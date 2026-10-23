"아빠, 돌아와"... AI 영상 앞에서 나는 울었다

큰사진보기 ▲아빠, 돌아와딸이 보내온 영상에서 착안해 아내가 그린 그림. 영상에는 ‘AI-generated(AI로 생성된)' 표시가 있었다. 실제 순직 소방관이나 유가족을 그린 작품은 아니다. ⓒ 성금례(아내) 관련사진보기

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"Daddy, come back(아빠, 돌아와)."

큰사진보기 ▲19일 경기도 부천시 원미구 부천실내체육관에서 열린 '고 김진석 소방위 영결식'에서 소방관들이 헌화를 마친 뒤 묵념하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 경기도 부천체육관에서 열린 부천 공장 화재 진압 중 순직한 고 김진석 소방위 영결식에서 유가족이 슬픔에 잠겨 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 오전 경기 부천시 부천실내체육관에서 열린 고 김진석 소방위 영결식에서 동료 소방대원들이 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

10월 22일, 미국 뉴저지에 사는 딸이 영상 하나를 보내왔다. 군인과 소방관의 장례식으로 보이는 장면들이 이어졌고, 아빠를 잃은 듯한 어린아이들이 울고 있었다.커다란 군화 옆에서 우는 아이, 소방복을 꼭 움켜쥔 아이가 있었다. 아빠의 모자를 품에 안고 우는 아이와 영정 사진을 향해 아장아장 걸어가는 아이도 보였다.영상 첫머리에서는 아이의 울음 사이로 이런 말이 들렸다.소방복을 움켜쥔 아이는 "Come on, come on(제발, 제발)"을 되풀이했다.아이들은 죽음이 무엇인지 몰라도, 아빠가 곁에 없다는 것만은 알고 있을까. 내가 알 수 있는 것은 화면 속 아이들의 표정뿐이었다. 그런데 그 표정들이 마음을 무너뜨렸다.화면에서 눈을 뗄 수 없었다. 나도 모르게 눈물이 뚝뚝 떨어졌다. 소리 내어 운 것도 아니었다. 그저 말없이 눈물이 흘렀고, 한참을 그렇게 울었다.이상한 일이었다. 영상 속 아이들과 나는 아무런 관계가 없다. 아이들이 누구인지도 모르고, 그 아빠들이 어떤 사람인지도 모른다. 그런데 어째서 남의 슬픔이 이토록 가슴을 파고드는 것일까.하루가 지났는데도 아이들의 얼굴이 마음에서 떠나지 않았다. 오늘 아침에도 그 영상에 관한 이야기를 꺼냈다. 어제 왜 그렇게 울었는지 설명하려는데 다시 눈물이 흘렀다.나중에 영상을 자세히 살펴보니 화면 한쪽에 'AI-generated(AI로 생성된)'라는 표시가 눈에 들어왔다. 뜻밖이었다.내가 그토록 마음 아프게 지켜본 장례식과 아이들의 모습이 실제 현장을 촬영한 장면이 아닐 수도 있다는 뜻이었다. 그 표시만으로 어디까지 AI로 만들어졌는지, 실제 장면이 일부라도 포함돼 있는지는 알 수 없었다. 하지만 나는 그때까지 실제 장례식이라고 생각하며 영상을 보았다.그렇다면 내가 흘린 눈물은 무엇이었을까. 실제로 일어난 일이 아니라면, 그 장면을 보고 느낀 슬픔도 달라져야 하는 것일까.그렇지는 않다. 적어도 내게는 그랬다. AI로 만든 영상일 수 있다는 사실을 알고 나서도 아이들의 표정은 여전히 마음에 남아 있다.생각해 보면 세상에는 아빠를 잃은 아이들이 실제로 있다. 어느 날 갑자기 아빠가 돌아오지 않는 집이 있고, 아빠의 빈자리를 이해하기도 전에 그리움부터 배워야 하는 아이들도 있다.며칠 전에도 한 아이가 아빠를 잃었다.지난 10월 16일 오전 8시 38분, 경기도 부천의 한 공장에서 화재가 발생했다. 보도에 따르면 부천소방서 소속 김진석 소방위는 24시간 근무를 마치고 퇴근까지 불과 20여 분을 남겨두고 있었다. 그러나 화재 신고가 들어오자 현장으로 출동했다.그는 동료들과 함께 건물 안으로 들어가 화재를 진압하다 고립됐다. 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌지만, 다음 날인 17일 오전 0시 55분께 끝내 숨졌다. 함께 출동한 동료들도 다쳤다. 소방청은 고인을 소방장에서 소방위로 1계급 특진 추서했다.그는 아내와 어린 딸을 남겼다. 딸은 2027년 초등학교에 들어갈 나이라고 한다.19일 부천체육관에서 열린 영결식 소식을 접하니 영상 속 아이들의 얼굴이 다시 떠올랐다. 고인의 어린 딸이 아버지에게 쓴 편지 소식까지 전해지자, 아이가 감당해야 할 이별이 얼마나 큰 것인지 감히 헤아리기 어려웠다.영상에서는 아이들이 저마다 아빠를 찾으며 울었다. 현실에서는 한 어린 딸이 아빠를 영영 떠나보내야 했다.어른들은 순직이라고 말한다. 국민의 생명을 지키다 희생된 숭고한 죽음이라고 추모한다. 그러나 어린 딸이 겪어야 할 이별의 슬픔을 그런 말로는 다 설명할 수 없을 것이다. 아빠가 돌아오지 않는다는 사실 앞에서 훈장도, 명예도 그 빈자리를 대신할 수는 없다.공교롭게도 화재가 발생하기 사흘 전인 10월 13일, 국회 국정감사에서는 소방 예산을 둘러싼 논란이 일었다.추미애 경기도지사는 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 국가직 소방공무원에 대한 지방자치단체의 재정 부담을 설명하다 소방 관련 예산을 두고 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 발언했다.국가직으로 전환한 소방공무원의 인건비 등을 지방자치단체가 상당 부분 부담하는 구조에 문제가 있다는 취지였다. 국가와 지방자치단체가 소방 예산을 어떻게 분담할 것인지는 충분히 논의할 가치가 있는 문제다. 국민의 안전을 지키는 데 필요한 재원을 어느 기관이, 어떤 방식으로 책임질 것인지 따져보는 일은 중요하다.그러나 예산 구조의 문제를 지적하는 일과 그 구조 안에서 일하는 사람들을 존중하는 일은 별개다. '재정 빨대'라는 표현이 소방관들에게 어떻게 들렸을까.소방 노조 등의 반발이 이어지자 추 지사는 17일 김 소방위의 빈소를 찾아 사과했지만, "사과를 바라시니까"라는 표현을 두고 사과의 진정성에 대한 논란이 다시 일었다. 추 지사는 19일 국정감사에서도 소방관들에게 사과하고 안전과 처우를 더욱 세심하게 살피겠다고 밝혔다.그러나 사과와 별개로, 국민의 안전을 책임지는 공직자의 말에는 그만한 무게와 책임이 따라야 한다고 생각한다.나는 그 발언이 나온 지 며칠 만에 한 소방관이 목숨을 잃었다는 사실이 마음에 걸렸다. 두 사건 사이에 인과관계가 있다는 뜻은 아니다. 다만 소방 예산을 둘러싼 논란과 순직 소식을 잇달아 접하며 소방관의 희생과 처우를 다시 생각했다.소방관들은 불이 나면 사람들이 빠져나오는 방향과 반대로 달려가는 사람들이다. 시뻘건 불길과 유독가스가 가득한 현장으로 들어가는 일이 얼마나 두려울까. 그 두려움이 없어서가 아니라 "누군가는 들어가야 하기에 불길 속으로 향하는 것이리라.그들에게도 기다리는 가족이 있다. 퇴근하면 달려와 안길 어린 자녀가 있고, 무사히 돌아오기를 기다리는 배우자가 있다.우리가 소방관에게 보내야 할 존중은 순직한 뒤의 추모에만 머물러서는 안 된다. 충분한 인력과 장비를 갖추고, 위험한 현장에서 안전하게 일할 수 있도록 해야 한다. 반복되는 위험을 줄일 수 있도록 현장을 점검하고, 필요한 지원이 제대로 이뤄지는지도 살펴야 한다.재정 문제를 논의하는 것은 필요하다. 국가와 지방자치단체 사이에 합리적인 비용 분담 구조를 마련하는 일도 중요하다. 그러나 그 논의가 누구를 위한 것인지 잊어서는 안 된다. 예산은 결국 국민의 생명을 지키기 위해 존재하고, 소방관의 안전 역시 그 목적에서 벗어날 수 없다.소방관의 헌신을 말로만 기릴 것이 아니라 그들이 무사히 가족의 품으로 돌아갈 수 있도록 제도와 현장을 바꾸는 일. 순직한 뒤 명예를 더하는 일만큼이나, 살아서 안전하게 일할 수 있도록 하는 일이 중요하지 않을까.영상을 보는 동안에는 이런 생각을 할 겨를도 없었다. 소방 예산도, 정치인의 발언도, 우리 사회의 책임도 떠올리지 못했다.오직 우는 아이들의 얼굴만 보였다. 아이들의 표정에 온통 마음을 빼앗겨 그저 울었을 뿐이다. 글을 쓰려고 그날의 감정을 되짚어 보면서 비로소 여러 생각이 이어졌다.우리는 때때로 머리로 이해하기 전에 가슴으로 먼저 느낀다. 슬픔의 이유를 설명하기도 전에 눈물이 흐르고, 그 눈물이 마른 뒤에야 자신이 왜 울었는지 생각한다.어제 내가 그랬다. 아이들은 아빠의 죽음을 알고 있었을까. 영상을 처음 보며 품었던 질문이다. 이제는 그 장면이 실제였는지 알 수 없다. 다만 한 가지는 분명하다.영상 속 아이들의 눈물은 AI가 만들어 냈을지 모른다. 그러나 그 모습을 보며 내가 흘린 눈물은 진짜였다.