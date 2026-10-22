민주당 여주·양평 "'양평군수 관급공사 금품수수 의혹' 철저 수사" 촉구

큰사진보기 ▲22일 오전 더불어민주당 여주시·양평군 지역위원회 최성원 위원장과 주요 당직자, 당원들이 양평군청 앞에서 집회를 열고 ‘관급공사 금품수수 의혹’을 받는 전진선 양평군수의 책임 있는 해명과 철저한수사를 촉구하는 구호를 외치고 있다. ⓒ 용은성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 양평시민광장에도 실립니다.

더불어민주당 여주시·양평군 지역위원회가 '관급공사 금품수수' 의혹을 받는 전진선 양평군수를 향해 군민 앞에 명확하게 해명할 것을 요구했다.민주당 여주시·양평군 지역위원회는 22일 오전 양평군청 앞에서 집회를 열고 "전진선 군수와 전 군수 배우자를 둘러싼 각종 의혹에 깊은 우려를 표하며, 수사기관의 신속하고 철저한 진상 규명을 촉구한다"고 밝혔다.앞서 6·3 지방선거를 앞둔 지난 5월 27일 양평주민 김아무개씨는 군청에서 연 기자회견을 통해 "(군수) 재선을 위한 금전 조달 방법 등을 논의하며 양평군청 발주공사 하도급업체를 추천해 전진선 군수 배우자에게 일정 부분의 금품을 제가 직접 전달한 사실이 있다"고 폭로한 바 있다.김씨가 이틀 뒤 2차 기자회견을 연 직후 양평지역 한 시민봉사 모임이 전 군수와 배우자, 관련 인물들에 대한 수사 의뢰 형식의 고발장을 양평경찰서에 접수했고, 경기남부경찰청이 양평경찰서로부터 사건을 넘겨받았다.<세계일보> 보도에 따르면 당시 전 군수 측은 "김씨가 사적 요구와 이해관계가 수용되지 않자 지방선거를 앞두고 허위 사실로 악의적 비방에 나선 것"이라며 혐의를 부인했다.사건이 이첩된 지 5개월가량 지난 14일, 경기남부청 반부패·경제범죄수사대는 양평군내 한 건설업체 사무실 등을 대상으로 압수수색을 진행했다. 경찰은 압수물 분석을 마치는 대로 업체 관계자 등을 불러 실제 금품이 건네졌는지와 대가성 여부 등을 조사할 방침인 것으로 알려졌다.최성원 지역위원장은 이날 집회에서 "양평군민의 삶을 돌보고 청렴해야 할 양평군정이 끝을 알 수 없는 추악한 범죄 의혹을 얼룩지고 있다"고 했고, 이종인 수석부위원장은 "철저한 수사로 진실이 규명되고 책임자가 합당한 처벌을 받는 날까지 양평군민과 함께 끝까지 싸워나갈 것"이라고 했다.한편, 이날 집회에서는 전병곤 양평군의원에 대한 공직선거법 위반 혐의에 대해서도 수사기관의 엄정한 수사를 촉구했다.전 의원은 6·3 지방선거 과정에서 국민의힘 김선교(여주시·양평군) 의원실 인턴 경력을 비서관으로 현수막 등에 기재한 혐의(당선 목적 허위사실 공표)로 최근 양평군선거관리위원회가 양평경찰서에 사건을 이첩했다(<양평백운신문>에 따르면 전 의원은 '관례적 호칭 혼용에 따른 초기 실수였으며 선관위 지도 조치 후 최종 공보물에는 인턴으로 바로잡아 기재했다'고 해명했다, 편집자 주).