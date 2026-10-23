묘소부터 고택까지, 서상돈 선생 유적을 따라서

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큰사진보기 ▲서상돈 고택(대구 중구 계산동 상화고택 맞은편) ⓒ 김명희 관련사진보기

대구광역시 수성구에 범물동이 있다. 그곳에 갔다가는 '범'에게 '물'리게 된다는 민간 어원을 가진 동명이다. 그만큼 동네가 대구 중심부에서 멀리 떨어진 산악 지대에 있다. 실제로 범물동에는 대구도시철도 3호선 종착역이 있고, 순환 3번 등 많은 시내버스들의 종점도 있다. 지난 22일, 이곳을 찾았다.3호선에서 내려 대구미술관 방면으로 200m쯤 가면 도로 오른편에 천주교 공원묘지가 있다. 거기서 관리사무소로 들어가지 말고 계속 100m쯤 더 직진하면 역시 길 오른쪽에 '서상돈 묘소→'로 안내하는 작은 이정표가 나타난다. 그리로 들어가자마자 왼쪽으로 접어든다.아기자기한 오솔길이 펼쳐지리라 예상했지만, 뜻밖에도 산길은 매우 어수선하다. 보행로와 경작지를 구분하기 위해 설치된 푸른 망이 길 좌우를 어지럽게 막고 있다. 왼쪽으로 접어들어 약 50m쯤 가면 오른쪽에 상당히 깔끔하게 석축이 설치된 묘소가 보인다.서상돈 묘소는 아니다. 그곳을 지나면 다시 삼거리가 나온다. 왼쪽은 제법 다듬어진 넓은 길이고 오른쪽은 경사가 더 심하고 좁은 오르막이다. 오른쪽으로 올라간다. 이곳부터는 외길이라 혼란을 겪을 일은 없다. 두리번거리면서 다시 50m쯤 가는데 오른쪽에 '서 아오스딩' 글자가 새겨져 있는 묘소가 보인다.서상돈이 타계한 1913년. '아오스딩'은 현재의 '아우구스티노'이다. 서상돈의 세례명을 모르면 이 무덤이 서상돈 선생의 유택이라는 사실을 확인할 수 없다. 이때 답사자를 안심시켜 주는 친절한 글자들이 나타난다. 묘소 왼쪽에 '시찰사 달성서공 휘 상돈지묘' 묘비가 바로 그것이다.묘소는 소박하다. 1907년 국채보상운동이 펼쳐지던 당시 서상돈 선생이 대구에서 손가락 꼽힌 대부호였다는 사실을 생각하면 아주 뜻밖이다. 호화로운 경지까지는 아니더라도 보통 수준은 되어도 무방할 묘소인데, 그렇지 않다. 하지만 여기서 '관리 부실'을 원인으로 지레짐작해서는 안 된다.조항래 저서 <국채보상운동사>에 따르면 서상돈은 "매년 3천 석을 수확하는 대부호였음에도 근검절약 정신이 철저해 절대 쌀밥을 먹지 않았던" 사람이다. 대구 시내 계산동에 집을 지어놓고 나그네들이 숙식을 해결할 수 있도록 했고, 해마다 봄과 가을에 수백 석 양곡을 기부해 가난한 사람들을 도왔다. 무덤이 소박한 것은 관리 부실 탓이 아니라 당신의 가치관이 그러했기 때문이라는 말이다.홍의장군 곽재우의 묘소도 서상돈과 같은 철학을 보여준 사례로 널리 알려져 있다. <대구역사문화대전>에 따르면 홍의장군은 "왜란으로 인해 나라의 치욕이 막대하다. 그런즉 나의 장례는 예법대로 치르지도 말고 겨우 흙이 덮일 정도로 묻는 데서 그치며, 봉분도 만들지 말고, 묘비도 세우지 말라"고 유언했다.묘소를 제외하면 서상돈 유적은 모두 대구 시내 중심부에 있다. 국채보상운동기념관, 그의 흉상이 세워져 있는 국채보상운동기념공원, 1907년 1월 29일 국채보상운동이 최초로 결의 되고 최초로 모금이 이루어진 광문사 터, 1907년 2월 21일 최초의 군중대회를 열어 모금을 한 북후정 터, 그리고 계산동 고택이 바로 그들이다.계산동 고택은 상화고택과 대문을 마주하고 있다. 국채보상운동기념관과 기념공원은 내용성과 위치 상 이점 덕분에 많은 사람이 즐겨 찾고 있다. 서상돈의 업적에 걸맞게 잘 조성된 현창 시설이라 할 수 있다.다만 부족한 것은 광문사 터와 북후정 터이다. 광문사 터는 대구도시철도 중앙로역 1번 출구 바로 앞 일대인데, 인도 위에 '광문사 터'라는 동판 하나뿐이다. 북후정 터도 마찬가지이다. 옛 서문시장 안 세칭 오토바이골목 가운데의 차도 위에 있는 '북후정 터'라는 동판이 전부이다. 김광제 선생의 동상이 그의 고향 충남 보령에 건립되어 있는 데 견주면 상대적으로 부족하다는 생각이다.몇 달 남지 않은 오는 2027년 1월 29일과 2월 21일이면 국채보상운동 120주년을 맞이한다. 광문사 터와 북후정 터에 좀 더 볼만한 현창 시설이 세워지기를 바란다. 우리나라 학생들이 국사 교과서에서 배우는 주요 민족 운동의 하나가 국채보상운동이라는 점을 간과해서는 안 된다.