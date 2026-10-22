여주시 똑버스, 이천 장호원까지 운행 확대... 23일부터 시행

큰사진보기 ▲여주시는 이천시와의 협의를 거쳐 오는 23일부터 가남읍 똑버스 운행 구역에 장호원읍 나래삼거리와 상승대를 포함한다고 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 가남읍에서 운행하는 수요응답형 교통수단 '똑버스'의 운행 구역을 인접한 이천시 장호원읍까지 확대한다.여주시는 이천시와의 협의를 거쳐 오는 23일부터 가남읍 똑버스 운행 구역에 장호원읍 나래삼거리와 상승대를 포함한다고 밝혔다.이번 확대는 제7군단이 가남읍 소재지와 군부대를 연결하는 똑버스 운행을 건의하면서 추진됐다.그동안 행정구역이 다른 가남읍과 장호원읍 사이에서는 대중교통 이용에 불편이 있다는 의견이 제기돼 왔다.이에 여주시는 군부대 이용자의 이동 편의를 높이고 실제 생활권을 반영한 교통 서비스를 제공하기 위해 이천시와 운행 구역 확대 방안을 협의했다.이천시가 운행 구역 확대에 동의하면서 가남읍과 인접한 장호원읍 내 나래삼거리와 상승대까지 똑버스 운행이 가능해졌다.여주시는 이번 조치로 해당 지역을 오가는 군부대 관계자와 일반 이용자의 대중교통 접근성이 개선될 것으로 기대하고 있다.이충우 여주시장은 "앞으로도 행정구역에 국한되지 않고 주민들의 실제 생활권과 이동 수요를 반영한 대중교통 서비스를 제공할 수 있도록 인접 지자체와 지속적으로 협력하겠다"고 밝혔다.박거수 여주시 교통과장은 "이번 운행 구역 확대는 제7군단의 건의와 이천시의 적극적인 협조로 이뤄졌다"며 "앞으로도 시민과 이용자의 입장에서 대중교통 이용 불편을 줄이고 실제 생활권을 반영한 교통 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.