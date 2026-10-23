큰사진보기 ▲22일 저녁 열린 해밀·산울 학술제에서 세종 해밀초등학교 6학년 서지완·이예원 학생이 일본군 '위안부' 피해 문제에 대한 탐구 결과를 발표하고 있다. 화면에는 학생들이 청중에게 던진 질문이 담겨 있다. ⓒ 박지영 관련사진보기

"위안부 문제는 정의롭게 해결되고 있을까요? 역사를 기억하는 것을 넘어 정의로운 미래를 함께 만들어 갑시다."

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"위안부 문제는 정의롭게 해결되고 있을까요?"

"저는 아니라고 생각해요."

"그럼 어떻게 됐으면 좋겠어요?"

"공식적인 사과와 역사 교과서에 기록해 줬으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲▲ 22일 오전 세종 해밀초등학교 학술발표회에서 '바른 기억 저장소' 학생들이 일본군 '위안부' 피해 역사에 대한 탐구 결과를 발표하고 있다. 학생들은 세종여성회에서 받은 노란 뜨개 나비를 달고 무대에 올랐다. ⓒ 담당교사제공 관련사진보기

"이번 활동을 통해 저희는 과거의 아픔을 기억하는 데서 그치지 않고 올바른 역사를 배우고 알리는 것이 얼마나 중요한지 깨달았습니다."

"여러분들은 일본군 '위안부' 피해자 역사를 기억하시나요?"

"세종여성회의 도움을 받아 탐구하기도 했고, 완벽한 결과물은 아니지만 결과물을 만들어냈잖아요. 이렇게 큰 자리에서 발표할 수 있어서 감사하고 뿌듯했어요."

"시간이 너무 짧았던 것 같아요. 초등학생들에게는 조금 무리였을 주제였지만 그래도 잘해 준 팀원들에게 너무 고맙다는 말을 전하고 싶어요."

"초등학생 입장에서는 설명하기 어려운 부분들이 많잖아요. 세종여성회에서 알려주시니까 좀 더 수월하게 알 수 있었고 저도 설명할 수 있었던 것 같아요."

"다음에도 잘 알려지지 않은 역사를 소개해 보고 싶어요."

"아이들이 이 과정을 통해 결국 얻어갔구나 싶었어요. 저도 이 문제를 아이들에게 설명하는 것이 조심스러웠거든요. 세종여성회의 강의를 기점으로 아이들의 이해도가 확 달라졌어요."

"왜 '위안부'에 작은따옴표를 붙이는지, 일본 정부가 어떤 입장을 취하고 있는지, 수요시위가 무엇인지 물으면 아이들이 줄줄 이야기할 정도예요."

"어떻게 이런 단체를 알았을까 싶었어요. 어른도 몰랐는데요. 아이들이 정말 자기 힘으로 다 계획을 세웠어요. 저는 방향을 잡아 주는 조력자 역할만 했죠."

"아이들이 이제 설명하는 사람이 돼야 하잖아요. 학술제에서 자신들이 탐구한 내용을 발표해야 하니까 사명감을 가지고 준비하는 모습이 보였어요."

"아이들이 정말 우리가 알리고자 했던 것을 알렸구나 싶었어요. 아이들도 느꼈구나 싶어서 뭉클했어요. 아이들의 목소리로 누군가 한 명이라도 이 문제에 관심이 생겼다면 너무 기쁠 것 같아요."

"학술제에서 아이들은 더 이상 배움의 소비자가 아니라 배움의 전달자가 되고 주인공이 됩니다."

"위안부 문제는 정의롭게 해결되고 있을까요?"

덧붙이는 글 | 이 기사를 작성한 기자는 세종여성회 회원입니다. 지난 9월 23일 학생들의 역사 수업을 취재한 데 이어, 10월 22일 해밀·산울 학술제를 후속 취재했습니다.

22일 저녁 열린 해밀·산울 학술제에서 세종 해밀초등학교 6학년 서지완·이예원 학생이 발표를 마치며 던진 질문이다.두 학생은 일본군 '위안부' 피해 역사를 탐구한 '바른 기억 저장소'를 대표해 무대에 올랐다. 김학순 할머니의 공개 증언과 8월 14일 기림의 날, 평화의 소녀상에 담긴 의미를 설명하고 직접 제작한 캠페인 영상도 선보였다. 발표를 마친 서지완 학생에게 같은 질문을 다시 던졌다.서지완 학생은 일본 교과서에도 기록하고, 한국 교과서에서도 더 자세히 다뤄 줬으면 좋겠다고 덧붙였다. 아직 학교에서 해당 역사를 배우지는 않았지만, 스스로 탐구한 내용을 바탕으로 자신의 생각을 이야기했다.지난 9월 23일 해밀초 교실에서 '바른 기억 저장소' 학생들을 만났다. 학생들은 학교 자율시간 프로젝트인 '마을로 세계로'에서 일본군 '위안부' 피해 문제를 탐구하고 있었다. 유엔 지속가능발전목표(SDGs) 가운데 '정의'와 관련된 주제를 선택한 아이들은 자료를 조사하다가 더 정확한 내용을 배우기 위해 세종여성회에 직접 도움을 요청했다.세종여성회 회원들은 학교를 방문해 약 80분 동안 일본군 '위안부' 피해 역사와 김학순 할머니의 공개 증언, 평화의 소녀상에 담긴 의미 등을 설명했다. 아이들은 질문하고 나비를 접고, 클레이로 평화의 소녀상을 만드는 활동에도 참여했다.당시 이예원 학생은 학교 학술제에서 자신들이 공부한 내용을 다른 친구들에게 알리고 싶다고 했다. 학교 학생 약 1300명이 함께 듣는 자리에서 발표하면 더 큰 힘이 되지 않겠느냐는 생각이었다. 한 달 뒤, 아이들은 그 바람을 실천했다.22일 오전 해밀초 학술발표회에서는 '바른 기억 저장소' 팀원들이 함께 무대에 올라 탐구한 내용을 발표했다. 저녁에는 서지완·이예원 학생이 학교 대표로 해밀·산울 학술제 무대에 다시 올랐다. 학교 안에서 친구들에게 전한 이야기를 더 넓은 공동체에 알리는 자리였다.저녁 학술제에서 두 학생은 일본군 '위안부' 피해 역사뿐 아니라 평화의 소녀상에 담긴 상징도 소개했다. 잘린 머리카락과 어깨 위의 새, 그림자 속 나비에 담긴 의미를 설명하고 세종호수공원에서도 평화의 소녀상을 만날 수 있다고 알렸다.발표는 역사적 사실을 설명하는 데서 끝나지 않았다. 학생들은 김학순 할머니의 공개 증언을 기리는 8월 14일을 기억하고, 평화의 소녀상을 찾아가고, 매주 수요일 열리는 수요시위에도 관심을 가져 달라고 제안했다.이어 학생들이 직접 제작한 캠페인 영상이 상영됐다.영상에서도 아이들은 청중에게 질문을 던졌다. 발표를 마친 이예원 학생은 조금 떨렸지만 뿌듯했다고 했다.세종여성회 수업 이후에도 아이들의 공부는 계속됐다. 매주 수요일과 금요일 프로젝트 시간에 모여 자료를 정리하고 발표를 준비했다. 학교가 운영한 프로젝트 활동 시간은 총 32시간이었다. 아쉬운 점은 없었을까.서지완 학생도 세종여성회 수업이 큰 도움이 됐다고 했다.다음에 기회가 생긴다면 무엇을 해보고 싶은지 물었다.학생들의 발표를 지켜본 담당 교사는 눈물이 날 것 같았다고 했다.담당 교사는 세종여성회 수업 전에는 아이들이 30% 정도 이해했다면 지금은 90% 정도 이해하는 것 같다고 표현했다. 그만큼 아이들의 이해가 깊어졌다는 의미다.이런 변화에 이르기까지 아이들은 여러 차례 시행착오를 겪었다. 학생들은 스스로 탐구 주제를 정하고 계획서를 작성했다. 학교의 심사를 받는 과정에서 계획서를 여러 차례 수정하고 보완했다. 세종여성회를 찾아 도움을 요청하겠다는 계획도 아이들이 직접 세웠다. 담당 교사는 학생들이 스스로 시민단체를 찾아낸 점이 놀라웠다고 했다.무엇보다 교사가 감동한 것은 아이들의 달라진 태도였다.교사는 이날 학생들이 세종여성회와의 만남에서 받은 뜨개 나비를 달고 무대에 올랐다고 전했다. 한 달 전 교실에서 시작된 만남이 학술제 발표까지 이어진 것이다.해밀초의 '마을로 세계로'는 학생들이 자신을 둘러싼 세상에서 문제를 발견하고 탐구한 뒤 실천하는 학교 교육과정이다. 1~2학년은 해밀 마을, 3~4학년은 세종 지역, 5~6학년은 지구촌으로 탐구 범위를 넓혀 간다.5~6학년 학생들은 유엔 지속가능발전목표를 바탕으로 공동의 관심사를 가진 친구들과 모여 NGO를 구성하고 사회문제를 탐구한다. 학교 밖 사람들을 만나고 현장을 찾아가면서 교과서에서 배운 내용을 실제 세상과 연결한다. 이날 저녁 학술제에서 프로젝트를 소개한 공정희 교사는 배움의 의미를 이렇게 설명했다.'바른 기억 저장소' 학생들의 한 달도 그랬다. 처음에는 궁금한 것을 배우기 위해 세종여성회에 도움을 요청했다. 수업이 끝난 뒤에도 친구들과 함께 탐구를 이어갔다. 그리고 학교 학술발표회와 해밀·산울 학술제에서 자신들이 알게 된 사실을 다른 사람들에게 전했다.23일에는 직접 부스를 운영하며 탐구 결과를 다시 나눌 예정이다. 한 달 전 아이들은 어른들에게 모르는 것을 물었다. 한 달 뒤에는 자신들이 공부한 내용을 설명하기 위해 무대에 섰다. 그리고 이번에는 어른들을 향해 질문을 던졌다.