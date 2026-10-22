김건희 31일 구속 만료… 대법원, 추가 구속영장 심문

큰사진보기 ▲서울 용산구 서울역 대합실에서 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨의 매관매직 의혹 사건 1심 선고공판이 생중계되고 있다. 이날 재판부는 김씨에게 징역 7년을 선고했다. 2026-06-26 ⓒ 유성호 관련사진보기

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김건희씨의 구속 기간 만료를 나흘 앞둔 오는 27일 대법원이 추가 구속 여부를 결정한다. 대법원은 김씨가 현재 구속된 사건이 아닌 별도의 사건에서 추가 구속영장을 발부할 필요가 있는지 따진다.22일 오후 <오마이뉴스>가 확인한 대법원 사건 진행 내역에 따르면, 김건희씨의 매관매직 의혹 사건 상고심은 이날 대법원 2부에 배당됐다. 오경미 대법관이 주심으로 지정됐으며, 오는 27일 오후 2시 30분 대법원 제1호 법정에서 구속영장 심문이 열린다.앞서 지난 15일 김건희특검(특별검사 민중기)은 김씨 구속 기간 만료가 다가오자 해당 사건 재판부에 추가 구속영장을 직권으로 발부해 달라고 요청했다. 김씨 구속 기간은 오는 31일 끝난다.김씨는 도이치모터스 주가조작 가담, 명태균 무상 여론조사 비용 수수, 통일교 금품 수수 사건으로 구속됐다. 이 사건은 지난 4월 28일 항소심 선고가 나왔지만 대법원 판단은 아직 내려지지 않았다.대법원이 명태균씨의 여론조사 무상 제공과 관련한 정치자금법 위반 여부 등을 심리하기 위해 사건을 전원합의체에 회부했기 때문이다. 전원합의체는 지난 9월 29일 첫 합의기일을 진행했고, 22일에도 심리를 이어갔다. 김씨의 구속 기간이 만료되는 31일 전까지 선고가 나오기 어렵다는 전망이 많았다. 이러한 예측이 현실화 되면 김씨는 석방된다.김건희특검이 추가 구속영장을 요청한 것은 김건희씨 매관매직 의혹 사건에서다. 김씨는 인사 청탁을 대가로 금품을 받은 혐의로 기소돼 지난 9월 22일 항소심에서 징역 5년을 선고받았다. 김씨가 상고했고, 사건은 대법원으로 넘어갔다.매관매직 의혹 사건 상고심에서 별도의 구속영장이 발부되면 김씨 구속 기간이 연장된다. 대법원 2부는 추가 구속을 정당화할 법적 요건과 필요성이 있는지를 살피고, 특검과 피고인 의견을 검토할 예정이다.