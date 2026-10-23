류코쿠대학이 안중근 의사 유묵을 전시하는 이유

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지난 22일 오후 학생들과 일본 류코쿠대학 도서관에서 열리는 '안중근 유묵 글씨 전시'에 다녀왔습니다. 해마다 10월 26일 이토 히로부미가 안중근 의사 총탄에 의해서 사라진 날과 3월 26일 안중근 의사 사형이 집행된 날에는 안중근 의사 유묵 글씨 전시가 열립니다.
1909년 중국 하얼빈역에서 안중근 의사는 이토 히로부미를 저격하고 체포되어 재판을 거쳐 1910년 3월 26일 사형에 처해집니다. 안중근 의사는 우리나라 사람에게는 국가 영웅으로 건국 훈장이 내려지고, 숭모회, 기념사업 단체가 있습니다.
일본 정치계나 사회에서 안중근 의사는 초대 총리 이토 히로부미를 암살한 '테러리스트'라고 부르기도 합니다. 그렇지만 류코쿠대학에서는 안중근동양평화연구센터가 세워져 안중근 의사가 남긴 뜻과 사상을 연구하고, 연구집이나 자료집을 발간하고 우리나라 연구 단체와 국제 학술 발표회를 열기도 하고 수업도 개설되었습니다.
한일 두 나라 사이의 다른 입장에도 불구하고 류코쿠대학에 안중근동양평화연구센터가 있게 된 까닭은 안중근 의사가 남기신 유묵 글씨가 도서관에 보관되면서부터입니다. 류코쿠대학은 정토신종 니시혼간지파 절이 운영하는 재단에 소속되어 있습니다. 특히 문학부는 처음 절에서 스님 양성 기관으로 시작되었습니다. 이곳 문학부를 졸업한 스님 가운데 자신의 절에 보관되어 있던 안중근 의사 유묵 글씨를 류코쿠대학 도서관에 보관을 부탁했습니다(관련 기사 : 1910년 3월 26일을 기억해야 하는 까닭은 https://omn.kr/2hijx
).
안중근 의사 유묵 글씨를 맡은 대학에서는 단순히 보관에 머물지 않고, 안중근 의사가 남기신 글씨를 중심으로 그의 사상과 행적, 시대 상황들을 종합적으로 고찰하여 연구센터를 만들었습니다. 초대 센터장은 이수임 교수님이 맡으셨으나 지금은 2대 오쿠노(奥野 恒久) 교수님께서 맡고 계십니다.
안중근 의사 서거 100주기인 2009년에는 학술대회를 열어 한국과 일본 연구자들이 모여 안중근 의사의 깊은 뜻과 사상을 밝히고 그 뜻을 더 깊이 연구하자고 하는 결의를 다지기도 했습니다. 이후 해마다 한일 학술 교류와 발표를 이어오고 있습니다.
류코쿠대학에서는 교양과목으로 '동아시아의 미래'라는 과목을 설치하여 학생들이 자유롭게 수강할 수 있습니다. 이 과목에서는 안중근 의사뿐만 아니라 종군위안부, 전후 배상, 역사 인식, 인종 차별 등 민감한 역사나 사회문제를 주제로 수업을 진행하고, 수업과 관련된 저명인사를 모셔서 특별 강연을 열기도 합니다.
안중근 의사가 쓴 글씨는 대부분 2월 14일 재판에서 사형을 선도 받고, 3월 26일 사형을 집행하기까지 약 40일 동안 쓴 것이라고 합니다. 옆에서 지켜보던 간수나 교회사들의 말에 따르면 둘레 아는 사람들이나 부탁을 받고 200여 편을 써주었다고 합니다. 그러나 현재 알려진 것은 60여 편에 불과합니다.
류코쿠대학 도서관에서 보관하고 있는 글씨는 모두 네 점입니다. 늘 세 점은 공개하지만 한 점은 공개하고 있지 않습니다. 자세한 까닭은 알려져 있지 않습니다. 공개하지 않은 글씨는 '독립' 두 글자를 쓴 액자입니다.
우리나라 안에는 안중근 기념사업회나 안중근 숭모회들 여러 기관에서 안중근 의사의 글씨나 유품을 수집 보관하고 연구를 진행하고 있습니다. 안중근 의사는 일찍이 조국 한반도의 현실과 미래를 내다보았습니다. 그때 일본의 조선 침략과 동아시아 진출을 꾀하려 했던 원흉은 이토 히로부미였습니다.
이토 히로부미는 일찍이 미국이나 영국 들을 유학하여 세계정세의 흐름을 파악하였습니다. 그리고 일본도 이에 편승하여 자기 나라의 정치 체제를 바꾸어 초대 총리를 역임하고, 치밀하게 조선 침략과 중국 진출을 착착 실행에 옮겼습니다. 그러나 그는 결국 안중근 의사의 총탄에 쓰러졌습니다.
이토 히로부미를 따르던 군국주의 무리는 이후 35년에 걸쳐 탐욕을 주체하지 못하고 하와이 진주만 공격을 감행했습니다. 이후 미국의 일본 전 국토는 미국의 폭격 아래 놓이게 되고, 마지막에는 히로시마와 나가사키에 원폭 피해를 입게 됩니다.
안중근 의사는 1910년 3월 26일 형장에서 숨을 거두었습니다. 그러나 안중근 의사가 이토 히로부미를 없앤 행동이나 그가 남긴 유묵 글씨 그리고 미완의 동양평화론은 늘 우리 민족과 함께 살아있을 것입니다.
참고누리집>류코쿠대학 안중근의사동양평화연구센터, https://toyoheiwarc.wixsite.com/website-6
, 2026.10.22
덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.