이재명 정부 공공기관장 인사 늦다? 윤석열 때보다 많았다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 81주년 경찰의 날 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.10.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 정부 출범 이후 공공기관장 임명 수가 윤석열 정부 출범 초기보다 많은 것으로 나타났다는 분석이 22일 제시됐다.국회 재정경제기획위원회 윤후덕 더불어민주당 의원(경기 파주시갑)이 재정경제부에서 받은 공기업·준정부기관 기관장 인사자료를 분석한 결과다.그에 따르면, 지난 9월 30일 기준 이재명 정부 출범 이후 임명된 기관장은 총 37명으로 집계됐다. 공기업 기관장은 15명, 준정부기관 기관장은 22명이었다.윤석열 정부가 같은 기간 임명한 기관장 수를 따져보면 이보다 적었다. 공기업 기관장은 9명, 준정부기관 기관장 21명 등 총 30명이었다. 특히 공기업을 기준해 봤을 땐, 이재명 정부 때 임명된 기관장 수가 윤석열 정부보다 6명(66.7%) 더 많은 셈이다.'이재명 정부 출범 이후 공공기관장 인선이 지지부진한다', '공공기관장 인선이 지연되면서 국정운영 동력이 떨어지고 있다' 등의 비판이 사실과 다름을 보여주는 통계라 할 수 있다.윤 의원은 기관장의 임기가 정부 임기와 일치하지 않는 구조적 문제에 대한 고민이 필요하다고 짚었다.분석 결과, 전체 공기업·준정부기관 87곳 가운데 44곳(50.6%)은 윤석열·문재인 정부 당시 임명된 기관장이 재직 중이었기 때문이다. 특히 이들 44명 가운데 23명(52.3%)은 앞으로도 법정 임기가 1년 이상 남아 있는 것으로 집계됐다.이에 대해 윤 의원은 "정부 출범 이후 상당수 기관장을 새로 임명하더라도, 이전 정부 임명 인사들의 잔여 임기라는 구조적 문제 해결 없이는 공공기관의 국정동력 확보가 쉽지 않다"라며 "국회에서 대통령과 공공기관장의 임기를 연동하는 논의가 시급히 이뤄져야 한다"고 밝혔다.