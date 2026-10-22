경기도, 3기 신도시 등 대형 공사장 210곳 환경오염 집중 단속

큰사진보기 ▲경기도 특별사법경찰단은 오는 11월 16일부터 27일까지 2주간 도내 중·대형 공사장 210곳을 대상으로 환경오염 불법행위 집중단속을 실시한다고 밝혔다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도가 3기 신도시와 공공주택지구 등 대규모 개발사업 현장에서 발생할 수 있는 비산먼지와 폐기물 관련 불법행위를 집중 단속한다.경기도 특별사법경찰단은 오는 11월 16일부터 27일까지 2주간 도내 중·대형 공사장 210곳을 대상으로 환경오염 불법행위 집중단속을 실시한다고 밝혔다.이번 단속은 대규모 공사가 진행되는 현장의 환경오염을 예방하고 주변 주민의 생활환경 피해를 줄이기 위해 추진된다.특히 도심지와 인접한 공사장이나 환경 관련 민원이 반복적으로 발생한 현장을 중심으로 점검할 계획이다.주요 단속 사항은 비산먼지 발생사업 신고 및 변경신고 이행 여부, 방진벽·방진망 등 비산먼지 억제시설 설치 상태, 공사 차량의 세륜 및 측면 살수 등 먼지 발생 억제조치 이행 여부다. 공사장에서 발생하는 폐기물이 관련 기준에 따라 적정하게 보관되고 있는지도 확인한다. 현장에서 위반행위가 적발되면 관련 증거를 확보해 관계 법령에 따라 조치할 방침이다.비산먼지 발생사업 신고를 하지 않거나 비산먼지 억제조치를 이행하지 않은 경우 '대기환경보전법'에 따라 300만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 변경신고를 하지 않은 경우에는 100만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 폐기물 처리기준을 위반한 경우 '폐기물관리법'에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 건설폐기물 처리기준을 위반하면 '건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률'에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.권문주 경기도 특별사법경찰단장은 "대형 공사장에서 발생하는 비산먼지와 폐기물 부적정 처리 등 환경오염 불법행위를 집중 단속해 도민의 건강과 쾌적한 생활환경을 보호하겠다"고 말했다.이어 "현장 점검 과정에서 위반사항이 확인되면 관련 법령에 따라 엄정하게 대응하겠다"고 밝혔다.경기도 특별사법경찰단은 환경오염 불법행위에 대한 도민 제보도 받고 있다. 제보는 경기도 특별사법경찰단 누리집이나 카카오톡 채널 '경기도 특별사법경찰단' 등을 통해 할 수 있다.