피난을 왔는데, 국가는 떠나라고 한다

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지난 22일, 한 난민신청자에게 내려진 출국명령을 취소해 달라는 소송의 첫 변론기일이 열렸다. 한국에 피난을 와 보호를 요청한 사람에게 국가가 출국명령을 내린 사건이다. 체류기간을 며칠 넘겼다는 이유였다.이 사람은 한국에 입국한 지 불과 2주 만에 난민신청을 했다. 난민신청과 동시에 체류자격도 변경하려 했지만, 출입국사무소에서는 예약이 되어 있지 않다며 기존 체류기간이 만료되는 날 다시 방문하라고 안내했다.그런데 하필 그날, 평소 앓고 있던 질환이 급격히 악화되었다. 신발을 신기도 어려울 정도로 상태가 나빠져 외출조차 쉽지 않았다. 다음 날에도 출입국사무소를 방문하지 못했고, 주말 동안 약을 복용하며 상태가 나아지기를 기다렸다. 그리고 월요일이 되자마자 출입국사무소를 찾아갔다.그는 체류기간을 넘긴 사실을 알고 있었고, 그에 따른 범칙금을 납부할 준비도 하고 있었다. 그러나 출입국에서는 왜 늦게 방문했는지, 그동안 무슨 일이 있었는지 묻지 않았다. 자신의 사정을 설명할 기회조차 얻지 못한 그에게 내려진 것은 출국명령이었다.그러나 이러한 일은 이 사람에게만 일어난 예외적인 일이 아니다. 법무부는 난민신청자가 기존 체류기간을 단 하루라도 넘기면 출국명령을 내리는 지침을 운영하고 있다. 체류기간을 넘긴 경위나 당사자가 처한 사정, 출국명령으로 발생하는 불이익 등을 충분히 살피지 않은 채 일률적으로 출국명령을 내리는 것이다.피난을 와 보호를 요청한 사람에게, 체류기간을 며칠 넘겼다는 이유만으로 출국명령부터 내리는 행정이 과연 정당한가.체류기간을 준수해야 한다는 의무 자체를 부정하는 것은 아니다. 그러나 법을 위반했다는 사실이 곧바로 어떠한 처분을 내려도 된다는 의미는 아니다. 행정청은 위반의 경위와 정도, 처분으로 인하여 당사자가 입게 되는 불이익 등을 고려하여 적절한 처분을 선택해야 한다.그런데 법무부는 이번 소송에서 원고가 스스로 체류기간을 넘겨 불이익을 초래했다고 주장한다. 출입국관리법에 따르면 체류기간을 넘긴 외국인은 강제퇴거 대상이 될 수 있지만, 원고의 사정을 고려하여 그보다 가벼운 출국명령을 내렸으므로 문제가 없다는 것이다. 또한 개인적인 사정을 이유로 예외를 인정하면 출입국관리 행정의 통일성과 실효성이 저해된다고 주장한다.그러나 행정의 통일성이란 모든 사람에게 예외 없이 동일한 처분을 내리는 것을 의미하지 않는다. 체류기간을 넘긴 이유와 경위가 서로 다르고, 처분으로 입게 되는 불이익도 다르다면 그러한 차이를 살펴 판단하는 것이 행정청에 재량권을 부여한 취지에 부합한다.이번 사건에서 출입국은 원고가 체류기간을 넘긴 사실만 확인했을 뿐, 왜 늦게 방문했는지조차 묻지 않았다. 원고가 체류기간이 충분히 남아 있을 때 이미 체류자격 변경을 시도했다는 사실이나, 출입국의 안내에 따라 다시 방문하려다 건강 문제로 기한을 넘기게 되었다는 사정도 처분 과정에서 제대로 검토되지 않았다. 재량권을 잘못 행사했는지를 따지기에 앞서, 애초에 재량권을 행사하기 위한 기본적인 사실조사조차 이루어지지 않은 것이다.이러한 문제는 이미 법원과 행정심판의 판단에서도 지적된 바 있다.서울행정법원은 2020년 난민재신청자에 대한 체류자격 변경불허 처분을 다투는 사건에서, 출입국이 난민신청서와 면접조서 등 판단에 필요한 자료를 제대로 검토하지 않고 처분을 내린 것은 재량권의 불행사 내지 해태에 해당한다고 판단했다.중앙행정심판위원회 역시 체류기간을 하루 넘겼다는 이유로 난민신청자에게 내려진 출국명령을 취소한 바 있다. 당시 청구인은 체류기간 만료일이 공휴일과 겹쳐 그 직후 난민신청을 했고, 출입국의 안내에 따라 다음 날 체류자격 변경을 신청하려다 출국명령을 받았다. 중앙행정심판위원회는 체류 목적과 체류기간을 넘긴 경위 등을 고려하지 않은 처분이 과도하다고 판단했다.광주지방법원도 2023년 난민신청자에 대한 체류자격 연장불허 처분을 다투는 사건에서, 출입국이 달성하려는 공익과 난민신청자가 입게 되는 불이익을 구체적으로 살펴야 한다고 판단했다. 특히 체류자격 연장불허로 취업허가를 신청하지 못하게 되어 생존권이 위협받을 수 있으며, 출국기한을 유예받았다는 사정만으로 이러한 불이익이 해소된다고 보기 어렵다고 지적했다.세 사건에서 문제 된 처분은 서로 다르지만, 공통적으로 확인할 수 있는 것은 출입국의 재량권이 난민신청자의 구체적인 사정과 처분으로 인한 불이익을 충분히 고려하여 행사되어야 한다는 점이다. 내부 지침을 따랐다는 이유만으로 이러한 판단의 책임이 면제되는 것은 아니다.그럼에도 법무부는 여전히 체류기간을 넘긴 난민신청자에게 출국명령을 내리는 지침을 운영하고 있다. 개별 처분의 위법성이나 부당성이 반복해서 지적되었음에도, 그 처분을 만들어내는 행정 관행은 바뀌지 않고 있는 것이다.출국명령을 받은 난민신청자는 어떻게 살아가게 될까. 난민법 제5조 제6항은 난민신청자가 난민인정 여부에 관한 결정이 확정될 때까지 한국에 체류할 수 있도록 규정하고 있다. 법무부 역시 출국명령을 받은 난민신청자에게 난민심사가 진행되는 동안 출국기한을 유예한다. 그러나 출국기한을 유예받는 것과 체류자격을 부여받는 것은 전혀 다른 문제다.법무부의 지침에 따라 출국명령을 받은 난민신청자는 통상적인 난민신청자에게 부여되는 G-1-5 체류자격을 얻지 못한다. 출국명령을 내린 뒤 출국기한만 유예하는 방식으로 체류를 관리하기 때문이다. 그 결과 외국인등록증을 발급받지 못하고, 일상생활을 유지하는 데 필요한 여러 제도와 서비스에서 배제되는 문제가 발생한다.이번 사건의 원고 역시 외국인등록증이 없어 자신의 명의로 휴대전화를 개통하거나 은행계좌를 만드는 일도 어렵다. 기저질환이 있지만 필요한 진료를 받는 데에도 어려움을 겪고 있다.여기에 또 다른 문제가 생겼다. 여권의 유효기간이 곧 만료되지만, 여권을 갱신하기 위해 필요한 서류에 외국인등록증이 포함되어 있다. 출국명령 때문에 외국인등록증을 발급받지 못한 그는 이제 여권마저 갱신하지 못할 위기에 놓였다.한국에 머무르는 것은 허용되지만, 한국에서 살아가는 데 필요한 신분증명과 기본적인 생활수단을 갖추기 어려운 것이다. 난민심사와 불복절차가 모두 끝나기까지는 수년이 걸릴 수 있다. 그 긴 시간 동안 은행계좌를 만들지 못하고, 휴대전화도 개통하지 못하고, 의료서비스에도 제대로 접근하지 못한다면 어떻게 살아가야 할까.유엔난민기구는 국내 헌법재판소에 제출한 의견서에서 난민신청자의 취업 기회와 기본적인 사회서비스에 대한 접근을 제한하여 생계를 유지할 수 없게 만드는 조치가 사실상 본국으로 돌아가도록 압박하는 결과를 초래할 수 있다고 우려했다. 물리적으로 강제송환하지 않더라도, 생활을 불가능하게 만들어 귀환을 강요하는 간접적인 강제송환의 문제가 발생할 수 있다는 것이다.난민신청자에게 출국하지 않아도 된다고 하면서도, 한국에서 살아가는 데 필요한 최소한의 조건을 갖추지 못하게 한다면 그것을 충분한 보호라고 할 수 있을까. 강제송환금지원칙은 단지 물리적으로 국경 밖으로 내보내지 않는 것에 그쳐서는 안 된다. 보호를 요청한 사람이 생계를 유지할 수 없어 결국 스스로 떠날 수밖에 없는 상황에 내몰리지 않도록 하는 것 역시 중요하다.법무부는 난민신청자의 체류기간 도과에 대하여 일률적으로 출국명령을 내리는 지침을 재검토해야 한다. 체류기간을 넘긴 경위와 당사자의 사정, 처분으로 인한 불이익을 실질적으로 심사하고, 위반의 정도에 비례하는 조치를 선택해야 한다. 나아가 난민신청자가 난민인정 여부에 관한 판단을 기다리는 동안 안정적으로 체류하고 기본적인 생활을 유지할 수 있도록 제도를 개선해야 한다.난민신청자에게 필요한 것은 단순한 출국기한의 유예가 아니다. 보호를 요청한 사람으로서 자신의 사정을 충분히 설명하고, 난민인정 여부에 관한 판단을 기다리는 동안 자신의 삶을 유지할 수 있는 조건이다. 피난을 온 사람에게 국가가 가장 먼저 건네야 할 답이 출국명령이어서는 안 된다.