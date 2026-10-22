이태원 4주기 앞둔 민주당, 특조위 예산확보·대국민 보고 추진

큰사진보기 ▲10.29 이태원 참사 유가족협의회 이정민 운영위원장과 유가족들이 22일 오후 서울 여의도 국회 더불어민주당 당대표 회의실을 방문해 이태원 참사 4주기 추모행사 초청장과 포스터를 전달했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲김민석 만난 이태원 참사 유가족 "안전 사회 만드는 길, 민주당이 함께해 달라" 유성호 관련영상보기

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공식 희생자만 162명인 10.29 이태원 참사 4주기가 1주일 앞으로 다가온 가운데, 더불어민주당이 이태원 참사 유가족들을 만나 내년 정부 본예산안에 빠져있는 이태원 참사 특별조사위원회(특조위) 예산을 추가 확보하는 방안을 검토하기로 했다.김민석 민주당 대표는 22일 오후 국회 당대표실에서 10·29 이태원 참사 유가족들과 만나 약 30분간 비공개 면담을 진행했다. 김 대표는 앞서 공개발언에서 "이태원 참사 특조위 활동 기간이 내년 9월까지로 연장됐는데, 특조위가 (진상규명) 문제를 철저히 밝혀내고 납득할 수 있는 결과를 밝혀내도록 저희도 계속 잘 살피겠다"고 약속했다.조계원 당 대변인은 비공개 면담 직후 기자들과 만나 "김 대표가 원내대표단에게 '오는 24일 추모제 행사에 의원들이 될 수 있으면 많이 참석할 수 있도록 공지하라'고 조치했다"고 전했다. 이날 면담에서는 특히 특조위 예산 확보와 인력 충원, 관계기관의 조사 협조 문제 등이 논의됐다.대변인은 "특조위 예산이 (내년 정부) 본예산에 편성이 안 돼 있어서, 예산 부분을 추가하는 것을 (유족 측에서) 요청했다"며 "민주당에서 이를 받아 안아서, 국회 예산결산특별위원회(예결위)에서 추가 검토할 것"이라고 말했다. 내년 예산안을 심사하는 예결위가 11월 가동 예정인 가운데, 현재 예비비로 충당 중인 특조위 예산 추가확보를 검토하겠다는 얘기다.특조위 인력 확충과 파견 공무원 지원 방안도 논의됐다. 조 대변인은 "파견 공무원이 아직 전체의 절반 정도밖에 채워지지 않았다", "유족에 따르면 파견이 오히려 승진에 불리하단 인식도 있다고 한다"며 "김 대표께서, 특조위 예산과 인력 등 제안 관련 '한성숙 국무총리와 만나서 얘기를 하겠다'고 했다"고 전했다.민주당은 또 오는 29일 참사 4주기 전에 그간의 기존 조사·수사 경과를 대국민 보고하는 방안도 추진한다. "남인순 의원이 위원장으로 있는 이태원참사특위에서 그동안 이루어진 조사 결과 등을 국민에 보고하는 것을 준비하고 있다. 그 절차 중 하나로 그동안의 검경 합수본 조사 내용을 내일(23일) 보고받기로 했다"는 설명이다.이정민 유족협의회 운영위원장(고 이주영씨 아버지)는 이날 김 대표와 남 위원장 등 민주당 관계자들과 만나 "특조위가 출범해 진상규명 첫 발을 내디뎠으나 온전한 진실 규명과 책임자 처벌, 재발 방지 대책 마련까지는 아직 가야 할 길이 멀다"며 "기억하지 않는 참사는 반드시 반복된다고 믿는다"고 말했다.그는 "그동안 거리에서 참사 진상을 밝히고 생명이 존중받는 안전한 사회를 만들고자 함께 비를 맞고 목소리를 높여주신 민주당의 연대는 유가족들에게 커다란 버팀목이 되어 주었다"면서도 "더 이상 길을 걷다 목숨을 잃는 비극이 없는 나라, 사람이 우선인 안전 사회를 만드는 길에 민주당이 가장 든든한 동반자로 끝까지 함께하길 기대한다"고 했다.유족협의회는 지난 21일 신장식 조국혁신당 대표를 만난 것을 시작으로 해 22일 민주당 대표, 23일 국민의힘 대표 등을 잇달아 만나며 4주기 행사 참석 및 진상규명과 관련한 협조를 요청하고 있다.