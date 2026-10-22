광주경찰 올해 징계 14건...최근 7년 중 '최다'

큰사진보기 ▲광주경찰청 경찰관 징계 현황표.(유튜브 캡처) ⓒ 윤건영 의원실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국 시도경찰청별 징계 증가율 비교표.(유튜브 캡처) ⓒ 윤건영 의원실 관련사진보기

올해 광주경찰청 소속 경찰관들의 징계받은 건수가 최근 7년 중 최대치를 기록할 수 있다는 지적이 국정감사장에서 나왔다.22일 전남광주통합특별시 광주청사에서 열린 국회 행정안전위원회의 광주경찰청과 전남경찰청 국정감사에서 더불어민주당 윤건영(서울 구로을) 의원은 "올해 광주경찰청 징계가 부쩍 늘었다"고 밝혔다.윤 의원이 제시한 자료에 따르면 올해 8월 기준 광주경찰청 경찰관 징계는 14건이다. 8개월 만에 지난해(7건)보다 2배 늘었다.연 환산해 추정한 올해 징계 건수는 모두 21건, 전년 대비 3배 증가할 것으로 윤 의원은 예상했다.전국 평균 징계 증가율 1.15배를 크게 웃도는 것은 물론, 전국 시도경찰청 중에서도 가장 높은 증가율이다.특히 2020년 6건, 2021년 12건, 2022년 8건, 2023년 15건, 2024년 14건 등과 비교해도 최근 7년 중 징계가 가장 많을 것으로 예상된다.윤 의원은 "장윤기 사건 때문일 수 있지만, 다른 시도청보다 매우 많다. 불명예스러운 것"이라고 비판했다.이어 "일선 형사나 수사 쪽이 아닌, 중간 간부급에서 발생하는 사고가 많다"며 "성 비위는 물론 올해 8월 음주운전 뺑소니 사건도 중간 간부였다. 광주청의 전반적인 관리 체계 부실에서 기인한 것 아닌가 의구심을 가질 수밖에 없다"고 지적했다.이에 대해 양영우 광주경찰청장은 "청장으로서 징계받는 직원이 많다는 것에 대해 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "전 직원이 각오를 다지고 새롭게 거듭나는 광주 경찰이 될 수 있도록 지휘부부터 솔선수범하고 잘 챙기겠다"고 답했다.