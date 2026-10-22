부캉이 스스로 나갈 때까지... 해수부 "당분간 지켜볼 것"

큰사진보기 ▲ 22일 부산 동구 북항친수공원 인공수로 밖인 부산항 1부두 방면에서 발견된 흑상어 '부캉이' ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲ 22일 부산 동구 북항친수공원 인공수로 마리나브릿지 부근에서 흑상어 부캉이가 바다로 나갈 수 있도록 국립해양생물자원관 등 구조 관계기관이 그물 작업을 하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

북항친수공원에 들어온 3m 몸길이의 암컷 흑상어 '부캉이'가 잠영 시간을 늘리고 부산항 1부두 방면까지 이동하는 등 활동 반경을 넓히고 있다. 구조에 공을 들이는 관계기관은 추가 유도보다는 부캉이가 스스로 외해로 이동하는지 당분간 지켜보기로 했다. 재진입 상황에 대비해 이중·삼중으로 설치했던 그물도 차단망 하나만 남기고 정리했다.22일 해양수산부와 부산시 등에 따르면, 이날 오전부터 국립해양생물자원관은 하루 전 설치했던 차단시설을 일부 조정했다. 전날 유도 작업으로 부캉이를 1부두 쪽까지 이동시켰지만, 밤사이 부캉이는 그물과 바닥 사이의 틈을 비집고 2차 차단선까지 다시 들어왔다.해양동물 전문 구조·치료기관으로 관련 작업을 주도 중인 자원관은 마리나브릿지 쪽 폰툰(수상 부유시설)에 부착한 그물을 보강하고 바다 쪽을 열었다. 부캉이가 자유롭게 유영하도록 만들자는 차원이다. 그러자 이후 움직임이 달라졌다. 부캉이가 수면 위로 모습을 드러내는 횟수가 크게 줄었다. 오후 1시 50분에는 더 바깥쪽인 부산항 1부두에서 부캉이가 발견되기도 했다.해수부는 부캉이가 수면 밑으로 내려가거나 다른 곳으로 반경을 넓히면서 나타난 변화로 보고 있다. 해양생태과 관계자는 "오전에는 그물 주변을 왔다 갔다 했는데 오후부터는 활동 방향이 바뀌었다"라며 "한 30분 정도 안 보이기도 했고 잠영 시간이 길어진 면이 확실히 있다"라고 설명했다.이에 따라 자원관 등은 애초 검토했던 추가 유도 작업을 하지 않기로 했다. 부캉이를 지금보다 20~30m가량 더 이동시키기 위해 그물을 추가로 설치하는 방안이 논의됐는데, 오히려 움직임을 제한할 수 있다는 판단에서다. 부캉이에게 적응할 시간을 더 주는 게 낫다는 의견이 받아들여졌다.국립수산과학원도 부캉이를 지켜볼 필요가 있다는 의견을 냈다. 김현우 국립수산과학원 해양수산연구사는 "한 달 넘게 수로 내측에만 있다 보니까 외측과 환경이 많이 다르다. 그래서 한 번에 나가지는 않을 것"이라며 "수로 내측과 외측을 지금처럼 왔다 갔다 하면서 일주일 정도 머물다가 나갈 것으로 본다"라고 말했다.우려한 해수 온도 변화는 아직 크지 않다. 이날 측정한 수온은 21.8도로 전날 21도와 큰 차이가 없었다. 김 연구사는 "아무래도 반대편(6보도교)과 달리 선박 소음도 적고, 수중 해저면도 좀 안정적이어서 오히려 이쪽이 더 나은 것 같다"라며 "무리해서 추가 작업을 하는 것보단 지금 이 정도 선에서 마무리하고 스스로 나갈 때까지 기다려 보는 게 좋겠다"라고 견해를 밝혔다.부캉이의 건강 상태 역시 현재까지 특별한 이상은 확인되지 않았다. 다만 지속적인 관찰은 필요하다. 김 연구사는 "야윈 정도와 운동 능력, 수평 유지 능력 등을 종합적으로 판단했을 때 괜찮다"라면서도 "언제부터 급격하게 안 좋아질지는 알 수 없다"라고 말했다.이같은 지적은 최윤 국립군산대 해양생물자원학과 명예교수도 언급한 사안이다. 최 교수는 21일 <오마이뉴스>와의 통화에서 한동안 그 주변을 맴돌 가능성이 있다고 예상했다. 한 달 넘게 수로 안에 머문 부캉이에게 시간이 필요하다는 것이다. 그는 "자원관 등의 유도 노력은 아주 잘 한 방법"이라며 "빠르면 하루 이틀, 늦어지면 일주일 이상 머물 수 있다. 계속 주시해야 한다"고 했다.