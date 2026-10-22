"스튜어드십 개정 후속 조치 부족" 지적에 금감원장 "미흡 기관 공개 의향"

큰사진보기 ▲박홍배 더불어민주당의원이 22일 국회 정무위원회 국정감사에서 발언하고 있다. ⓒ 박홍배의원실 관련사진보기

"(금융 감독 당국에서) 설명회 한 번 하고 개선하라고 말로만 해서 10년간 지속됐던 관행이 개선되겠습니까."

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22일 국회 정무위원회 종합 국정감사장. 박홍배 더불어민주당 의원은 자본시장에서 기관투자자의 형식적인 의결권 행사 관행을 지적하며 금융당국의 적극적인 제도 개선과 관심을 주문했다. 스튜어드십 코드가 도입 10년 만에 전면 개정됐지만, 이행 여부를 점검한 뒤 실제 행동 변화를 끌어낼 후속 조치는 부족하다는 것이다.스튜어드십 코드는 국민연금과 자산운용사 등 기관투자자가 고객이 맡긴 자산을 충실히 관리하도록 정한 행동 원칙이다. 투자한 기업의 경영을 점검하고 의결권 행사와 기업과의 대화 등 주주활동을 통해 투자자의 이익을 보호하는 것이 핵심이다. 지난 2016년에 도입된 이후, 올해 7월까지 285개 기관투자자 등이 가입돼 있다.박 의원은 "스튜어드십 코드가 10년 만에 전면 개정됐다"면서 "(코드의) 적용 대상과 수탁자의 책임활동 범위가 확대되고, 기관투자자 간 협력적 주주활동 활성화는 방향이 담겼다"고 말했다. 이어 "개정의 핵심은 코드 가입 여부보다 실제로 어떤 활동을 했는지가 중요하다"며 "자산운용사별로 개선 여부를 확인하고 이행이 미흡한 기관을 공개해야 한다"고 강조했다.그는 또 "스튜어드십 코드 부실 이행 기관에 대한 참여 제한 기준과 함께 기관투자자의 실질적인 행동 변화를 이끌어낼 후속 조치가 필요하다"고 거듭 주문했다. 이에 대해 이찬진 금융감독원장은 "(부실 자산운용사 공개 여부에 대해) 의향이 있다"고 답했다.실제 이날 박 의원이 공개한 자료를 보면, 지난 7월 금감원의 자산운용사 의결권 행사 점검 결과 285개사 중 121개사, 42.4%가 절반 이상의 주주총회 안건에 형식적인 의결권 행사 사유를 반복해 기재한 것으로 나타났다. 박 의원은 '주총 영향 미미', '주주권 침해 없음' 같은 표현이 반복 됐다며 이를 "거수기식 또는 복붙 의결권 행사"라고 비판했다. 일괄 찬성한 운용사가 82개사, 일괄 불행사한 운용사도 50개사였다고 지적했다.이와 함께 박 의원은 태광산업의 주주환원과 지배구조 개선을 요구해 온 트러스톤자산운용 사례를 들기도 했다. 박 의원에 따르면 트러스톤은 지난 9월 태광산업의 이사회 밖 조직인 경영협의회가 회사 의사결정에 관여 했는지 공개질의했고, 이후 트러스톤 대표이사는 오히려 명예훼손·업무방해 혐의로 형사고소를 당했다. 박 의원은 기관투자자에게 적극적인 주주활동을 요구하면서도 실제 행동에 나서면 법적 분쟁과 비용 부담을 감수해야 하는 현실을 감독기관이 방치해서는 안 된다고 강조했다.또 기관투자자 간 협력적 주주활동을 뒷받침할 법적 기준도 쟁점이 됐다. 박 의원은 "개정 코드가 협력적 활동을 강조하지만, 현행 '5%룰'에 따른 공동보유자 판단 기준이 불명확하면 기관들이 법 위반을 우려해 활동을 주저할수 있다"고 지적했다. 이에 이억원 금융위원장은 "기준을 더 명확히 해야 한다는 지적에 공감한다"며 "해외 사례 등을 종합적으로 살펴 제도 개선 필요성을 검토하겠다"고 밝혔다.박 의원은 마지막으로 "이행 점검을 운용사 선정과 자금 배분에 연결해야 한다"고 강조했다. 국민연금이 위탁운용사의 수탁자 책임 활동 평가를 운용사 선정과 자금 배정에 반영하는 체계를 추진하고 있다며 관계부처와의 협의도 주문했다. 그는 "스튜어드십 코드는 가입 자체보다 실제 이행이 중요하다"며 "이행점검 결과가 위탁운용사 선정과 평가, 자금배분 등에 실질적으로 반영될 수 있도록 제도를 개선해야 한다"고 강조했다.이 금융위원장도 "어떻게 실효성 있게 그것을 이끌어 낼 수 있을지 더 고민하도록 하겠다"고 답했다.