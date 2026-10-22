여주오곡나루축제, 관광약자 편의시설 사전 점검

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큰사진보기 ▲여주세종문화관광재단과 장애인 활동가들이 오곡나루축제 개막을 앞두고 관광약자 편의시설을 점검했다. ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲오곡나루축제 먹을거리 판매장의 관광약자 편의시설을 점검하고 있다. ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲여주세종문화관광재단과 장애인 활동가들이 오곡나루축제 현장에서 편의시설에 대한 의견을 나누고 있다. ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲장애인 활동가들이 오곡나루축제 행사장 곳곳을 꼼꼼히 살피며 관광약자 편의시설을 점검하고 있다. ⓒ 이장호 관련사진보기

▲2026 여주오곡나루축제 관광약자 편의시설 점검 낭만선비

덧붙이는 글 | 이 기사는 여주신문에도 실립니다.



여주세종문화관광재단과 장애인 활동가들이 오곡나루축제 개막을 앞두고 관광약자 편의시설을 점검하며 누구나 편안하게 즐길 수 있는 축제 환경 조성에 나섰다.여주세종문화관광재단은 22일 오전 10시부터 여주시 남한강 출렁다리 일원에서 열리는 오곡나루축제 행사장을 찾아 관광약자 편의시설 사전 점검을 실시했다.이번 점검에는 여주시장애인자립생활지원센터에서 활동하는 장애인 활동가들과 여주세종문화관광재단 관계자 등이 참여했다. 참가자들은 행사장 진입로와 이동 동선 등을 직접 살펴보며 전동휠체어 이용자 등 장애인과 어르신, 영유아 동반 가족이 축제를 이용하는 데 불편이 없는지 확인했다.특히 휠체어 이동에 방해가 되는 작은 턱과 통행로의 접근성 등 현장에서 체감할 수 있는 불편 요소를 살피고, 관광약자의 관점에서 축제장 환경을 점검했다.이순열 여주세종문화관광재단 이사장은 "이충우 시장도 장애인과 어르신, 영유아를 동반한 사람 등 관광약자의 편의 증진을 항상 강조하고 있다"며 "여주시를 방문하는 모든 분이 불편 없이 축제를 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.최중증 장애인인 장기현 장애인 인권활동가는 "오곡나루축제 행사장이 지난 몇 년 동안 많이 변화했다"며 "올해는 작은 턱까지 없애는 등 세심하게 행사장을 조성한 점을 높이 평가한다"고 밝혔다.한편, 2026 여주오곡나루축제는 10월 23일부터 25일까지 사흘간 남한강 출렁다리 일원에서 열린다. 여주 농특산물과 전통문화를 즐길 수 있는 이번 축제는 행사장 접근성과 이동 편의성을 높여 장애인과 비장애인이 함께 즐기는 축제를 지향하고 있다.