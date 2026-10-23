미국에 온 지 2년, '역이민'을 고민합니다

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큰사진보기 ▲여권사진현재 아이들은 두 나라의 여권을 소지하고 있다. 나는 배우자초청 비자로 영주조건으로 거주중 이다. ⓒ 주환선 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주환선 시민기자의 개인 블로그, 브런치에도 실립니다.

18일(현지 시간) 저녁, 카카오뱅크에서 인증을 다시 하라는 알림이 왔다. 인증하려면 한국 휴대전화 번호가 필요했다. 미국에 오면서 한국 휴대전화는 정지해 둔 상태였다. 해외 거주자 상담으로 두 차례 전화해 물었다. 문자 수신이 가능한 서비스로 바꿔도 아이폰은 시스템이 달라 인증할 수 없다는 답을 들었다.그림으로 번 돈은 액수가 변변찮아도 한국 계좌에 들어온다. 그 돈을 미국 계좌로 옮겨 생활비에 보태곤 했다. 이제 그 방법마저 막혔다. 한국 계좌에 돈이 있어도 미국에서 쓰기 어려워진 것이다. 멀리 떨어져 산다는 불편함이 휴대전화 인증으로 확 와닿았다.그러고 얼마 뒤, 미국에서 태어나거나 자란 한인 2세·1.5세가 한국으로 돌아간다는 기사를 읽었다. CNN이 2023년에 보도한 기사였다. 3년 전 이야기였지만 미국 생활 2년 차인 내게는 묵직하게 다가왔다.부모 세대는 더 나은 삶을 찾아 한국을 떠났다. 그런데 그 자녀들 가운데 일부는 한국에서 뿌리와 소속감을 찾으려 한다. 기사에 나온 이들에게 한국행은 일자리나 소득만의 문제가 아니었다. 미국에서 겪은 인종차별과 정체성, '나는 어디에 속하는가'라는 고민이 함께 있었다.2024년 <코리아타임스>가 전한 재외동포청 자료에 따르면, 해외에서 장기 체류 자격이나 영주권을 얻은 뒤 한국에 정착한 사람(영주귀국자)의 수는 2019년 1478명에서 2023년 1742명으로 늘었다. 기사에서는 귀국 이유에 대해 생활비와 의료, 교통, 안전부터 가족과의 거리, 고향에서 느끼는 소속감 등이라 분석했다. 다만 이 통계 만으로 미국 출신이나 한인 2세의 귀국이 늘었다고 단정할 수는 없다. 보도 이후 영주귀국자 수는 2024년 1566명, 2025년 1375명으로 감소했다.그 기사가 왜 내게 눈에 띄었는지는 모르겠다. 하지만 읽고 나니 지금 내 생활을 돌아보게 됐다. 독립운동가를 그리는 내게 한국은 일터이자 배움터다. 어쩌면 다른 사람보다 한국에서 소속감을 강하게 느끼는지도 모르겠다.아내는 이곳에서 초등학교 교사로 일한다. 교직의 혜택은 괜찮다고들 하지만 월급 만으로 살기에는 빠듯하다. 미국 물가는 내가 온 뒤로도 여러 차례 크게 흔들렸다. 기름값은 차를 탈 때마다 부담이고, 생필품은 가격이 오르거나 양이 줄었다. 자동차가 사실상 필수인 생활에서 차를 유지하는 비용도 만만치 않다.'한국에서 500만 원을 번다고 하면 부러워하고, 미국에서 5000달러를 번다고 하면 안쓰럽게 여긴다.' 사람마다 형편은 다르겠지만, 매달 나가는 돈을 생각하면 이 말이 그저 과장처럼 들리지는 않는다.아이들이 커갈수록 고민도 커진다. 한국에서는 어린이집과 학교 급식 같은 제도가 부모의 부담을 덜어준다. 이곳, 적어도 아이들이 다니는 곳에서는 학교 급식과 교육료, 어린이집 원비를 내야 한다. 학교에 일찍 가면 수업 전 돌봄 비용을 따로 내야 한다.물론 내가 역이민을 고민하는 이유는 CNN 기사에 나온 한인 2세들의 사정과 다르다. 그들은 정체성과 소속감을 찾아 한국으로 향했다. 나는 미국 생활에 적응하기 어렵고, 한국에 남겨둔 일과 생활 기반도 있어 돌아가려 한다. 같은 한국행이라도 사람마다 이유와 사정은 다르다.얼마나 더 살아야 이곳의 시스템에 익숙해질까. 더 젊었을 때 왔다면 달랐을까. 여러 번 스스로에게 묻지만 답을 내리기 어렵다. 그렇다고 역이민을 마음먹었다고 바로 실행할 수도 없다. 아이들 때문이다.아이 엄마에게 아이들을 맡기고 혼자 귀국하자니, 새벽같이 출근하는 아내가 둘을 등원시키기는 현실적으로 어렵다. 내가 아이 둘을 데려가 한국에 있는 할머니와 고모의 도움을 받는 방법도 생각해 봤다. 하지만 아이들에게 엄마의 빈자리가 생길 것을 생각하면 마음이 쓰인다.사람마다 맞는 곳은 다르다. 나에게는 경제적으로 더 나은 곳보다 안전하고 필요한 것을 가까이에서 누릴 수 있는 곳이 중요하다는 걸 깨달았다. 외투만 걸치고 다녀올 수 있는 병원과 편의점, 마트가 있고 아이들이 좋아하는 한식을 부담 없이 살 수 있는 일상. 그런 일상이 내가 역이민을 고민하는 가장 큰 이유다.아직 답을 정하지 못했다. 아이들에게 어떤 삶이 더 나을지, 우리 가족이 어디에서 덜 불안하고 더 단단하게 살아갈 수 있을지 함께 이야기하고 따져보려 한다.