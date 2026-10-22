"졸속 추진" "제도 보완" 농지 조사 놓고 여야 재충돌

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 22일 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 열린 2026년도 종합 국정감사에 출석해 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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농지 전수조사를 둘러싼 여야 공방이 국회 농림축산식품해양수산위원회(농해수위) 종합국정감사에서 다시 불붙었다. 국민의힘은 충분한 준비 없이 추진된 농지 조사로 농촌 현장의 불안과 혼란이 커졌다며 정부를 압박했다. 더불어민주당은 농지 소유·이용 실태를 정확히 파악하는 조사의 필요성을 강조하면서 관행적인 농지법 위반을 적법하게 전환할 제도 개선을 주문했다.송미령 농림축산식품부 장관은 농지 전수조사의 취지가 투기 단속에만 있는 것이 아니라 농지 이용 실태를 파악하고 현실과 제도의 간극을 바로잡는 데 있다며 기존 방침을 재확인했다.22일 국회 농해수위가 실시한 농식품부 및 소관 공공기관 종합국정감사에서 이성권 국민의힘 의원은 농지 전수조사의 추진 경위와 준비 부족을 집중적으로 따졌다.이 의원은 농식품부가 2024년 8월 국회 검토 당시 농지 전수조사의 필요성과 효과에 부정적이었고, 지난해 12월 업무보고에서도 중점 과제로 제시하지 않았다고 지적했다. 정부가 설명한 조사 대상 면적이 115만㏊에서 136만㏊로 달라진 점도 문제 삼았다.이 의원은 농지 전수조사를 두고 "농촌 현실에 대한 대통령의 허황된 인식과 농식품부의 졸속 추진으로 이루어진 합작품"이라며 "순수하게 농사짓는 농민을 투기꾼으로 보고 창을 들고 돌진한 꼴"이라고 비판했다.같은 당 이양수 의원도 농지 거래 감소와 농지 담보 대출 연체율 증가를 거론하며 "농지 거래가 급감하고 연체율이 늘어 농심이 들끓는데도 장관은 잘못했다고 인식하지 않고 있다"라고 질타했다. 이어 "전농 출신 대통령실 참모들의 얘기만 들을 게 아니라 현장 농민들을 직접 만나보라"고 촉구했다.이에 송 장관은 농지 전수조사가 농지대장의 소유·이용 정보를 현행화하고, 1996년 농지법에 기반한 제도와 현실의 간극을 해소하기 위한 것이라고 반박했다.특히 송 장관은 "현장 농업인들을 투기꾼이라고 한 번도 이야기한 적이 없다"며 "현장의 일반적이고 관행적인 농지법 위반은 오히려 저희들이 투기하고 갈라내서 바로잡을 것"이라고 강조했다. 이어 "현실과 제도의 간극을 바로잡겠다"며 "농지조사의 당초 취지부터 왜곡해서는 안 될 것"이라고 말했다.농식품부의 가짜뉴스 대응 방침도 도마 위에 올랐다. 이상휘 국민의힘 의원은 농지 전수조사의 준비와 정책적 숙고가 부족했다고 지적한 국회입법조사처 보고서를 제시하며, 정책 비판까지 가짜뉴스로 취급하는 것 아니냐고 따졌다.송 장관은 해당 보고서의 지적을 가짜뉴스로 보느냐는 질문에 "이런 것에 대해서는 전혀 가짜뉴스로 보고 있지 않다"고 답했다. 정책에 대한 정당한 비판이나 평가는 가짜뉴스와 구분한다는 것이다.반면 이재관 민주당 의원은 농지 전수조사의 목적이 농지 소유 규모와 농작업 양태 등을 파악하고 데이터화하는 데 있다며 제도 보완을 강조했다.이 의원은 "명백한 투기 목적이 아닌 관습적·비투기성 임대차 등 치유 가능한 위법 사항에 대해서는 처분이 없어야 한다"고 밝혔다. 조사 과정에서 확인된 관행적인 농지 이용을 적법하게 전환하거나 현실화할 수 있도록 특례를 담은 특별조치법이 필요하다는 것이다.송 장관은 특별조치법 제정과 관련해 "6일 위원님들과 같이 논의도 한 바 있다"며 올해 말까지 추진하겠다는 뜻을 재확인했다.한편 이날 국감에서는 농협중앙회장 조합원 직선제 도입을 둘러싼 질의도 이어졌다.강호동 농협중앙회장은 김용태 국민의힘 의원이 정부가 추진하지 않았더라도 농협이 먼저 요구할 만큼 조합원 직선제가 정답이라고 생각하느냐는 질의에 "그렇지는 않다"고 답했다. 농민단체의 요구만으로 법 개정을 추진했을 것이냐는 질문에도 "농민단체가 요구한다고 이 법을 개정한다든지 그렇게 하지는 않았을 것"이라고 밝혔다.강 회장은 그러면서 "우리 중앙회 회원은 지역농협이기 때문에 지역농협 조합장들의 의견을 전적으로 수렴해야 할 책임과 의무가 있다"고 말했다. 조합원 직선제 도입에 대한 기존 방침과 별개로 회원 조합과 조합장들의 의견을 존중해야 한다는 취지다.송 장관은 조합원 직선제의 법적 정합성에 대한 지적에 "입법정책적 영역이라 그렇게 위법하다고 생각하지는 않는다"라고 밝혔다.