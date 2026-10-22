민주당, '이 대통령 명예훼손 혐의'로 장동혁 고발

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 입을 앙다물고 있다. 장 대표는 지난해 당 대표 선거를 앞두고 한 사적인 술자리에서 욕설 섞인 대화를 나누는 녹취가 공개돼 논란이 일고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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이재명 대통령을 향해 "북한 조선노동당 대변인인가", "'공작금' 받은 사실이 드러날까 봐 찍소리도 못하는 것인가"라고 한 장동혁 국민의힘 대표를 더불어민주당이 경찰에 고발했다.민주당 법률위원회는 22일 장 대표를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법) 위반(명예훼손) 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.장 대표는 지난 20일 페이스북 글을 통해 대통령이 북핵 문제를 두고 "북한을 변호하고 있다"라며 "대한민국 대통령이 아니라 북한 조선노동당 대변인"이라고 비난했다. 그러면서 "'불법 송금' 영수증이 두려운 것인가? '공작금' 받은 사실이 드러날까 봐 찍소리도 못하는 것인가?"라며 "하루라도 빨리 이재명 정권을 끌어내리는 것만이 대한민국을 지키고 국민을 지키는 길"이라고 주장했다.이 대통령이 지난 19일 춘추관 기자간담회 때 남북관계 현안을 언급하며 "핵무기라는 것으로 실전을 치를 것인가. 그건 최후의 방어무기에 해당하는 것"이라고 말한 것을 문제삼은 것이다.민주당은 장 대표가 핵무기 문제와 무관한 쌍방울 대북 송금 사건을 끌어와 "이 대통령이 마치 북한에 직접 불법 자금을 송금해 그 영수증을 은닉하고 있는 것처럼, 또한 북한으로부터 공작금을 수수한 것처럼 명백한 허위사실을 주장한 것"이라고 했다.이어 "쌍방울 대북 송금 사건에서 북한에 자금을 직접 송금한 주체는 쌍방울그룹의 전 회장 김성태였음은 이미 밝혀진 사실"이라며 "검찰권을 남용해 당시 이 대통령을 억지 기소했던 검찰조차도 이 대통령이 직접 송금을 했다거나 그 영수증을 은닉하고 있다는 식의 터무니없는 주장은 하지 않았다"고 반박했다.'공작금' 언급과 관련해서도 "어떤 수사나 재판에서도 의혹 차원으로조차 제기된 적이 없는 완벽하게 거짓된 날조"라고 했다. 그러면서 "장 대표는 이 대통령을 악의적으로 비방하기 위해 아무런 근거도 없는 명백한 거짓을 남발했다"라며 "이는 용인 가능한 정치적 비판의 수준을 넘는 명백한 범죄행위"라고 규정했다.민주당 법률위원장인 양부남 의원은 "장 대표의 이번 주장은 금도를 넘은 거짓 주장이고, 이념과 분단을 악용한 저질 비방"이라며 "좌시할 수 없는 형사범죄이므로 수사기관이 철저히 수사해 엄중히 처벌해달라"고 촉구했다.