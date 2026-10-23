서은경 성남시의원, 신상진 시장에 시정질문 중재안 제시... "직접 답변해 달라"

성남시의회가 시정질문 답변 방식을 둘러싼 여야 대치로 파행한 가운데, 더불어민주당 서은경 의원이 신상진 성남시장에게 질문 내용을 사전에 전달하고 직접 답변을 듣는 방식의 중재안을 제시했다.
서 의원은 22일 신 시장에게 시정질문에 직접 답변할 것을 거듭 요구하면서, 답변을 원하는 질문을 미리 서면으로 전달하겠다는 입장을 밝혔다.
이번 제안은 지난 20일과 21일 열린 성남시의회 본회의에서 시장의 답변 순서를 둘러싼 이견으로 시정질문이 정상적으로 진행되지 못한 데 따른 것이다. (관련기사: 성남시의회 여야 대치 끝 파행... 추경안 처리 무산)
앞서 20일 본회의에서는 민주당 측이 신 시장의 직접 답변을 먼저 요구한 반면, 국민의힘 측은 관계 공무원이 세부 사항을 먼저 설명한 뒤 시장이 총괄 답변하는 기존 방식으로 진행해야 한다는 입장을 보였다.
양측의 고성과 대치가 이어지면서 회의가 정회됐고, 신 시장은 본회의장에 출석했으나 답변석에 서지 않은 채 자리를 떠났다.
국민의힘 측은 당시 신 시장이 직접 보충답변을 할 의사를 밝혔고 관계 공무원들도 답변을 위해 출석해 있었다며, 답변 순서에 관한 이견으로 회의가 중단된 것이라고 설명해 왔다.
21일 본회의에는 신 시장이 베트남 타인호아성 대표단 관련 일정으로 참석하지 않았다. 민주당 측의 정회 요구 이후 회의가 다시 열리지 못하면서 시정질문도 마무리되지 않았다.
이 과정에서 제4회 추가경정예산안과 2025회계연도 결산안, 청년기본소득 관련 조례 재의안 등 주요 안건도 처리되지 못했다.
"신 시장 직접 보충답변 의사 밝혀" vs. "왜 직원에게 답변 떠넘기나"
서 의원은 이번 갈등의 핵심이 단순한 답변 순서가 아니라 시정 운영에 관한 시장의 직접적인 설명을 들을 수 있느냐에 있다고 주장했다.
그는 자신이 준비한 질문 상당수가 신 시장이 직접 서명한 공문과 직접 발언한 내용에 관한 것으로, 관계 공무원의 답변만으로는 충분하지 않다는 입장이다.
서 의원은 "시정의 책임자에게 4년 동안 한 일을 묻는데 왜 직원에게 답변을 떠넘기느냐"고 지적했다.
시정질문이 진행되는 동안 시장이 본회의장에 있어야 한다는 주장도 내놨다.
서 의원은 "총괄 답변을 하더라도 의원이 질문하는 동안 시장은 본회의장을 지켜야 한다"며 "질문을 듣지 않고 자리를 뜨는 것은 대의기관인 의회를 가볍게 여기는 것이고, 의원을 뽑아 준 시민을 외면하는 것"이라고 말했다.
시장을 곤란하게 하려는 의도로 직접 답변을 요구한다는 일각의 주장도 반박했다.
서 의원은 "시장을 망신 주려는 것이 아니라 시장만 아는 내용을 시장에게 묻는 것"이라며 "무엇이 두려워 답변석에 서지 못하느냐"고 반문했다.
서 의원이 제시한 중재안은 시장에게 직접 답변을 듣고 싶은 질문을 사전에 서면으로 전달하는 방식이다.
본회의 총괄답변 순서에 서 의원이 발언대에서 해당 질문을 하고, 신 시장이 답변석에 나와 직접 답변하도록 하자는 내용이다.
서 의원은 질문 내용을 미리 전달하는 만큼 시장이 답변을 준비할 수 있고, 기존에 논란이 됐던 답변 순서 문제도 조정할 수 있다는 취지로 제안했다.
성남시의회는 앞서 신 시장의 해외출장 일정을 고려해 당초 8일 예정됐던 시정질문을 20일로 변경한 바 있다.
서 의원은 "제가 뭐라고 피하나. 저는 시민을 대신해 묻는 것"이라며 "질문을 미리 드리고 그 질문에만 답해 달라는 것은 어려운 제안이 아니다"라고 말했다.
이어 "의회는 시장님 일정까지 맞춰 드렸고 중재안도 냈다"며 "30일 임시회에서 시장님의 답을 기다리겠다"고 밝혔다.