이해 못 해도 밥 굶기지는 않는다, 이 마을의 공존법

큰사진보기 ▲학교 도서관에 온 '누구나'의 이야기학교 도서관에 신간으로 들어온 정지아 장편소설 《찌니주의보》(창비). 여섯 장의 제목이 모두 '누구나'로 시작하는 이 소설을 이제 누구나 빌려 읽을 수 있다. ⓒ 오성훈(표지) 관련사진보기

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"쪼까낼 생각, 꿈에도 마씨요. 나가 가만 안 있을랑게. 갸들이 사램을 죽였어, 도둑질을 혔어? 머슬 워쨌다고 지랄옘벵을 떨어싼대? 즈그는 월매나 잘났가니!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

세상에 완벽한 인간이란 없다. 사람은 저마다의 부족함을 안고 살아가며, 가슴 깊은 곳에 차마 드러내지 못한 비밀과 흠결을 하나쯤 품고 있다. 소설 <찌니주의보>의 여섯 장 제목은 모두 '누구나'로 시작한다. 누구나 비밀은 있고, 누구나 조금씩은 나쁘고, 누구나 이상한 구석이 있다. 누구나 자기 기준으로 살고, 누구나 이유가 있으며, 누구나 모르고 산다.모진 바람에 쉬이 쓰러지지 않으려면 서로에게 기댈 언덕이 필요하다. 내가 부족하기에 누군가에게 기대기도 하고, 또 누군가를 위해 기꺼이 내 어깨를 내어주기도 한다. 그 기댐과 내어줌은 꼭 서로를 온전히 이해해야만 가능한 것도 아니다.<아버지의 해방일지> 이후 4년 만에 나온 정지아의 장편 <찌니주의보>(창비)는 박완서의 <도둑맞은 가난>(민음사)이 고발한 '수직적 관음'과, 홍성수 숙명여대 법학부 교수가 <차별하지 않는다는 착각>(어크로스)에서 짚어낸 다수자의 착각을 지나, 서툴고 흠결 많은 사람들이 서로 어깨를 내어주는 투박한 '수평의 공존'에 가 닿는다.박완서의 <도둑맞은 가난>에서 '나'의 단칸방에 깃들었던 상훈은 실은 '가난 체험'을 하던 부잣집 아들이었고, '나'는 가난마저 도둑맞았다고 절망한다. 선의의 얼굴을 한 이 수직의 시선은 홍성수 교수가 짚은 오늘의 차별과 닮았다. 그것은 '영업의 자유'라는 그럴듯한 말 뒤에 숨어 작동하고, '나는 차별주의자가 아니다'라고 믿는 다수자들은 '노키즈존' 같은 배제를 상식으로 정당화한다.소설 속 윤 선생은 상훈처럼 세련되지도, 홍성수 교수가 말한 다수자들처럼 은밀하지도 않다. 그는 서울에서 내려온 레즈비언 커플 '찌니들'(혜진과 성진)을 노골적으로 캐묻고 판단하며 마을에서 몰아내려 든다. 이장의 아내이자 베트남 출신 이주 여성인 쑤언에게도 그 시선은 비켜 가지 않는다. 그는 아들과 딸을 차별하고, 일본인 사위에게 욕지거리를 퍼붓고, 이장을 '사람 구실하기는 어려운 대가리'라 깎아내리고, 절골댁을 아들 못 낳는다고 타박한다.상훈의 시선이 선의로 포장된 폭력이었다면, 윤 선생의 시선은 포장지조차 벗겨낸 폭력이다. 그래서 그의 혐오는 역설적으로, 우리가 교양으로 덧칠해 온 수직의 시선을 비추는 거울이 된다.하지만 소설은 그를 악인으로만 남겨 두지 않는다. 공부 잘하던 막내딸이었으나 세 오빠를 뒷바라지하느라 제 삶을 내주었던 전직 간호사. 아들에게 쏟는 그의 집착 뒤에는 보상받지 못한 희생이 웅크리고 있다.찌니들이 전입하면서 평균 연령이 일흔여덟에서 일흔둘로 '무려' 여섯 살 낮아진 수평마을. 이곳 노인들도 수직의 사다리를 단숨에 허물지는 못한다. 다만 아주 다른 방식으로 비틀어 놓는다. 노인들은 윤 선생을 따라 쫓아내자고 맞장구를 치다가도, 끝내 그의 선동대로 움직이지는 않는다. 찌니들이나 쑤언의 다름을 '다양성 체험'으로 포장해 소비하지도, 교양인처럼 너그럽게 품지도 않는다. 여전히 무례하고, 낯 뜨거운 질문을 던지고, 혀를 끌끌 찬다.그러나 이 소설이 보여주는 진짜 공동체성은 세련된 계몽이 아닌 투박한 일상에 있다. 윤 선생의 강제 아웃팅으로 마을이 발칵 뒤집힌 뒤, 앞에서는 쫓아내야 한다고 수군대던 노인들이 돌아서면 찌니들 집 대문에 시래깃국이며 고춧잎나물이 든 비닐봉지를 걸어두고 간다. 누가 두고 갔는지도 모르는 그 봉지를, 혜진은 레인보우 깃발만큼이나 든든하게 여긴다. 얼굴 없는 응원이다."치명상을 입혀놓고 음식을 먹이는" 이 모순적인 행동이야말로, 상대를 완벽하게 이해하지 못해도 결코 "밥은 굶기지 않는다"는 수평마을 사람들의 끈질긴 삶의 온기다. 다름을 머리로 이해하거나 구경거리로 훔치지 않아도, 공존은 밥을 건네는 손에서 먼저 시작된다.마을이 들끓을 때 누구보다 앞장서 찌니들 편에 선 사람은, 낯선 땅에서 다르다는 이유로 숱한 시선을 견뎌온 쑤언이다. 그는 시어머니 양촌댁에게서 배운 걸쭉한 전라도 말로 남편인 이장에게 호통을 친다.찌니들의 서울 친구 기희가 반려 닭 '삐돌이'와 '삐순이'를 유모차에 태우고 나타난다. 그런데 기희가 왜 그토록 닭에게 마음을 쏟는지는 절친인 찌니들조차 알지 못한다. 혜진은 냉장고에 들어 있는 닭 영양제를 보고 기겁한다. 성진은 무심결에 이렇게 말해 버린다. "닭은 닭이지 뭐. 닭은... 치킨이잖아. 치맥의 치킨." 반려견 찹쌀이와 모찌가 닭 취급을 받았다면 펄펄 뛰었을 사람의 입에서 나온 말이다. 제 다름만큼은 이해받길 바랐던 이들도 다른 이의 다름 앞에서는 똑같이 모르는 사람이 된다.찌니들만 그런 것도 아니다. 마을 아낙들의 무례한 시선에 상처받았던 쑤언도, 찌니들의 개를 '개새끼'라 부르며 의도치 않게 상처를 준다. 누구나 차별의 피해자이면서 동시에 가해자가 될 수 있다는 홍성수 교수의 지적이 되살아나는 장면이다.닭이 지렁이를 먹었다며 발을 동동 구르는 기희에게 장씨댁은 "아니, 달구새끼가 지렁이를 묵제 글먼 지렁이가 달구새끼를 묵겄소?" 하고 태연히 받아친다. 닭을 자식처럼 여기는 기희의 애틋함도 노인들 앞에서는 그저 무심한 일상이 된다.찌니네 대문 앞을 서성이던 한씨댁은 기희에게 "이녁도 레지요?" 하고 대뜸 묻는다. 윤 선생이 레즈비언을 줄여 퍼뜨린 '레지'는 어느새 찌니들을 가리키는 마을 노인들의 말이 되어 있다. 한씨댁은 그렇게 낯 뜨거운 질문을 던지고도, 돌아서며 호박전이 든 비닐봉지를 기희의 손에 쥐여준다. 이해하지 못한 것을 굳이 이해한 척하지 않고, 그냥 곁에 두는 것. 수평마을이 다름을 대하는 방식이다.평생 얄밉게 굴던 윤 선생의 집이 아들 석구의 빚 때문에 경매에 넘어갈 처지가 되자, 먼저 손을 내민 사람은 뜻밖에도 절골댁이다. 아들을 못 낳는다고 윤 선생에게 숱하게 타박받았고, 찌니들을 누구보다 아꼈던 만큼 아웃팅 뒤에는 누구보다 표독스럽게 등을 돌렸던 이다. 그가 "암만 미와도 워쩌겄냐. 물에 빠진 놈 일단 건져는 놓고 봐야제" 하며 나섰고, 그 손길을 끝까지 이어간 이는 윤 선생이 그토록 쫓아내려 했던 찌니 혜진이다. 상처를 주고받은 이들이 한 사람을 함께 건져 올리는 셈이다. 완벽한 이해나 화해가 없어도, 고샅길에서 얼굴을 마주치고 먹거리를 주고받아 온 시간은 어떤 관념보다 질기게 서로의 짐을 나눠 지게 한다.소설의 마지막 날 이른 아침, 김장 김치를 들고 찌니네로 들이닥친 한씨댁은 믹스커피를 후루룩 들이켠다. 남편 상판대기를 봐줄 기분이 아니라며 그는 말을 잇는다. "느그가 난 년들이다, 난 년들이여. 한 년이 아프면 딴 년이 밥이라도 채릴 것 아니냐." 그 곁에서 암막 커튼을 젖힌 찌니들은 생각한다. 이 사람들과 '수평하게' 오래 살 수 있을 것 같다고.그러나 그 안도감을 책 밖으로 들고 나오면 질문이 하나 남는다. 혜진이 변호사라는 사실이 알려지자 마을의 공기는 눈에 띄게 달라진다. 그렇다면 변호사가 아닌 '찌니들'이었어도 그랬을까. 홍성수 교수는 법이 직접 해결할 수 있는 차별은 전체의 10% 정도지만, 그 10%가 바뀌지 않고서는 나머지 90%의 일상이 바뀌기 어렵다고 말한다. 수평마을은 그 10%가 비어 있는 자리에서 90%의 일상이 어떻게 버티는지를 보여주지만, 그 버팀은 때로 운이나 쓸모에 기대고 있는 것은 아닐까. 밥 한 그릇의 온기는 귀하다. 다만 세상의 모든 '찌니들'이 수평마을을, 혹은 변호사라는 방패를 가질 수는 없기에, 소설이 보여준 온기는 역설적으로 그 빈 10%를 더 아프게 비춘다.너는 너대로 조금 이상하고 나도 나대로 흠결이 있다. 그래도 위계를 내려놓고 같은 눈높이에서 어깨를 내어줄 수는 있다. 수평마을의 밥 한 그릇이 그 가능성을 보여준다면, 이 온기가 운 좋은 몇몇에게만 머물지 않게 하는 일은 이제 우리 사회의 몫이다.