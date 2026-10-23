교통대란 피한 부산지하철... 7년 무분규 이면의 상처

큰사진보기 ▲노포차량사업소에서 운행을 위해 이동하는 부산지하철 1호선 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 노포차량사업소에서 열린 부산지하철노조 조합원 비상총회에서 오문제 위원장이 파업을 선언하고 있다. ⓒ 임병도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲22일 노포차량사업소에서 열린 부산지하철노조 조합원 비상총회에서 조합원들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

부산도시철도가 파업 직전 극적으로 노사 간 잠정 합의에 도달하며 23일 첫차부터 정상 운행에 들어갔습니다. 부산교통공사와 부산지하철노동조합은 22일 오후 3시부터 노포차량기지에서 이어진 최종교섭 끝에 23일 오전 0시 48분경 극적인 합의점을 찾았습니다.노조는 22일 오후 9시경 23일 첫차부터 파업을 실시하겠다고 선언했으나, 시민 불편 최소화를 위해 후속 교섭을 계속 진행하였습니다. 최종적으로 정부 지침에 따른 임금 3.5% 인상, 현장 결원 해소를 위한 29명 증원 부산시 건의, 공무직 처우 개선 등에 뜻을 모았습니다.이번 합의로 부산교통공사는 7년 연속 무분규 타결의 기록을 이어가게 되었습니다. 하지만 막판 교섭 과정에서 드러난 노동자들의 깊은 불신과 상처는 앞으로 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.합의에 이르기까지 교섭 현장은 그야말로 살얼음판이었습니다. 교섭 타결 불과 몇 시간 전인 22일 저녁 노포차량기지에서 열린 파업 전야제 겸 비상총회에서 오문제 부산지하철노조 위원장은 사측의 안일한 대처를 강하게 비판하며 파업을 선언했습니다.협상 도중 단상에 오른 오 위원장은 "우리는 법과 제도를 얘기하며 잠재적 범죄자로 살 수 없다 이야기했다"면서 "755명의 안전인력이 필요하다는 연구 결과가 나왔는데도 한 자릿수 인력을 얘기한다"라고 강하게 사측을 비판했습니다.이어 오 위원장은 투쟁명령 4호를 통해 전 조합원의 총파업 돌입을 선언하면서도, 막판 극적 타결의 여지를 남겼습니다. 그는 "기다리시는 조합원들을 위해서 파업 선언을 하고 대화의 창구는 저녁 12시까지 열어놓는다"라며 "별다른 상황이 없으면 내일 파업에 돌입하는 거다"라고 배수진을 쳤습니다.노동조합이 파업이라는 최후의 수단을 꺼내 들면서도 자정까지 대화의 끈을 놓지 않은 끝에, 결국 23일 새벽 극적인 잠정 합의가 이루어졌습니다.최악의 교통 대란은 피했지만, 교섭 장기화 과정에서 현장 노동자들이 느낀 부산시와 교통공사 경영진에 대한 불신은 극에 달해 있었습니다. 특히 비상총회 현장에서는 전재수 부산시장과 부산교통공사 사장의 소통 방식에 대한 비판이 쏟아졌습니다.박성국 장산역무지회장은 "박형준 시장이 불통 원이었다면 전재수 시장은 지금 불통 시즌 투로 달리고 있다"라며 "100일이 지나도록 시청 광장에서 집회를 하고 선전전을 하고 있는데 얼굴 한 번 안 내비치는 전재수 시장, 과연 무엇이 달라졌는가"라고 강하게 비판했습니다. 이어 "우리가 진정으로 교섭해야 할 단체는 부산시다"라고 덧붙이며 실질적 권한을 쥔 부산시의 책임 있는 자세를 촉구했습니다.전재수 부산시장은 지방선거를 한 달 앞둔 올해 5월 1일 노포차량사업소를 방문한 바 있습니다. 이후에도 간담회 등을 통해 지하철의 안전인력에 적극적으로 협조하겠다고 밝혔고, 부산지역 최대 노조이자 가장 많은 조합원들이 속해있는 부산지하철노조는 지방선거에서 전 후보를 적극 지지하기도 했습니다.운영서비스지부 소속 차량서비스지회 김성희 지회장 역시 신임 부산교통공사 사장의 발언을 문제 삼으며 분노를 표출했습니다. 김 지회장은 "원하청 교섭 실무에서 요구가 과하면 회사를 둘로 나눌 수도 있다. 청소품질은 걸레질 두 번 할 것을 한 번만 해도 된다"라는 사장의 발언을 폭로하며 "이것이 과연 부산 시민의 발이 되는 교통공사를 책임지겠다는 사람의 발언인가"라고 규탄했습니다.다행히 노사가 한발씩 양보하여 부산시민의 발인 지하철이 멈추는 사태는 막아냈습니다. 김태호 부산교통공사 사장은 보도자료를 통해 "어려운 여건에서도 대화와 타협으로 합의점을 찾아준 모든 구성원께 감사드린다"고 말했습니다.하지만 현장의 목소리를 외면하는 듯한 부산시의 불통과 비용 절감만을 앞세운 경영진의 가벼운 언사는 노동자들에게 지울 수 없는 상처를 남겼습니다. 진정한 노사 화합과 시민 안전을 위해서는 파업 철회라는 표면적 결과에 만족할 것이 아니라, 현장에서 묵묵히 땀 흘리는 노동자들의 목소리에 귀를 기울이는 근본적인 인식 변화가 시급해 보입니다.