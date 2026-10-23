'염하'의 길목에서 문수산성이 지킨 것

강화돈대는 단순한 군사시설을 넘어 국가 방어 전략과 지역의 정체성을 보여주는 중요한 문화유산입니다. 아름다운 자연과 어우러진 문화경관으로서의 가치도 큽니다. 세월의 풍파를 견뎌 온 날 것 그대로의 돈대를 다시 바라보고 그 가치를 재조명하고자 합니다.

"저게 문수산입니다. 좁은 해협을 사이에 두고 양쪽에서 서로 협공할 수 있도록 방어 시설을 갖췄으니 얼마나 큰 의미가 있겠어요."

큰사진보기 ▲문수산성 북문과 성벽. 홍예문 형태의 복원된 문수산성 북문과 산자락을 따라 길게 이어지는 석축 성벽이 웅장하다 ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲염하를 굽어보는 문수산성 북문. 강화해협과 맞은편 강화도를 바라보는 문수산성 북문 문루에서 강화도를 바라본다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲산줄기를 따라 이어지는 성벽. 단단하게 다듬은 돌을 차곡차곡 쌓아 올린 문수산성 성벽이 산자락을 따라 굽이쳐 올라간다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

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"갑곶진과 마주 보는 해안에 자리 잡고 있어 강화에서 육지로 나오는 관문 구실을 했습니다. 강화 쪽에서 방어하고 김포 쪽에서도 적을 막았다면, 양쪽에서 서로 협공할 수 있었겠지요."

큰사진보기 ▲바람에 나부끼는 옛 군사 깃발. 푸른 가을 하늘과 성곽 문루 위로 선조들의 자주정신을 담은 군사 깃발들이 펄럭이고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲병인양요 격전지 및 깃발 안내판. 1866년 치열했던 문수산성 전투의 역사와 성벽에 설치된 옛 군사 깃발들의 종류와 역할을 설명해 주고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"교수님, 우리 문수산성을 따라 돌아보면 어때요?"

"정상 장대까지 가면 좋지! 그런데 강화 해협을 따라 덕포진까지 가야 하는 일정이 바쁘니, 시간 내서 따로 와서 탐방해 보세요. 아주 좋은 여행이 될 거예요."

큰사진보기 ▲김포시 문수산길 종합안내도. 문수산성과 주변 탐방로, 역사 유적 답사 경로를 상세히 보여주고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

김포와 강화도 사이에 놓인 좁은 바닷길을 염하(鹽河)라 한다. 강화도에는 해안을 따라 수많은 돈대와 보, 진이 남아 있지만, 맞은편 김포에도 강화도를 방어하기 위해 쌓은 산성이 있다. 조선 숙종 때 축성한 문수산성이다. 우리 답사를 안내하는 황평우 동국대학교 교수가 짧은 설명으로 김포 쪽 유적 답사를 시작했다. 황 교수는 강화대교를 건너며 차창 밖으로 보이는 산을 가리켰다.황 교수는 염하를 건너 김포에서 강화도를 바라보며 역사의 흔적을 느껴보자고 했다. 평소 강화의 돈대와 성곽을 둘러보면서도 맞은편 김포의 방어 시설까지 생각해 본 적은 많지 않았다. 같은 바닷길을 사이에 두고 마주 선 두 지역이 어떤 관계였는지 궁금해졌다. 우리 일행은 금세 강화대교를 건너 김포시 월곶면으로 향했다. 목적지는 문수산성이었다.도착한 곳은 문수산성 북문이다. 복원된 문루와 그 양쪽으로 이어지는 성벽이 산자락을 따라 모습을 드러냈다.문수산성은 조선 숙종 20년인 1694년에 쌓은 석축 산성이다. 강화도를 방어하기 위한 군사 시설로, 강화 갑곶진과 마주한 염하의 길목을 지키는 중요한 역할을 했다. 이후 순조 12년인 1812년에 보수했다.산성은 문수산의 험준한 정상부에서 서쪽 산줄기를 따라 이어졌다. 문수골과 산성포 일대의 계곡을 감싸안으며 해안까지 뻗어 있었다. 돌을 다듬어 단단하게 쌓은 성벽 위에는 병사들이 몸을 숨기고 적의 움직임을 살필 수 있도록 낮은 담인 여장을 둘렀다. 성문과 작은 출입문도 갖추고 있었다. 황 교수의 설명이 이어졌다.그제야 강화의 해안에 늘어선 돈대들이 조금 다르게 보였다. 강화의 돈대와 맞은편 문수산성이 서로 마주 보며 바닷길을 지켰다는 사실이 새삼 눈에 들어왔다. 따로 보았던 유적들이 하나의 방어체계로 이어지는 순간이었다.문수산성은 강화도를 지키기 위해 쌓은 성곽이면서 외세의 침략에 맞서 싸운 역사의 현장이기도 하다. 1866년 병인양요 때 프랑스군과 치열한 전투가 벌어졌다. 그해 프랑스 함대는 로즈 제독의 지휘 아래 강화도를 점령했다. 프랑스군의 내륙 진출을 막기 위해 조선 조정은 한성근을 순무초관으로 임명하고 문수산성의 방비를 강화했다.10월, 프랑스군이 염하를 건너 문수산성에 접근하자 조선군은 맞서 싸웠다. 조선군은 프랑스군 3명을 사살하고 2명에게 부상을 입혔지만, 무기의 열세로 결국 성에서 물러났다. 프랑스군은 남문과 성벽을 파괴하고 인근 민가에 불을 지른 뒤 강화도로 돌아갔다. 조선군은 전투에서 물러났지만 프랑스군에 타격을 입히며 저항했다. 문수산성은 당시의 치열했던 전투를 간직한 역사의 현장이다.그런 역사의 현장임을 일깨우듯 문수산성에는 옛 군사 깃발이 나부끼고 있었다. 병인양요 때 로즈 제독이 이끄는 프랑스군에 맞서 싸운 선조들의 자주 의식을 기리기 위해 설치한 것이라고 한다. 바람에 펄럭이는 깃발을 보고 있자니 이곳이 한때 치열한 전투가 벌어졌던 현장이라는 사실이 새삼 실감 났다.깃발에는 문기(門旗), 인기(認旗), 영기(令旗), 순시기(巡視旗)라는 이름이 붙어 있었다. 이름도 생소한 깃발들이다. 문기는 문이나 진영을 표시하고, 영기는 군령을 전달하는 데 쓰였으며, 인기는 장수나 부대의 신분을 나타내고 순시기는 성곽과 진영 내부를 순찰·경계할 때 쓰던 깃발이다.깃발마다 나름의 쓰임과 의미가 있었던 셈이다. 바람에 나부끼는 깃발을 바라보며 옛 병사들이 이곳에서 군령을 주고받고 경계를 섰을 모습을 그려 보았다.오늘날 문수산성에는 옛 성곽의 흔적과 복원된 문루가 남아 있다. 전투로 파괴되고 세월에 훼손된 부분도 적지 않지만, 남아 있는 성벽은 이곳이 중요한 군사적 요충지였음을 말없이 전해준다. 옛 군사 깃발은 그 성벽에 역사의 숨결을 더하고 있었다.북문에서 남문으로 이어지는 산성의 구불구불한 돌담을 바라보다가 일행 중 한 사람이 물었다.그동안 문수산 정상에는 두어 번 올라본 적이 있다. 하지만 산을 오르는 것과, 성벽의 옛 돌들을 짚어가며 역사의 궤적을 따라 걷는 답사는 전혀 다른 의미일 터였다. 북문에서 발걸음을 떼어 정상 장대를 지나 남문으로 내려오는 길. 다음에 다시 찾아올 때는 넉넉한 시간을 두고 옛 병사들의 숨결을 느끼며 산성 전체를 온전히 걸어보고 싶다.