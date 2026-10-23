'볼 게 없다'는 여수세계섬박람회, 찬찬히 들여다보면

큰사진보기 ▲여수세계선박람회 주제섬피라미드 형태의 여수세계선박람회 주제섬 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲여수세계섬박람회 주제섬여수세계섬박람회 주제섬으로 걸어가는 관람객들 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲가까이서 본 주제섬 외관가까이 다가가 바라본 주제섬 외관 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲플라스틱 병뚜겅으로 만든 고래해양 쓰레기 플라스틱 병뚜겅으로 만든 고래 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲멸종 위기 해양생물멸종한 해양 생물들과 멸종 위기의 생물들 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲해마실고기과에 속하는 해마 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲물풀에 꼬리를 감은 해마물풀에 꼬리를 감고 자세를 지탱하는 해마 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲문화섬 해설사문화섬 해설사가 섬 문화를 설명하는 중이다 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲문화섬 전시물문화섬 내부 선조들의 섬 관련 작품 소개 ⓒ 정병진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미래섬미래섬 내부 전시물 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲리허설 중인 공연팀문화의 달 폐막 행사 리허설 중인 공연팀 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲냉전 시대 섬 초등학교 교실냉전 시대 섬 초등학교 교실 칠판 속 반공 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲목총 든 어머니들목총 들고 훈련 중인 냉전시대 섬 어머니들 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬 관련 시 전시여수문인협회 회원들의 섬 관련 시 전시 ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

지난 19일 여수세계섬박람회를 다녀왔습니다. 평일이라 그런지 박람회장은 한산한 편이었습니다. 박람회 준비가 한창일 무렵 방문하였을 때에 비하면 경관은 잘 정비되어 있었습니다. 특히 피라미드 형태의 주전시공간은 당시 철골 구조만 덩그만히 있었는데 화려한 레이저 빛을 선보이며 다양한 장면을 선보였습니다.가까이 가서 보니 약 10cm 간격으로 무수히 작은 LED 등을 달아 그것을 활용해 형형색색 장면 화면을 연출하는 거였습니다. 신기하긴 하였으나, 저런 전자 장치의 수명이 과연 얼마나 갈는지 걱정스러워 보였습니다.700억 원 들였다는 박람회치고 너무 볼 게 없다는 이야기를 많이 들어서일까요? 저는 방문객들이 이번 박람회에서 놓친 게 무엇인지에 관심이 쏠렸습니다. 주전시장에서는 섬이 어떻게 생성되고, 어떤 종류의 섬들이 있는지, 또 섬의 환경과 세계의 주요 섬들에 대한 개괄적 소개를 하였습니다.해양 생태관에서는 해양 쓰레기로 만든 고래를 전시해 놓았는데, 쓰레기로 몸살을 앓으며 병들어가는 바다 환경에 대해 생각해 보게 만드는 작품이 아닌가 싶었습니다.작은 유리관 속에 담긴 바다 생물들이 전시돼 있어서 그것을 지켜 보는데 문화해설사 한 분이 그 의미를 설명해 주셨습니다. 그곳에 온 관람객 대부분은 아쉽게도 그 해설사의 설명을 듣지 않고 대충 보고는 이동하기에 바빴습니다.저는 그 해설사의 설명을 꼼꼼히 들어 보았습니다. 그분은 지금 멸종한 바다 생물들이 무엇인지, 국내 멸종 위기종 바다 생물들은 또 어떤 게 있는지를 잘 설명해 주셨습니다. 우리가 바다에서 채취해 먹는 미역, 김, 파래 등에 대한 설명도 들을만 하였습니다.무엇보다 '해마'에 대한 설명을 들은 건 이번 섬박람회에서 가장 유익한 점이었습니다. 해마는 특이하게도 암컷이 알을 수컷에 주입하면 수컷이 그 알을 품었다가 새끼를 부화한답니다. 암컷과 수컷이 바뀐 게 아니냐고 했더니 아니랍니다.마침 그날 아침 수컷 해마가 15마리 이상 새끼를 낳아 무술목 해양박물관에서 사람들이 와서 그 갓 태어난 해마 새끼를 가져갔다고 합니다. 지금 전시 중인 해마는 몇 개월 지난 것에서 중간 크기, 성체 해마까지 있었습니다. 말로만 듣던 해마를 어린 새끼부터 성체에 이르기까지 직접 자세히 보았던 건 이번이 처음이었습니다.문화섬에서도 해설사의 설명을 들었습니다. 해설사는 여수의 섬들에 얽힌 전설을 비롯하여 선조들의 섬 관련 도서와 그림, 글씨 등 작품들을 소개해 주었습니다. 이번에도 그 해설사의 설명을 듣는 사람은 별로 없이 건성으로 전시된 내용을 살피고는 종종걸음으로 이동하는 사람들이 적지 않았습니다.아는 만큼 보인다고 했는데, 설명을 듣지 않으면 그게 무엇인지 제대로 알기 어렵기에 그렇게 보면 "섬 박람회에 가봤지만 볼 게 없더라" 이런 말을 하는 게 아닐까 하는 생각도 들었습니다.미래섬에서 보여주는 영상은 어지러울 정도였습니다. 바다 속에 도시가 건설돼 있고, 바다 곳곳에 유리 온실이 세워져 있으며 그 위로 비행 물체가 날아다니는 모습이 펼쳐져 있었습니다. 여수 섬들의 미래 모습이라는데 앞으로 과연 그렇게 변할지는 잘 모르겠습니다.너무 희망 섞인 전망이 아닐까 하는 생각이 스쳤습니다. 지금 기후위기의 심각성을 볼 때 섬을 비롯해 바다환경 자체가 인류에게 큰 고통을 안겨 줄 거라는 불안 때문입니다.우리가 갔던 날은 문화의달 폐막식 행사가 박람회장의 공연장에서 있을 예정이었습니다. 행사를 앞두고 몇 개 팀이 리허설을 하였는데, 그것을 보는 재미도 쏠쏠하였습니다. 실제 공연은 아니지만 못지 않게 훌륭한 공연을 미리 맛보았습니다.그 리허설을 관람한 뒤에 천천히 해변쪽 길로 내려가다 보니 여수의 여러 섬에 있던 초등학교들의 운동회, 졸업식, 웅변대회 등의 옛 사진을 전시해 둔 게 보였습니다. 그 사진들을 보니 1960~1980년대에 이르기까지 초등학교에서 "반공, 멸공" 관련 집체 교육이 매우 심하였음을 알 수 있었습니다. 마치 북한을 방불케 했던 시절이 아니었나 싶을 정도였습니다.해변 길 철제 담장에는 여수시 문인협회의 섬 관련한 시들을 전시하고 있었습니다. 박람회에 간 분들 중에 문학도들이라면 그 시들을 한 편씩 천천히 읽어 보면 섬을 다시 보게 만드는 눈을 얻게 되지 않을까 싶기도 하였습니다.여수세계섬박람회를 대충 살피면 그다지 볼게 없는 게 맞습니다. 하지만 찬찬히 잘 살피고 돌아보면 반드시 건질 게 있으리라고 봅니다. 이제 반환점을 돌아 막바지를 향해 나아가는 섬 박람회를 통해 섬 문화가 널리 알려지고, 섬을 찾는 분들이 더욱 늘어 해양문화가 꽃피는 계기가 되기를 바랍니다.