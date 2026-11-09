정치자금으로 미용실 238번 간 김용태... 863만원 반환 이유

▲지난 7월 16일 김용태 국민의힘 의원이 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘세대 간 정의와 헌법 개정'을 주제로 열린 제1회 미래헌법포럼에서 발언하고 있다. ⓒ 뉴시스 관련사진보기