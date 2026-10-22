이천시, 경마공원 유치 자문단 출범... 전문가·시민대표 등 16명 위촉

큰사진보기 ▲이천시는 지난 21일 경마공원 유치 자문단 위촉식을 열고 말산업 전문가와 시민대표, 도의원·시의원 등 16명을 자문위원으로 위촉했다고 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 경마공원 유치를 위한 자문단을 구성하고 지역 여건을 반영한 유치 전략 마련에 나섰다.이천시는 지난 21일 경마공원 유치 자문단 위촉식을 열고 말산업 전문가와 시민대표, 도의원·시의원 등 16명을 자문위원으로 위촉했다고 밝혔다.이날 위촉식에는 성수석 이천시장을 비롯해 농업기술센터 소장, 축산과장, 기획예산담당관 등 시 관계자와 자문위원들이 참석했다.행사는 위촉장 수여와 경마공원 유치 추진상황 보고, 유치 방안 논의를 위한 간담회 순으로 진행됐다.자문단은 경마공원 유치에 필요한 정책 방향과 추진 전략 등에 대해 의견을 제시하는 역할을 맡는다.시는 향후 유치 과정에서 필요할 경우 도시계획과 관광, 교통 등 관련 분야 전문가를 추가로 위촉할 계획이다.간담회에서 자문위원들은 경마공원이 말산업뿐 아니라 관광과 문화 분야에도 연계 가능성이 있는 사업인 만큼 이천시의 지역적 특성과 강점을 반영한 유치 전략이 필요하다는 데 의견을 모았다.이천시는 앞서 경마공원 유치를 위한 자체 후보지 검토를 거쳐 장호원읍을 1순위 후보지로 선정하고 호법면을 대안 후보지로 검토한 바 있다.이번 자문단 출범을 계기로 후보지의 입지 여건과 지역경제 연계 방안 등을 구체화하는 작업이 이어질 것으로 보인다.성수석 이천시장은 "오늘 위촉식이 이천시민의 뜻을 하나로 모으고 실질적인 유치 전략을 구체화하는 출발점이 되기를 바란다"며 "위원 여러분의 지혜와 고견을 바탕으로 적극적인 자문과 다양한 의견을 제시해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.자문단은 위촉일부터 경마공원 이전 부지가 최종 선정될 때까지 운영되며, 이천시는 유치 추진 과정에서 자문이 필요한 사안이 발생할 때마다 회의를 개최할 예정이다.