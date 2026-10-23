류코쿠대학이 안중근 의사 유묵을 전시하는 이유

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큰사진보기 ▲안중근 의사가 1909년 10월 26일 중국 하얼빈역에서 이토 히로부미를 저격한 날에 맞추어 안중근 의사 유묵 글씨 전시회를 엽니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

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큰사진보기 ▲류코쿠대학 학생들이 도서관에서 열리는 안중근 의사 유묵 글씨 전시회를 찾아갔습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.