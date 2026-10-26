"인권위를 망치지 마십시오"... '분쟁회피형'의 싸움은 그렇게 시작됐다

큰사진보기 ▲안창호 인권위 위원장 퇴진하라!전국공무원노동조합 조합원들이 2025년 1월 13일 오후 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 열린 '내란동조 국가인권위 규탄 기자회견'에서 안창호 인권위 위원장이 인귄위를 내란위로 자처했다며 즉각 퇴진을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"인권위를 망치지 마십시오. 내란 세력 옹호하는 안건 상정하고 기자회견까지 열다니 파렴치하지 않습니까?"

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"저는 본래 누군가와 불편한 관계가 되는 것을 피하고 단점보다 장점을 먼저 보려는 성향이에요. 분쟁회피형이랄까요? 인권위원으로 활동하면서, 그동안 생활해 온 삶의 방식을 지키며 다음 단계를 기다리는 순간 인권의 최전선이 무너지는 것을 너무 많이 보았지요. 감히 비교할 수도 없지만, 독립운동하셨던 분들을 떠올리면서 제가 하는 작은 노력을 이어갈 수 있었습니다. 그분들은 목숨을 걸고 하셨는데, 제가 하는 활동은 제 마음과 시간만 걸고 하는 것이었으니 사실 비교 대상도 될 수 없지요."

"김용원 위원님은 국민의 세금으로 상임위원 일을 하고 계십니다. 국민을 고통과 시름에 빠지게 하는 행동들은 중단해 주시기 바랍니다." (2025년 2월 18일 인권위 회의 내용 녹음 파일 입수한 <JTBC> 보도 중)

큰사진보기 ▲인권위 김용원 위원 사퇴하라!인권시민사회단체 회원들이 2025년 1월 13일 오후 서울 중구 국가인권위원회에서 열릴 예정인 전원위원회 회의장 앞에서 '계엄 선포로 야기된 국가적 위기 극복 대책 권고의 건' 상정 철회 및 위원들의 사퇴를 촉구하며 김용원 위원의 입장을 막고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"제 동생 세진(1974년생)은 1996년 7월 26일 육군 5사단 27연대 소속으로 철원 지오피(GOP, 일반전초) 근무를 하던 중 폭우에 이은 산사태가 막사를 덮치면서 19명의 부대원과 함께 유명을 달리했습니다. 군 유가족의 아픔을 너무 잘 알기에 군인권소위로 배정된 뒤, 제 운명적인 책무로 여기고 정말 열심히 하고 싶었는데, 매번 김용원 군인권보호관이 브레이크를 걸어서 그 또한 너무 좌절했습니다." (2025년 8월, <한겨레> 인터뷰 중)

큰사진보기 ▲박정훈 대령 7차 공판해병대 채상병 순직사건 수사 이첩 관련 전 해병대 수사단장 박정훈 대령이 2024년 9월 3일 오전 서울 용산구 중앙지역군사법원에서 열리는 7차 공판에 출석하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲성평등가족부성평등가족부 ⓒ 이정민 관련사진보기

"성평등부로 확대 개편의 의미는 제대로 성평등 총괄 조정 역할을 하는 데 있다고 본다. (부처 간) 협력 강화를 통해서 성평등 정책이 정부 부처 안으로 퍼져 나가고, 또 전국으로 확산해 나가는 게 가장 큰 의미라는 생각이 든다." (2025년 12월, <연합뉴스>)

"성평등부가 해야 하는, 그리고 해야 하지만 그동안 못하고 있었던 일들을 다 해나가고 싶다." (2026년 1월, <여성신문>)

큰사진보기 ▲원민경 성평등가족부 장관원민경 성평등가족부 장관이 20일 오후 서울 종로구 정부서울청사 내 성평등가족부에서 오마이뉴스와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

[원민경 장관은?] 1972년 서울에서 태어난 원 장관은 연세대 법과대학을 졸업했고, 1998년 사법시험에 합격했다. 2001년 사법연수원 수료 후 서울여성의전화 전문위원으로서 여성 폭력 피해자 법률 지원 활동을 시작했다. 이후 민주사회를위한변호사모임 여성인권위원장을 비롯해, 한국성폭력상담소 자문위원, 한국여성의전화 이사 등을 맡았다.



변호사로서, 2005년 서울 하월곡동 성매매 집결지 화재 참사와 관련한 손해배상 소송을 대리했다. 성매매 업소에 갇혀 있다가 화재로 숨진 여성들 사건을 두고 업주뿐 아니라 국가와 지자체의 책임을 함께 물었다. 그는 2020년 텔레그램 성 착취 사건에서도 피해자 변호인단으로 활동했다. 당시 피해자 신상 정보 유포를 막기 위해 포털 사업자가 적극적으로 조치해야 한다고 목소리를 낸 바 있다. 지난 2021년 이예람 중사 사망 사건을 계기로 출범한 국방부 민관군 합동위원회에서 성폭력 예방 및 피해자 보호 개선 분과위원장을 맡기도 했다.



2023년 7월 국가인권위원회 비상임위원으로 선출됐으며, 2025년 9월 여성가족부 장관으로 임명됐다. 2025년 10월부로 확대 개편된 초대 성평등가족부 장관을 역임하고 있다.

'국가인권위원회 사망의 날'이 도래하기 한 달 전. 인권위 10층 배움터에선 이미 그 전조가 흐르고 있었다.소리친 사람, 원민경 당시 인권위원이었다. '윤석열 방어권' 안건을 설명하려는 김용원 인권위원을 향한 것이었다. 윤석열이 계엄을 선포하고 한 달여가 흐른 2025년 1월, 김 위원은 '윤석열 대통령의 탄핵 심판 방어권을 철저히 보장'하고 '서울중앙지방법원장 등에게 계엄 관련 재판에서 체포·구속을 엄격히 심사하고 보석을 적극 허가'하라는 등의 내용이 담긴 <계엄 선포로 야기된 국가적 위기 극복 대책 권고의 건>을 공동 발의했다.이 안건을 설명하겠다며, 김 위원은 기자들을 소집한 상황. 기자들 사이에 원 위원이 자리했다. 기자회견문을 읽으려는 김 위원을 향해 '파렴치'라 소리쳤다. 그러나 해당 안건은 한 달 뒤인 2025년 2월 10일 인권위 전원위원회에서 의결됐다. 김 위원을 비롯한 6명이 찬성했고, 원 위원을 비롯한 4명이 반대했다. 당시 야당이었던 더불어민주당 의원들은 "오늘은 인권위가 사망한 날"이라 규탄했다.스스로를 '분쟁 회피형'이라 칭했던 원 위원은, 이 시절만큼은 '누군가와 불편한 관계가 되는 것'을 피할 수 없었다.6개월 후 2025년 8월, 여성가족부(현 성평등가족부) 장관으로 지명된 그는 당시 <한겨레>와 인터뷰에서 '그날'에 대해 이렇게 설명했다.'윤석열 방어권'이 인권위를 통과한 직후, 김용현 전 국방부 장관 측은 내란 혐의로 수감된 군사령관들이 방어권을 침해당하고 있다며 긴급 구제를 신청했다.인권위 군인권보호위원회(이하 군인권소위) 위원장인 김용원 상임위원은 긴급회의를 소집했고, 원 인권위원은 방청을 위해 회의장에 들어갔다. 그러나 김 위원과 한석훈 인권위원 등은 '경찰에 신고해 퇴거시키라'며 강하게 반발했다. 회의장 밖으로 쫓겨나기 전, 원 위원은 말했다.2023년 7월 인권위원으로 임명된 원 장관은 2024년까지만 해도 군인권소위 소속이었다. 그러나 2025년 1월 소위 개편 때 군인권소위에서 제외됐다. '군인권소위 배정이 운명적 책무'라 여겼던 원 장관에게는 좌절의 시간이기도 했다. 운명이라 여긴 건, 동생과 관련 있었다.김 위원과 가장 크게 부딪힌 건 박정훈 대령 피해 구제를 논의할 때였다. 채 상병 사망 사건을 수사한 해병대 수사단장이었던 박 대령. 이후 국방부로부터 항명 혐의 수사와 징계 절차가 진행됐다. 이에 군인권센터는 2023년 8월 인권위에 진정을 내며 긴급 구제를 함께 신청했다.당시 원 장관은 '인권위가 긴급하게 별도의 피해자 보호조치를 취할 필요성이 인정되기 어렵다'는 데 손을 들었다. 원 장관은 "본안이라고 할 수 있는 진정 사건에서 항명죄 여부에 대해 조사까지 하기로 하는 것에 대한 한석훈 위원의 동의를 받아 내는 것이 우선이겠다는 잘못된 판단"을 했다고 회고했다.그러나 바로 다음 날 박정훈 대령에 대해 구속영장이 청구된다. 원 장관은 "박정훈 대령에 대한 수사가 이렇게 신속하게 진행될 줄 모르고 긴급성을 인정하지 않았던 것은 저의 큰 판단 착오"라며 후회했다."말로 표현할 수 없는 죄책감" 속에, 원 장관이 택한 건 박 대령 사건을 파고드는 것이었다고 한다. 원 장관은 "정신을 바짝 차려야겠다고 생각하고, (2023년) 9월 추석 연휴 전에 군인권보호국에 2, 3일 연속으로 가서 박정훈 대령 진정 사건의 수사 기록을 모두 읽었다"고 한다. 그리고 "다시는 과오를 되풀이하지 않으리라 결심했다"고 한다.2024년 1월 30일, '본안'인 박 대령 피해 구제를 위한 진정사건 논의가 시작됐다. 김 위원은 사건을 기각하려했다. 원 장관은 '인권위법에 따라 위원 3인 이상이 동의하지 않으면 기각할 수 없다. 3인이 모두 기각에 동의하지 않아도 기각 의결하면 위법'이라며 격렬하게 맞섰지만, 묵살됐다. 김 위원은 빨리 의견을 얘기하라며 숫자를 세기 시작했다고 한다. 그때의 "무력감, 좌절감, 분노를 잊을 수 없다"고 원 장관은 돌아봤다.처음엔 타협했지만, 물러서면 안 될 선이 있다는 걸 인지했다. 힘의 논리에서 밀릴 수밖에 없었다. 그럼에도 포기하지 않았고, 그랬기에 2년 남짓의 인권위원으로서 여정은 전투적일 수밖에 없었다. 그는 <한겨레>와의 인터뷰에서 "인권위에서 전투력을 보인 걸로 비쳤다면, 여성가족부에서는 성실하고 진정성 있는 공무 수행으로 전환해서 일해보겠다"는 뜻을 밝혔다.원 장관 말대로, 장관 취임 후 그의 '전투력'은 다른 데 쓰이고 있었다.지난 10월 1일 성평등가족부 출범 1주년을 맞은 원 장관은 그 기간을 '다리를 놓는 시간'이라고 설명했다. 현장과 정부, 부처와 부처를 연결하기 위해 "다리는 좀 놓은 것 같다"(2026년 10월, 이데일리 인터뷰 중)고 자평했다.실제로, 원 장관은 관계성 폭력과 디지털성범죄 등 중점 사안을 해결하기 위해 뛰었다. 그는 교제폭력·스토킹·가정폭력 등 관계성 폭력 문제 대응의 초점을 '부처 간 협업 시스템' 활성화에 두고 움직였다. 이에 전국 261개 경찰서와 189개 상담 기관 간의 공동 대응 체계를 구축했다.지난 7월 정부가 발표한 '스토킹·교제폭력 대응 강화 방안'도 그 노력의 결실이었다. 당시 <뉴스 1>은 "원 장관은 지난해 9월 취임 이후 전날(13일) 법무부·대검찰청·경찰청 합동 스토킹·교제폭력 대응 강화 방안 발표에 이르기까지 여성 단체와 전문가, 피해자 지원 시설, 법원행정처·경찰청 등을 상대로 비공식 일정 제외 최소 18차례의 공식 일정을 소화했다"고 보도했다. 그러면서 "원 장관은 취임 직후부터 여성 단체와 전문가, 피해자 지원 시설의 목소리를 듣고 관계 부처와 공조하며 스토킹·교제 폭력 대응책을 관계 부처 협업 의제로 끌어올렸다는 평가를 받는다"고 전했다.부처 합동 방안 발표 이후 진행한 경찰-가정폭력상담소 공동대응체계 점검 화상회의(2026년 7월 24일), 법무부·경찰청·법원·대검찰청 등이 참여한 제1차 관계 기관 합동 젠더폭력 대응 세미나(2026년 8월 28일)까지 더하면 관련 공식 일정만 20차례다.디지털성범죄 대응도 마찬가지다. 취임 바로 다음 날인 2025년 9월 11일 중앙디지털성범죄피해자지원센터 방문한 원 장관은 이후에도 디지털성범죄 대응을 위해 최소 10차례 외부기관·전문가·현장과 공식적으로 접촉하거나 협의했다.올해 10월 들어서는 더욱 바쁘게 움직였다. 국제 핫라인협회 INHOPE 관계자 면담(10월 1일), 디지털성범죄 예방 협력방안 논의를 위한 주한 호주대사 면담(10월 7일), 삭제 요청 정보 유출 재발 방지, 피해 영상물 신속 삭제·차단, 재유통 방지 협력 논의를 위한 네이버·구글·메타·틱톡 등 국내외 주요 플랫폼 사업자 간담회(10월 12일)를 연달아 이어갔다.지난 1년 간 디지털성범죄 대응은 기존의 삭제 지원 중심에서, AI 기반 탐지와 불법사이트 분석, 수사·차단 및 국제 공조를 연계하는 방향으로 확장됐다. 지난 6월에는 성평등가족부·방송미디어통신위원회·경찰청·방송미디어통신심의위원회 기관장이 직접 참여하는 범정부 디지털성범죄 대응 협의체가 출범하기도 했다.면담과 논의, 협의체 구성과 합동 대응 체계 구축. 1년 동안 놓은 '다리'의 윤곽이다. 서로를 잇는 작업이 필수적이었던 건, 성평등부가 '작은 부처'이기 때문이기도 하다. 지난해 12월 <연합뉴스>와의 인터뷰에서 원 장관은 "예산으로 부처의 힘을 얘기하는 것은 아니겠지만, (성평등부가 2026년도에) 2조를 넘었어도 우리가 (전체 예산의) 0.3%를 넘지 못할 것 같다"고 짚었다. 그러면서 "성평등부 단독 노력으로는 불가한, 타 부처와 협력이 우리 부처의 '성공의 열쇠'라고 생각한다"고 단언했다.성평등가족부 혼자서는 해낼 수 없다. 그렇게 원 장관은 '스며들기' 전략을 취하고 있다.그래서 그의 목표에는 한계점이 없다.문제 해결을 위해 '우리'의 범위를 넓히는 것. 분쟁회피형이라는 원 장관이 택한 전투의 방향이다. 그렇기에 장관 후보자로 지명된 후 인사청문회 준비 사무실로 처음 출근하며 그가 내놓았던 다짐 "힘 있는 성평등가족부를 만들겠다"는 여전히 유효하다.