광주시, 한강수계관리기금 40억 원 확보... 문화시설·재생에너지 사업 추진

큰사진보기 ▲광주시는 한강수계관리위원회가 주관한 '2027년도 우수 주민지원 특별지원사업' 공모에서 수질개선 및 지역발전 분야와 재생에너지 분야에 모두 선정돼 총 40억 원의 기금을 확보했다고 22일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 광주시가 한강수계관리기금 40억 원을 확보해 중대물빛공원 문화시설 건립과 상수원 관리지역 주민을 위한 재생에너지 사업을 추진한다.특히 마을공동시설에 태양광 발전시설을 설치하고 발전 수익을 주민 소득과 마을 공동기금으로 활용하는 사업을 통해 상수원 규제지역의 주민지원 방식을 확대할 계획이다.광주시는 한강수계관리위원회가 주관한 '2027년도 우수 주민지원 특별지원사업' 공모에서 수질개선 및 지역발전 분야와 재생에너지 분야에 모두 선정돼 총 40억 원의 기금을 확보했다고 22일 밝혔다.한강수계관리위원회는 상수원 관리지역 주민의 소득 증대와 복지 증진, 지역발전을 위해 수질과 환경에 미치는 영향을 최소화하는 중장기 사업을 특별지원사업으로 선정하고 있다.2027년부터는 기존 수질개선 및 지역발전사업에 재생에너지 분야가 새롭게 추가됐다.광주시는 수질개선 및 지역발전 분야에서 '중대물빛공원 문화시설 건립사업'으로 22억 원을 확보했다.시는 확보한 기금을 활용해 중대물빛공원을 문화시설과 휴식 공간이 어우러진 복합공간으로 조성할 계획이다.재생에너지 분야에서는 18억 원을 확보해 기금햇빛소득마을 조성과 가구별 재생에너지 설치 지원, 마을공동시설 히트펌프 설치 등 3개 사업을 추진한다.기금햇빛소득마을 사업 대상에는 금사리와 지월2리, 건업리 등 3개 마을이 선정됐다.이들 마을에는 공동시설에 태양광 발전시설을 설치하는 데 필요한 사업비 전액이 기금으로 지원된다.태양광 발전으로 발생하는 수익은 주민 소득과 마을 공동기금으로 활용할 예정이다.가구별 재생에너지 지원사업에는 109가구가 선정됐다. 선정된 가구는 히트펌프와 태양광 발전시설 설치비의 80%를 기금으로 지원받으며, 나머지 20%는 자부담한다.마을공동시설 히트펌프 설치사업은 금사리와 신월1리 등 2개 마을을 대상으로 추진된다. 해당 사업에는 설치비 전액을 기금으로 지원해 마을공동시설의 에너지 효율을 높이고 에너지 자립 기반을 마련할 계획이다.박관열 광주시장은 "이번 기금 확보를 통해 상수원 규제로 제약을 받아온 지역 주민들의 복지를 증진하고, 친환경 재생에너지 도입을 통한 주민 소득 창출과 탄소중립을 함께 추진할 수 있게 됐다"고 말했다.