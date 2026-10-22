이찬진 "졸속 심사 아냐"... 국감 도마 위 오른 ETP

큰사진보기 ▲이찬진 금융감독원장(왼쪽)이 22일 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 위원 질문에 답하고 있다. 오른쪽은 이억원 금융위원장. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"졸속 심사를 했다는 부분은 (동의) 못 하겠다."

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"여러 결과를 초래한 데 대해서 굉장히 무거운 마음이다." - 이억원 금융위원장

"항상 무거운 마음이다. 국민 여러분께 송구한 마음이다." - 이찬진 금융감독원장

이찬진 금융감독원장이 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF·ETN(ETP) 심사를 금융위원회 일정에 맞춰 서둘렀다는 취지로 답했다가 사흘 만에 해명에 나섰다.이찬진 원장은 22일 국회 정무위원회의 금융위원회·금감원 종합감사에서 "오해가 되는 부분이 있는 것 같다"며 운을 뗐다. 그는 "(주식이나 ETF 등이 상장될 때는) 통상적으로는 한국거래소의 예비상장심사가 끝나고 나서 (금감원에) 증권 신고가 들어오는데, 이 사안은 각자(발행사)가 선택해 그렇게 진행했던 부분이었다"며 "저희는 저희 절차를 밟았다"고 설명했다.절차가 빨라진 건 발행사들이 심사 병행을 선택했기 때문이고 졸속 심사는 아니었다는 의미다.앞서 이 원장은 지난 19일 정무위 국감에서 ETP 관련, 금감원 심사가 빨리 진행된 이유에 대한 질의를 받고 "금융위에서 상장 일정을 정책적으로 발표했고 그 일정을 맞추기 위해 심사를 빨리 한 부분이 있다"고 말해 '졸속 심사' 논란이 일었다.이날 야권은 종일 이번 사태와 관련해 집중 공세를 폈다. 서일준 국민의힘 의원은 금감원이 ETP 출시 9일 전이었던 지난 5월 18일 소비자위험대응협의회를 열고 개인투자자 손실 가능성을 우려했다는 점을 짚었다. 그러면서 "알고도 막지 못한 것은 원장 책임"이라고 했다.도입 명분에 대한 질타도 이어졌다. 김형연 조국혁신당 의원은 정부가 당초 국내 투자자들의 자금이 홍콩 등 해외 시장의 레버리지 상품으로 나가는 것을 막아 외화 유출을 줄이겠다는 명분으로 ETP를 도입했는데 실제 효과가 없었다고 지적했다.김 의원이 이날 공개한 자료에 따르면, 개인투자자 해외주식 매매는 출시 한 달 뒤인 6월 다시 순매수로 돌아섰고 7~8월 월평균 순매수액은 출시 전 5개월 평균보다 약 20% 많았다. 외화 유출을 막지 못했다는 뜻이다.다만 이억원 금융위원장은 "만약 이 상품이 출시가 안 됐다면 시장이 어떻게 됐을지까지 봐야 하기 때문에 굉장히 어려운 부분"이라며 "보통 한 달에 40억 달러씩 나가던 서학개미 자금이 5월에는 오히려 10억 달러가 들어왔다. 이것이 상품 때문인지 미국·국내 시장 상황 때문인지는 구분하기 어렵다"고 했다.ETP를 아예 폐지해야 한다는 주장도 나왔다. 신동욱 국민의힘 의원이 일부 상품 가격이 최고가 대비 90%까지 떨어졌다며 폐지 논의 여부를 묻자, 이 위원장은 "상품 폐지하는 것은 재산권 문제도 있다"며 "여러 조치를 통해 안정화는 돼 있다"고 답했다. 신 의원은 "90% 가격이 떨어지고 나서 안정화라는 게 어떤 의미가 있느냐"고 반박했다.한편 두 금융당국 수장은 이번 사태 관련, 거듭 고개를 숙였다. 이 위원장은 "당시 여러 정책적 필요성이나 도입 취지가 있었음에도 불구하고 여러 결과를 초래한 데 대해 굉장히 무거운 마음"이라고 말했다. 이 원장 역시 사과하며 "금융감독기구로서의 역할과 책임에 뼈저리게 돌이켜보겠다"고 했다.