정치자금으로 미용실 238번 간 김용태... 863만원 반환 이유

정치자금으로 메이크업, 헤어 드라이를 받던 '여의도 그루밍(grooming)족' 국회의원이 달라졌다. 1년 전 <오마이뉴스> 보도로 지적을 받은 국회의원들이 이후 미용비에 정치자금을 사용을 중단한 것으로 확인됐다. 그중 한 의원은 이미 쓴 863만 5000원을 정치자금 계좌에 도로 채워 넣기까지 했다.
<오마이뉴스>는 지난해 11월 2024년도 국회의원 정치자금 내역을 전수 분석해 미용비 사용 횟수와 금액이 가장 많은 의원을 공개했다. 당시 정치자금으로 미용실을 가장 자주 찾은 의원은 김용태 국민의힘 의원(경기 포천·가평), 가장 많은 돈을 쓴 의원은 이주영 개혁신당 의원(비례)이었다(관련 기사 : 정치자금으로 강남 헤어숍 이용... 여의도 최고 '그루밍족'은 누구?
https://omn.kr/2g3d1 ).
올해 역시 중앙선거관리위원회 정보공개를 통해 확보한 '2025년도 국회의원 정치자금 수입·지출보고서'를 분석한 결과, 김용태 의원은 해당 보도가 나왔던 지난해 11월 26일 이후 더 이상 정치자금으로 미용실 결제를 하지 않았다. 특히 김 의원이 2025년 한 해 동안 청담동 미용실에 지출한 정치자금 863만 5000원을 모두 반환한 점이 눈에 띈다.
이주영 의원도 김 의원처럼 보도 이후 정치자금을 미용비로 쓰지 않았다. 다만, 이 의원은 2025년 한 해 동안 미용비로 쓴 정치자금을 반환하진 않았다. 두 의원실은 <오마이뉴스>에 "보도 후 계속 (미용비를) 의원 사비로 결제했다"라고 밝혔다. '2026년 정치자금 보고서에는 미용비 관련 내역이 없다는 이야기인가?'라는 질문에 두 의원실 모두 "그럴 것"이라고 답했다.
그러나 두 의원은 달라졌지만, 미용비를 어디까지 정치자금으로 쓸 수 있는지에 대한 기준은 여전히 부재한 상황이다.
김용태 "지적 받아들여 반환"
김용태 의원은 2025년 1월 3일부터 11월 26일까지 '헤어 드라이' 명목으로 238차례, 900만 8000원을 결제했다(이중 결제·오결제 제외). 한 달 평균 22회로 2024년(13회)보다 잦았다. 내역에는 매번 방송 출연·인터뷰·본회의·의원총회 참석 등의 일정이 담겼다. 김 의원은 이중 청담동 미용실 두 곳에서 쓴 863만 5000원을 같은 해 12월 31일 정치자금 계좌에 되돌려놨다.
김 의원실 관계자는 "선관위는 법적인 문제가 없다고 판단했을지라도, 언론 지적이 있었기에 받아들이고 반환한 것"이라며 "그 후 (김 의원은) 계속 개인 비용으로 (헤어 드라이 비용 등을) 결제한다"라고 말했다.
다만 김 의원이 국민의힘 비상대책위원장을 맡았던 2025년 5~6월 대통령 선거 시기, 지역(광주·부산·제주 등) 미용실 7곳에서 8차례 쓴 37만 3000원은 반환되지 않았다. 김 의원실 관계자는 "세부 내용까지는 잘 모르겠다"라며 "가능하면 의원 사비로 처리했을 텐데 지방에는 (정치자금으로 결제한 게) 좀 있나 보다"라고 전했다.
이주영 "기사 나온 뒤 조심"
이주영 의원은 지난해 보도에서 2024년 한 해 동안 401만 3000원을 써 정치자금 미용비 지출액 1위로 소개됐다. 당시 미용비로 쓴 정치자금의 70%는 서울 송파구 자택 근처 메이크업숍에서 결제했는데, 특히 그곳에서 구체적인 지출 사유를 명시하지 않은 '10회 이용권'도 세 차례 선결제했다.
그랬던 이 의원도 달라졌다. 이 의원의 2025년도 정치자금 보고서에는 10회 이용권 선결제나 메이크업숍 결제 내역이 없었다. 이 의원이 마지막으로 메이크업숍에서 정치자금을 사용한 건 10월 15일이었다. <오마이뉴스> 보도 이후엔 한 건도 없었다. 이 의원실 관계자는 "기사가 나온 이후부터는 저희도 조심스럽게 생각했다"라고 설명했다.
이 관계자는 올해도 이 의원이 정치자금을 미용비로 "아예 쓰지 않았다"라고 밝혔다. 다만 기자가 '김용태 의원처럼 2025년도에 정치자금에서 사용한 기지출 미용비를 반환할 계획이 있는지'를 묻자 "없다"고 답했다. 그러면서 "보고서 제출 당시 선관위가 10회권에 대한 구체적인 소명을 요구했고, 의원실이 소명을 한 것으로 기억한다. 정정이나 반환 요구는 없었다"라고 전했다.
강유정, 사퇴 다음 날 '분장비' 147만 원... 왜?
올해 정치자금 내역 중 새로 눈에 띈 인물은 강유정 청와대 수석대변인이다. 그는 더불어민주당 의원으로 활동할 당시였던 2025년 2~6월, 네 차례에 걸쳐 '의정활동용 분장비'로 42만 원, 56만 원, 35만 원, 147만 원을 결제했다(합계 280만 원). 그중 마지막 147만 원은 강 대변인이 대통령실로 가기 위해 국회의원직에서 물러난(6월 4일) 다음 날인 6월 5일 결제됐다. 후원회에서 6962만 원이 들어온 날 근조기·명함·렌탈 위약금 등과 함께 나갔다.
강 대변인 측 전직 보좌진은 "(앞선 세 번의 결제는) 민주당 원내대변인으로서 진행한 브리핑 및 언론 인터뷰 등을 위한 비용"이고, (마지막) 147만 원은 "의정활동에 따른 방송 출연과 제21대 대통령 선거 선거대책위원회 대변인으로서 현장 브리핑 등을 위한 비용"이라고 밝혔다. '국회의원직 사퇴 다음 날 정치자금을 사용한 이유'에 대해선 "회계 마감과 관련한 선관위 안내에 따라 집행(한 것)"이라고 회신했다.
중앙선관위 관계자는 통화에서 "정치자금법 제40조 2항에 따르면 국회의원이 사직한 때부터 14일 안에 회계보고를 해야 한다"라며 "이에 따라 사직 전 체결한 계약이나 미지급 대금은 그 이전에 처리하도록 안내한다"라고 설명했다.
이후 기자는 강 대변인 측 전직 보좌진에게 ▲국회의원직 사퇴 다음 날(2025년 6월 5일) 지출된 의정활동용 분장비 147만 원이 미지급 대금이었는지 ▲네 차례의 의정활동용 분장비는 각각 몇 회분이었는지 ▲선관위의 안내 내용은 무엇이었는지 등을 추가로 질의했으나 회신받지 못했다. 앞선 네 번의 결제액은 모두 7만 원의 배수로, 회당 7만 원으로 가정하면 총 40회분이다.
이밖에 안철수 국민의힘 의원은 방송 출연용 헤어·메이크업비로 2025년 11회 76만 원을 사용했다. 국민의힘 김선교·유영하 의원, 민주당 김병주·박주민·박선원 의원, 진보당 정혜경 의원 등도 1~2회에 걸쳐 11만~20만 원가량을 썼다.
정치자금법은 정치자금을 '정치활동을 위하여 소요되는 경비로만' 쓰도록 하지만, 금지하는 '사적 경비'는 가계 지원, 개인 채무 변제, 사적 모임 회비, 개인 여가·취미 비용 네 가지가 전부다. 미용비는 이에 해당하지 않는다.
앞서 통화한 중앙선관위 관계자는 "의정활동 차원이라면 정치자금의 헤어·메이크업비 사용을 제한하기 어렵고, 금액 상한도 법에 따로 정해져 있지 않다"라고 말했다. 그러면서 "정치인들에게 정치자금과 관련한 내용을 수시로 안내하고 정기적으로 점검하며, 회계 보고를 받아 문제가 있는 경우엔 조사도 하고 있다"고 덧붙였다.