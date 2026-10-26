3천 원으로 호사... 로또 3등 당첨되면 이런 기분일까

한 작가의 책을 세 권쯤 읽다 보면 취향을 넘어 묘한 동지애가 생긴다. 가을맞이 첫 책으로 읽은 문하연의 <미술적 인간>(2026년 9월 출간)이 그렇다. 톡하면 터질 것 같은 감성을 담았던 소설, 능청스러울 만큼 명랑했던 에세이, 그리고 이번에는 미술 여행이다. 나는 세상에서 가장 편한 자세로 책을 들고 예술 충전을 시작했다.
이곳[이상원 미술관]은 화악산 자락에 있어 숲속이란 점이 마음에 들었고, 독특한 디자인 또한 눈을 사로잡았다. 게다가 미술관에서 운영하는 '스테이'까지 있었으니, 나는 당장 이곳을 예약하고 같이 갈 친구를 섭외해 운전대를 잡았다.
- <미술적 인간>, 22쪽
아직 미술 작품은 나오지도 않았는데 충전 표시등에 불이 들어왔다. 미술관에서 운영하는 '스테이', '같이 갈 친구'에 마음이 움찔움찔했다. 나도 떠난다면 누구에게 연락을 하지? 심지어 그런 고민까지 하며 책장을 넘겼다.
잘 알지 못해도 괜찮은 국내 미술관 여행
책 표지에서부터 안심을 주는 <미술적 인간>은 그녀가 강원도에서 제주도까지 19개의 미술관을 다니며 쓴 이야기다. 부여 부소갤러리에서 출발해 양구 박수근미술관, 양평 구하우스미술관을 거쳐 제주 현대미술관까지 단숨에 찍었다. 그런데 열두 번째 여행지인 대전 이응노미술관에서 책장 넘기던 손이 멈췄다.
신여성의 상징인 나혜석의 조카 나희균과 동양화가 박래현이 등장했다. 금사빠도 아닌데 나는 처음 알게 된 박래현에게 그 자리에서 빠져버렸다. 그녀의 작품 <노점>은 언젠가 어디선가 본 기억이 있었다. 외국 작품인 줄 알았는데 우리나라 판자촌의 여인들을 그린 그림이었다니.
미술은 모르지만 느낌은 살아있는지라, 서구적인 이 구도에서 가난과 판자촌을 떠올리기는 어려웠다. 박래현은 20대 초반 조선미전에서 수상했고, 청각장애가 있는 김기창을 만나 결혼했다고 한다. 책을 읽으면 읽을수록 이 여인이 궁금해졌다. 실물 영접을 위해 광클하는 팬으로 빙의해 검색창을 두드렸다. 찾았다. 국립현대미술관 과천관의 상설전시 <한국근현대미술 Ⅰ>. 박래현이 그곳에 있다고 한다.
지난 13일, 소풍 날 아침처럼 6시에 눈이 떠졌다. 설레서가 아니다. 빗소리 때문이었다. 10월 중순이 다 되도록 더위를 못 보내던 계절은 하루아침에 얼굴을 바꾸고 억수 같은 가을비를 쏟아내고 있었다. 가는 날이 장날이라더니 하필. 누군가와 약속한 것도 아닌데 날 좋을 때 갈까? 마음은 다음에 가자고 하는데 몸은 샤워를 하고, 옷을 입고, 가방을 챙겨 주차장으로 향하고 있었다.
색다른 여행에 신이 난 듯 와이퍼가 왼오왼오 움직였다. 그 박자를 타고 과천 국립현대미술관에 도착했다. 가만있어 보자. 내가 여기 언제 왔더라. 이 초면 같은 기분은 뭐지.
"저, 한국근현대미술 전시를 보려고요."
"저희 미술관에서는 네 개의 전시를 하고 있는데요. 입장권 하나로 모두 관람하실 수 있습니다. 입장료는 3천 원입니다."
네?! 로또 3등에 당첨되면 이런 기분일까. 3만 원도 아니고 3천 원에 전시 네 개를 모두 볼 수 있다니, 이게 미술관의 자유이용권이구나.
1층에서는 <MMCA 해외 명작: 수련과 샹들리에>가 열리고 있었다. 처음에는 자유이용권에 이끌려 들어갔는데 어느새 50분 동안 도슨트를 따라다니며(심지어 맨 앞에서) 열성적인 관람객이 되었다.
2층 <한국근현대미술 Ⅱ>는 슬로우 러닝하듯 가볍게 돌아보고 나올 생각이었는데 갑자기 호흡이 올라갔다. 어? 나 아는 화가다! <미술적 인간> 환기미술관 편에서 만났던 바로 그 화가, 김환기의 작품이다. 국내에서 가장 비싸게 거래된 작품이 김환기의 <우주>라고 그랬지. 경매 시장에선 김환기의 라이벌이 김환기밖에 없다는 말이 나왔다면서. <미술적 인간> 163쪽이 눈앞에 막 펼쳐지는 것이었다. 괜히 어깨에 뽕이 들어갔다. 어제 벼락치기로 공부한 내용이 시험에 나온 기분이랄까.
3층에 도착한 지 벌써 20분이 넘었는데 내가 찾는 주인공은 보이지 않는다. 머릿속에서 요즘 SNS 배경음악으로 자주 나오는 노래 한 소절이 흘러나왔다. '뭔가 잘못됐어'. 그녀를 만나려고 빗속을 달려왔는데 없다니. 내가 전시 장소를 잘못 찾은 걸까. 안내 직원을 찾으러 복도로 나오는데 키오스크 같은 화면에 뭔가가 스쳤다. 들여다보니 박래현의 <노점>이 영상으로 나오는 게 아닌가.
알고 보니 맞은편에도 전시실이 하나 더 있었다. 그곳에서 박래현과 김기창을 만났다. 드디어 얼굴도 봤다. 물론 사진이지만, 집에서 클릭 몇 번이면 볼 수 있는 얼굴을 미술관에서 만나니 진짜 '실물 영접'을 한 기분이었다. 예상보다 훨씬 멋있었다. '래현'이라는 이름부터 멋있더니 스타일도 그만큼 세련됐다. 얼핏 1950~60년대쯤 찍힌 사진이다. 선글라스를 쓰고 핸드백을 든 채 양복 차림의 남편과 거리를 걷는 모습이라니. 역시 마이 스타로 충분했다.
1958년에 그렸다는 사실이 믿어지지 않는 <탈>은 박래현이 추상화로 넘어가기 직전의 작품이다. 1937년부터 동양화를 배우고 일본 유학을 거친 박래현은 자신만의 한국화를 모색했다. 초기에는 인물을 사실적으로 그렸지만, 이후 직선과 기하학적인 형태로 대상을 표현하기 시작했다.
'현대에 어울리는 한국화'라는 비유가 딱 맞았다. <노점>에서 느꼈던 서구적인 분위기도 이제야 이해가 됐다. 각지게 꺾인 몸의 마디들이 살아 움직이는 것 같았다. 그러고 보니 나는 이런 스타일의 그림을 좋아하나 보다. 뜻밖에 얻은 취향의 발견이었다.
요즘 들어 자꾸 가라앉는 마음 때문이었을까. 생전 그런 일이 없더니 올해는 몇 달 뒤 한 살 더 먹는 일이 유난히 신경 쓰이고 있었다. 그런 마음을 숨기고 사람들을 만나 웃던 내 모습이 겹쳤다. 과도할 정도로 꺾인 어깨는 내 어깨 같았다. 탈을 쓰고도 왜 저렇게 고개를 돌리고 있을까. 바싹 마른 발마저 내 발 같아서, 그림 속 발과 내 발을 번갈아 보았다.
미술관이 문을 닫을 시간이 다 되어 원형 계단을 내려오는데 어디선가 고소한 냄새가 났다. 출처는 2층 카페였다. 생각해보니 이때까지 아무것도 안 먹었다. 그런데도 속이 든든한 이 기분은 뭘까. 그러고 보니 <미술적 인간>에서도 식사 장면이나 맛집 소개는 본 것 같지 않다. 대신 오래 곱씹게 되는 문장이 있었다.
바람에 흩날리는 나뭇잎을 보며 문득 이런 생각이 들었다. 남은 저 잎도 이제 곧 다 떨어질 테고, 그러니 나무는 그냥 다 나무겠구나. 한때는 절정의 시간을 보냈든, 아니든, 잘났든 못났든 내가 그냥 나인 것처럼. 불현듯 마음이 평온해졌다. 앞으로 더 잘 지낼 수 있을 것 같다. 이번엔 거짓말이 아니다.
- <미술적 인간>, 63쪽
들어갈 때는 빗속이었는데 언제 그랬냐는 듯 파아-란 하늘이 웃고 있었다. 얼른 집에 가서 지금 이 순간을 글로 쓰고 싶어졌다. 한 살 먹어도 잘 지낼 수 있을 것 같다. 나도 거짓말이 아니다.
참! 혹시 이 글을 읽고 국립현대미술관 과천관을 간다면 3층의 <한국근현대미술 Ⅰ>부터 관람하고 2층으로 내려오길 추천한다. 연어도 아닌데 시대를 거슬러 올라갈 필요는 없으니까. 방금 탄생한 '미술적 인간'이 전하는 팁이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.