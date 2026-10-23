SK디앤디 240% 유상증자, 소액주주 보호 충분했나

큰사진보기 ▲국회 정무위원회 소속 더불어민주당 김현정 의원(경기 평택시병)은 22일 금융 분야 종합국정감사에서 SK디앤디의 유상증자 구조와 금감원의 공모심사 과정을 문제 삼으며 심사제도 개선을 촉구했다. ⓒ 김현정 의원실 관련사진보기

AD

SK디앤디가 기존 발행주식의 240%에 달하는 대규모 유상증자를 실시한 가운데, 금융감독원의 증권신고서 심사가 소액주주 보호에 충분했는지를 둘러싼 문제가 국정감사에서 제기됐다. 특히 최대주주가 과거 자진 상장폐지를 추진했던 상황에서 기존 주주에게 대규모 추가 납입 부담을 지우는 유상증자가 진행됐고, 금감원이 투자자 보호 방안을 충분히 검토하지 않았다는 지적이다.국회 정무위원회 소속 더불어민주당 김현정 의원(경기 평택시병)은 22일 금융 분야 종합국정감사에서 SK디앤디의 유상증자 구조와 금감원의 공모심사 과정을 문제 삼으며 심사제도 개선을 촉구했다.김 의원에 따르면 SK디앤디의 최대주주인 사모펀드 한앤컴퍼니는 2025년 9월 SK디스커버리가 보유한 SK디앤디 지분 31.27%를 주당 1만 2750원에 인수하기로 했다. 이후 같은 가격으로 자진 상장폐지를 위한 공개매수를 두 차례 진행했으나 상장폐지 요건인 지분 95%를 확보하지 못했다.SK디앤디는 올해 7월 기존 발행주식의 약 240%에 해당하는 보통주 4468만 1000주를 새로 발행하는 주주배정 유상증자를 결정했다. 최종 발행가액은 주당 2260원으로 확정됐으며, 전체 신주가 발행될 경우 조달금액은 약 1010억 원이다.이번 증자는 기존 주주에게 상당한 추가 납입 부담을 안겼다. 기존 주식 1000주를 보유한 주주가 종전 지분율을 유지하려면 약 2401주를 추가로 배정받아 약 543만 원을 납입해야 한다. 반대로 청약에 참여하지 않고 보유주식 수가 그대로 유지된다면 전체 발행주식 증가에 따라 지분율은 종전보다 약 70.6% 감소한다.김 의원은 지난 12~13일 진행된 구주주 청약에서 일반주주 배정분의 약 85%가 청약됐으며, 일반주주가 추가 납입한 금액은 약 183억 원에 이른다고 밝혔다. 반면 최대주주인 한앤코 측은 배정분의 120%를 청약해 다른 주주가 청약하지 않은 물량까지 확보했다고 설명했다.김 의원은 특히 SK디앤디가 채무상환과 우발채무 대응을 위해 증자가 불가피하다고 설명하면서도 실권주를 일반공모하지 않고 미발행 처리하기로 한 점을 문제 삼았다. 그는 "자금이 필요하다면 실권주를 일반공모하는 것이 시장의 상식"이라며 "이번 증자는 상장폐지를 위해 소액주주의 지분을 줄이려는 것으로 볼 수밖에 없다"고 주장했다.다만 SK디앤디는 증자 목적을 채무상환과 유동성 확보를 위한 재무구조 개선이라고 설명해 왔다.금감원의 증권신고서 심사 과정도 도마에 올랐다. 김 의원은 금감원이 지난해 2월 증자비율이 높은 유상증자를 중점 심사하겠다고 밝혔지만, 이번 증자에 대해서는 정정신고서 제출을 한 차례 요구하는 데 그쳤다고 지적했다.당초 추가된 투자자 보호 방안은 최대주주 측의 '1년간 상장폐지 미추진' 입장 표명이었으며, 금감원은 8월 28일 증권신고서의 효력을 발생시켰다는 설명이다. 이후 상장폐지 미추진 기간이 1년에서 3년으로 확대된 것도 증권신고서 효력 발생 이후 의원실의 문제 제기에 따른 것이라고 김 의원은 밝혔다.증권신고서에 첨부된 주관사의 실사보고서도 심사 적정성 논란의 대상이 됐다. 김 의원에 따르면 NH투자증권이 작성한 SK디앤디 실사보고서의 요약표 14개 항목은 모두 '(주) 참조'로 기재돼 있어 주요 검토 결과를 파악하려면 방대한 주석을 확인해야 한다.김 의원은 2023년 파두 상장 당시 NH투자증권의 실사보고서와 상장 이후 실적 논란도 언급하며 주관사의 실사와 금감원의 심사 기능을 함께 점검해야 한다고 주장했다. 그는 중요사항이 불분명해 투자자의 합리적 판단을 저해할 우려가 있는 경우 정정신고서 제출을 요구할 수 있도록 한 자본시장법 제122조를 근거로 이번 심사 과정의 적정성을 문제 삼았다.김 의원은 "금감원 공시국은 실질심사에 대한 비난과 압력으로 심사가 어려웠다는 취지로 설명했다"며 "그런 압력을 막아 주는 것이 원장의 역할"이라고 강조했다. 이어 이찬진 금융감독원장에게 SK디앤디가 추가 유상증자나 공개매수를 추진할 경우 소액주주의 이익 침해 가능성을 면밀히 살피고, 공모심사를 실질화할 수 있는 제도 개선 방안을 마련할 것을 요구했다.김 의원은 "공모심사가 투자자를 보호하는 장치로 제대로 작동하도록 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.