3천 원으로 호사... 로또 3등 당첨되면 이런 기분일까

이곳[이상원 미술관]은 화악산 자락에 있어 숲속이란 점이 마음에 들었고, 독특한 디자인 또한 눈을 사로잡았다. 게다가 미술관에서 운영하는 '스테이'까지 있었으니, 나는 당장 이곳을 예약하고 같이 갈 친구를 섭외해 운전대를 잡았다.

- <미술적 인간>, 22쪽

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"저, 한국근현대미술 전시를 보려고요."

"저희 미술관에서는 네 개의 전시를 하고 있는데요. 입장권 하나로 모두 관람하실 수 있습니다. 입장료는 3천 원입니다."

바람에 흩날리는 나뭇잎을 보며 문득 이런 생각이 들었다. 남은 저 잎도 이제 곧 다 떨어질 테고, 그러니 나무는 그냥 다 나무겠구나. 한때는 절정의 시간을 보냈든, 아니든, 잘났든 못났든 내가 그냥 나인 것처럼. 불현듯 마음이 평온해졌다. 앞으로 더 잘 지낼 수 있을 것 같다. 이번엔 거짓말이 아니다.

- <미술적 인간>, 63쪽

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