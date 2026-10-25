산도 뚫고 강도 건넜다... '거대한 우연'이 낳은 강남 시대

큰사진보기 ▲순환노선과 관통노선이 마치 만화처럼 그려져 있다. 독립문, 중앙청(조선총독부청사), 종묘, 동대문, 세운상가, 시청(경성부청), 남대문, 서울역 등 랜드마크(land-mark) 위주로 누구나 보기 쉽게 그린, 고가도로 구상을 한눈에 보여주는 조감도다(1968). ⓒ 이영천(청계천박물관_촬영) 관련사진보기

큰사진보기 ▲청계고가로의 흔적을 볼 수 있는 존치 교각. 비우당교 하류, 성북천이 합류하는 지점에 고가도로 교각 3개를 형태 별로 남겨 두었다. ⓒ 이영천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲동대문 평화시장 인근에서 바라본 삼일고가도로(1981). 사진 오른쪽 중간 멀리, 삼일빌딩이 우뚝하다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼일고가도로(1969.03.22). 개통 당일 날의 삼일고가도로. 서울 도심의 스카이라인 등과 대비되는 아스팔트의 검은 색깔이 인상적이다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲열린 청계천과 그 위를 지나는 세운상가 보행통로. 고가도로가 저 보행통로 위로 지났다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲신답철교 인근이 복개되는 모습(1976.10.10). 사진 왼쪽으로 고가도로가 내려앉는 모습이 겹친다. ⓒ 서울역사박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲건축가 김중업이 설계한 삼일빌딩. 서울 도심의 고층 오피스 빌딩으로, 1970년대엔 발전의 아이콘 중 하나로 여러 홍보물에 등장하곤 했다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲명동과 한남동을 잇는 남산 1호터널(2020). 평시엔 교통시설로, 전시엔 대피소로 사용한다는 구상으로 건설되었다. ⓒ 서울연구데이터서비스 관련사진보기

큰사진보기 ▲제3한강교로 건설된 서울 한강의 4번째 도로교, 한남대교(2005.10). 경부고속도로와 연결된 쌍둥이 다리로, 현재 한강 교량 중 최대의 교통수요를 처리한다. ⓒ 서울연구데이터서비스 관련사진보기

청계천은 도성을 상징하는 물길이다. 왕조는 도성 조영의 뼈대로 이 물길을 개수하고 관리했다. 인구가 급증한 근대화 이후엔 슬럼으로 빠져들었다. 그 정도는 심각했다. 하천 위로 드러난 판잣집이 층을 이뤘다. 생활하수와 오수, 쓰레기가 넘쳐났다. 홍수엔 무방비였다.도시 책임자라면, 여하한 방법으로 이를 해결해야 할 책무가 있었다. 그 첫 단추는 불행하게도 땜질식이었다. 우선 콘크리트로 덮고 보았다. 무지했을 수도, 절체절명일 수도 있다.복개는 곧 도로의 탄생이었다. 자연스레 토지 이용에 변화가 찾아왔다. 영세하나마 상가들이 생겨났고 지대(地代)가 올라갔다. 접근성이 개선되자 건물도 늘어났다. 시가지로써 가능성이다. 전통의 운종가(조선 시대에, 서울의 거리 가운데 지금의 종로 네거리를 중심으로 한 곳)뿐만 아니라, 변모한 청계천에도 상업활동이 집약되기 시작했다.이런 변화는 또 다른 가능성을 불러들였다. 마치 정해놓은 순서 같았다. 불도저 서울시장 김현옥이 건축가 김수근에게 도심 공간 구조 재편구상을 의뢰한다. 단핵인 서울 도심을 선형 구조로 바꿀 구상을 마친 김수근이, 고가도로를 도구로 제시한다.내용은 도심 순환노선(독립문~광화문~동대문~퇴계로~서울역~서대문~독립문)과 도심 관통노선(이대 입구~청계천~마장동)이다.김수근이 1967년 5월 '청계천 은거 및 고가고속도로 건설사업계획'을 제시한다. 이를 바탕으로 그해 9월 서울시가 건설부에 '서울시 고가고속도로 건설사업계획'을 제출한다. 이 두 보고서가 종래로 '청계고가로(靑溪高架路)' 탄생의 주역이다.김현옥은 당시 고가도로에 몰입되어 있었다. 서울의 맥박이 고가에서 뛴다고 여겼나 보다. 세계 유수의 도시와 어깨를 나란히 한다는 자부와 흥분은 물론이다. 그리고 무한정 발전할 것이라는 욕망과 기대도 함께 담아냈다.불도저 시장 앞엔 그러나 난관이 기다리고 있었다. 김수근의 구상을 밀어붙이려던 의도가 어긋나기 시작한다. 순환노선이 건설 우선순위에서 한참 뒤로 밀려난다. 당시 분위기로는 사실상 폐기라고 봐도 무방했다.김 시장이 하도 일을 마구잡이로 벌이는 바람에, 예산은 물론 자재가 공사 속도를 따라가지 못하던 현상이 한계에 다다랐기 때문이다. 하마터면 서울 도심이 고가도로로 가득 찰 뻔했다. 엇나간 우연(?)을 다행이라 해야 하나?건설부에 보고서를 제출하기 전인 1967년 6월 14일, 언론을 통해 공사계획부터 발표한다. 3년 동안 공사비 63억 원을 투입, 도심을 관통하는 자동차 전용 고속고가도로를 짓겠다는 내용이다. 관통노선을 2개 공구로 나눈다. 한정된 예산과 자재 품귀의 영향으로 보인다.그해 7월 서울시 예산 2억 원으로 기초공사에 착수할 예정이었으나 예산 미확보로 1개월이 미뤄진다. 8월 16일 2차 추경 예산에 고가도로 건설비 2억 원을 신청, 10월 임시국회에서 원안대로 통과되어 10월 14일 공사에 착수한다. 1구간인 광교~용두동이다.1968년 예산도 마찬가지다. 기회비용에서 후 순위로 밀려났을까, 고가고속도로 예산 10억 원을 신청했으나 전액 삭감되고 만다. 공사 중단 위기에 서울시는 시유지 매각, 개발 이익 활용, 추가 세수 확보 등 여러 대책을 강구, 가까스로 공사를 이어간다. 그럼에도 확보되지 못한 예산은 해외 차관으로 충당하려는 계획까지 세운다.서울시청의 이런 노력에도 불구하고 고가고속도로 계획은 공사 중에 몇 차례 수정이 가해진다. 이대 입구~광교 구간은 '세종로 보존'이라는 제약에 가로막혀 1968년 8월 14일 원안 폐기되고 만다.대안으로 광교(삼일로)에서 두 갈래로 나뉘는 계획을 세운다. 한 갈래는 퇴계로~서울역~ 아현동이고, 다른 한 갈래는 충정로~마포대교를 연결하는 계획이다. 이마저도 예산 한계와 자재 품귀에 맞닥뜨린다. 실현 가능성에 대한 의문이 제기되어, 또다시 후 순위로 밀려난다.우선 광교(삼일로)~용두동 구간만 1969년 3월 22일 개통시킨다. 이런 우여곡절 끝에 태어난 거대 콘크리트 구조물이 '삼일고가도로'다.청계천 복개가 가져온 변화 중 으뜸은 무엇보다 슬럼의 처리였다. 특히 세운상가의 존재는 슬럼의 완벽한 대체재였다. 수많은 비판에도 복개가 보여 준 결실임은 분명하다.일제가 남겨 놓은 너비 50m의 소개공지대였다. 텅 빈 나라 땅에 판잣집은 물론 집창촌까지 들어섰다. 불도저 서울시장다웠다. 무대책의 철거이기도, 슬럼을 걷어낸 힘이기도 했다. 그렇게 철거한 자리에 세운상가를 세웠다.건립 당시 세운상가는 최고급이었다. 한 공간에서 주거와 상업, 교육, 여가 등 모든 게 가능한 도시의 이상향이었다. 여러 기능이 혼용된 거대한 건물, 공중으로 이어진 보행 통로, 독립적인 생활이 가능한 현대적인 주거개념이었다.당시로선 무척 획기적인 공간으로, 청계천로와 삼일고가는 세운상가의 앞길이나 마찬가지였다. 물론 당시에도 비판적 시각은 엄존했다. 모든 게 정권이 강압으로 시행한 '개발독재'의 표본이었기 때문이다. 엉성하고 성급했을망정 당시 시민들에게 세운상가와 청계천로, 삼일고가는 분명 변화의 상징으로 다가들었을 것이다.청계천 복개보다 고가도로가 먼저 생겨난 구간이 있다. 용두동~신답철교(마장동)까지다. 1970년 8월에 준공됐다. 고가도로의 관성이었을까, 아니면 공사의 연속성 때문이었을까.청계8가~신답철교까지 구간은 고가도로가 세워지고 복개가 뒤따라갔다. 1970년~1977년까지 복개되었으니, 두 시설의 어긋남은 상당 기간이었다. 청계천의 넓이와 주변의 토지 이용 여건이 이런 시간 간격을 만들어낸 원인은 아니었을까.도시학자 손정목은 '최고 권력자가 용마산 워커힐로 갈 가장 빠른 도로를 만들어야 할 필요성' 때문에 그랬다고 서술하기도 했다.1970년 전후의 서울을 살피다 보면, 마치 흙먼지 일으키는 경주마가 연상된다. 그야말로 무한 질주다. 당시에도 단순히 건물 하나, 도로 하나 새로 만드는 차원이 아니란 걸 분명 느꼈을 터이다. 공간 구조 자체가 바뀌고 있었다.그 상징 중 하나가 1970년 완공된 삼일빌딩이다. 31층은 서울이 무한정 발전하리라는 높이로 인식되었다. 더불어 부피가 보여 주는 빌딩의 스케일에 모두 들떴다. 하늘로 솟은 건물에서 서울도 이제 현대 도시라는 자부심이 충만했을 것이다.청계천과 삼일고가, 삼일빌딩은 그렇듯 하나의 아이콘이었다. 그 상징성을 1986년 한강과 올림픽대로, 63빌딩에 넘겨주기까지는 말이다.같은 해 개통된 남산1호터널 역시 의미가 남다르다. 남산은 오랫동안 도성의 남쪽을 가르는 경계였다. 터널이 그 경계를 뚫자, 더는 막힌 산이 아니게 되었다. 필요하면 산도 뚫고 강도 건너겠다는 의지의 표출이었다. 그리고 길은 한강을 건너 남쪽으로 향했다.1969년 12월 제3한강교가 개통되었다. 전통의 중심인 도성과 미래를 예비한 강남을 연결하는 한강 다리다. 오죽했으면 대중가요가 생겨났을까. 지금이야 무척 익숙하지만, 당시에는 전혀 다른 공간감이었다.남산을 뚫고 드디어 강을 건넌다는 새로움이다. 서울의 중심을 종로나 명동에 한정하지 않겠다는 함의가 다리에 실려 한강을 건넜다. 이 모든 변화의 끝단에 영동지구와 경부고속도로가 있었다.결국 관통노선은 첫 구상의 반쪽만 실현되었다. 그리고 영동지구와 경부고속도로가 우연처럼 등장했다. 이로써 교량과 터널이 이어졌다. 이제 남산 1호 터널을 삼일고가도로와 잇는 일만 남은 듯했다.뒤늦은 1976년 8월 15일에 삼일로~남산터널 구간이 고가로 이어진다. 이제 완결되었다. 이 모든 게 일관된 계획의 산물일까. 아니다. 도시학자들이 말하는 비효율의 '경로의존성'이란 바로 이런 현상 아닐까.3.1빌딩이 솟고, 남산1호터널이 뚫리고, 제3한강교가 놓여 경부고속도로와 이어졌다. 이들은 별개의 사업이 아니었다. 한 시대가 만들어 낸 거대한 우연의 산물이다. 그 뒤엔 1984년 이름이 바뀐 '청계고가로'라는 매개체가 있었다.그랬던 청계고가로도 전혀 다른 변화와 요구에 자리를 비워야만 했다. 그래도 청계천은 의연하다. 서울에 주둔했던 외국 군대 차량이 달리기를 회피했다던, 사라진 그 하늘길 아래로 말이다.