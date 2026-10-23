메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

문화

대구경북

26.10.23 01:24최종 업데이트 26.10.23 01:24

이하석 시인, 대구도서관서 '작가와의 만남'

'해월, 길노래' 통해 동학 2대 교주 해월 최시형의 삶과 신념 조명

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
대구도서관은 오는 24일 오후 이하석 시인을 초청해 '길의 꿈과 숭고'를 주제로 작가와의 만남을 개최한다.
대구도서관은 오는 24일 오후 이하석 시인을 초청해 '길의 꿈과 숭고'를 주제로 작가와의 만남을 개최한다. ⓒ 대구시

대구도서관이 오는 24일 오후 2시 도서관 4층 강당에서 이하석 시인을 초청해 '길의 꿈과 숭고'를 주제로 작가와의 만남을 개최한다.

이번 행사는 '2026 대구 올해의 책 작가와의 만남'의 마지막 프로그램으로 이하석 시인의 <해월, 길노래>를 중심으로 작품에 담긴 역사적 의미와 창작 과정 등을 시민들과 나눌 예정이다.

<해월, 길노래>는 동학의 2대 교주 해월 최시형의 생애를 시조 형식으로 풀어낸 서사 시집으로 해월의 출생과 성장부터 관헌의 추적을 피해 다니며 동학의 가르침을 전파한 과정, 체포와 죽음에 이르기까지의 삶을 문학적으로 조명했다.

AD
이날 이하석 시인은 작품의 주요 소재인 '길'을 통해 인간의 삶과 신념, 문학의 역할 등에 관한 이야기를 시민들과 나눌 예정이다.

1948년 경북 고령에서 태어난 이하석 시인은 1971년 <현대시학> 추천으로 등단했다. <기억의 미래>, <우리 낯선 사람들>, <희게 애끓는, 응시> 등 다수의 시집을 펴냈으며, 김수영문학상과 김달진문학상, 이육사 시문학상 등을 수상했다. <해월, 길노래>로는 제15회 김만중문학상 시(시조) 대상을 받았다.

권현주 대구도서관장은 "지역 작가의 작품을 지역 출판사를 통해 만나고 작가와 시민이 직접 소통하면서 지역 문학의 가치를 새롭게 발견하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

참가 신청은 대구도서관 누리집에서 할 수 있으며, 자세한 사항은 대구도서관(053-803-8688)으로 문의하면 된다.

#이하석#대구도서관#올해의책#작가와의만남#해월길노래

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
조정훈 (tghome) 내방

대구주재. 오늘도 의미있고 즐거운 하루를 희망합니다. <오마이뉴스>의 10만인클럽 회원이 되어 주세요.

이 기자의 최신기사박형룡 "TK 패싱은 없어, 추경호 시장 만나자"




독자의견0

연도별 콘텐츠 보기