어쩐지 아내가 출근할 때 옷을 잘 갖춰 입고 가라느니, 수동 카메라를 챙겨 오라느니 하더니 "다 계획"이 있었던 거다.태생적으로 나는 내 생일을 잘 챙기지 않는다. 해마다 돌아오는 기념일에 특별한 의미를 두고 싶지 않기도 하고, 나 때문에 다른 사람의 감정을 소모하게 하고 싶지 않아서이기도 하다. 그런 내가 아내가 써 준 짧은 편지 한 장에 눈물을 흘렸으니, 이 무슨 망신인가. 생일에 눈물이라니. 아이들은 깔깔거리며 동영상까지 찍어 증거를 확보해 놓았다.엊그제는 또 지인 몇 사람과 생일 저녁식사를 함께했다. 지난주부터 저녁에 시간이 있느냐고 카톡으로 물어오기에 시간이 될 것 같다고 답했더니, 난데없이 저녁식사를 하잔다. "갑자기?" 그랬더니 나만 '갑자기'일 뿐, 자기들에게는 '갑자기'가 아니란다. 내 생일을 축하해 주려고 "다 계획"이 있었던 거다. 사실 나는 축하받는 일이 영 어색하다. 식사 후 차 한 잔을 마시며 작은 축하 메모 한 장을 건네받는데, 고마운 마음보다 어색함과 쑥스러움이 앞선다. 편지를 쓰고 선물을 준비하는 일이 얼마나 귀하고 정성스러운 일인가. 그날도 나는 과분한 축하를 받았다.사실 이번 생일은 내게 특별한 날이다. 60년 만에 돌아오는 환갑이기 때문이다. 의미를 부여하자면 한도 끝도 없겠지만, 오랜 시간을 걷고 뛰며 살아낸 삶의 한 시절을 마무리했다는 안도와 감사쯤은 품어도 좋지 않겠는가.김광석의 <서른 즈음에>를 들으며 서른을 지나왔고, <마흔 이후 30년>과 <오십에 읽는 논어> 같은 책들을 지나치며 마흔과 쉰을 건너왔다. 그 시절의 나를 붙들어 주었던 노래와 책들이 이제는 조금씩 멀어진다. 마치 제대하는 날, 몸담았던 부대를 돌아보는 마음 같다. 후련하면서도 어딘가 섭섭하다.핼리 혜성은 약 76년 주기로 돌아오는 혜성이다. 1986년에 지구 가까이를 지나갔고, 2061년에 다시 돌아온다. 그때 내 나이는 95세다. 살아 있다면 말이다. 어쩌면 핼리 혜성은 어둠 속에서 이렇게 중얼거리며 쓸쓸한 비행을 하고 있을지도 모르겠다."기다려, 나 지금 열심히 너한테 가고 있어! 한 번은 다시 만나야지!"회귀한다는 것은 단순히 한 바퀴의 여정을 끝낸다는 의미만은 아닐 것이다. 하나의 주기를 채우고 다시 돌아온다는 것은, 어쩌면 또 다른 여행을 시작하기 위한 일이 아닐까.나는 새벽녘, 먼동이 틀 무렵 한강대교를 건너갈 때가 좋다. 차창을 내리면 서늘한 바람이 얼굴을 스친다. 전날의 피로를 어둠에 묻었다가 새롭게 태어나는 도시의 실루엣이 숨 쉬듯 살아나는 그 역동이 좋다.이번 환갑에 내가 받은 것은 생일상이나 축하의 말만은 아니었다. 지나온 시간을 함께 건너온 사람들의 마음이었다. 그중에서도 아내의 짧은 편지는 많은 여운을 남긴다.갇힌 숨을 몰아쉬며 하루를 다시 살아갈 힘을 얻는 나만의 작은 창은 아내의 편지 속에 이미 열려 있음을 느낀다.