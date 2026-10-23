6년차 부모가 묻는다, 과연 천만원 때문에 아이 낳을까?

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큰사진보기 ▲김진오 인구전략위원회 부위원장이 14일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 인구전략 비전선포식에서 발표하고 있다. 2026.10.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲어린이집에서 어린이들이 수업을 받고 있는 모습 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 안유림 시민기자의 개인 브런치, 블로그에도 실립니다.

정부가 오는 2027년 7월 1일부터 첫째 출산 시 1000만 원, 둘째는 1200만 원, 셋째부터 1500만 원을 현금으로 지급하는 '아이맞이지원금'을 신설하고 매월 아동기본수당을 지급하겠다고 밝혔다. 정부가 정한 우대지역(인구감소지역)에 살면 500만 원이 추가 지원된다. 출생 이후 1년 동안 분기마다 4번에 나눠 지급한다.인구전략위원회(인구위)는 지난 14일 이러한 내용을 담은 '제1차 국가인구전략기본계획'을 발표했다. 지난 9월 대통령 직속 저출산·고령사회위원회가 인구전략위원회로 확대·개편된 뒤 발표한 첫 번째 기본계획이다.아이를 6년 동안 키운 입장에서 돈이 필요 없다고 말할 생각은 없다. 다만 이 정책을 보고 가장 먼저 든 생각은 숫자가 아닌 그림이었다. 정확히는 점이 쌓여 선이 되고, 선이 쌓여 면이 되는 과정이었다.이 제도는 2027년 7월 1일 이후 출생아부터 적용된다. 6월 30일까지 태어난 아이는 현행 제도를 그대로 따른다. 아동기본수당도 같다. 7월 1일 이후 출생아는 월 20만 원(10만 원은 지역사랑상품권)으로 오르고, 6월 30일까지 출생한 아이는 기존 제도(수도권 아동수당 10만 원 등)를 적용받는다. 출생일 하루 차이로 지원받는 금액이 달라진다는 의미다.정부가 2027년 1월 1일 출생아부터 소급 적용하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌지만 아직 확정은 아니다. 날짜를 앞당겨도 점은 사라지지 않는다. 2027년 1월 1일로 바뀌어도 2026년 12월 31일이라는 또 다른 구분이 생겨날 뿐이다.점은 혼자 있을 때는 그저 하나의 마침표다. 하지만 그 점이 사람들 사이에 놓이면 선이 된다. 한 직장에는 이미 아이를 키운 사람, 지금 키우는 사람, 앞으로 아이를 낳을 사람, 낳지 않을 사람이 함께 앉아 있다.출산 육아 지원 뉴스가 보도되면, 아이가 없는 후배는 '싱글세'를 낸다며 투덜거린다. 아이를 다 키운 선배는 "나 때는 없었던 제도가 많아졌다"며 부러워하다가도 "나는 몸 고생 마음고생 하고, 이제는 세금까지 내는 것 같다"며 슬쩍 본심을 드러내기도 한다.누구도 나쁜 사람이 아니다. 현금은 눈에 잘 보이고, 누구는 받고 누구는 받지 못하는 순간 이 주머니에서 저 주머니로 나가는 돈으로 읽힌다. 정책의 목적보다 눈앞의 수혜 여부가 먼저 보이는 순간, 같은 직장에서 일하는 사람들은 서로 다른 편에 서게 된다.더 큰 문제는 이런 선이 쌓일 때 생긴다. 그런 감정이 반복되면 제도의 혜택을 받는 사람과 그렇지 않은 사람 사이에 눈에 보이지 않는 경계가 생기고, 마음 편히 제도를 이용하기 어려운 분위기로 굳는다.지난 2025년 12월 한국여성정책연구원이 발표한 <2024년 기준 일·가정 양립 실태조사 보고서>에 따르면, 2024년 육아휴직 사용 실적이 있는 사업체는 10.6%, 육아기 근로시간 단축 사용 실적이 있는 사업체는 4.3%에 불과했다.제도를 쓸 수 없다고 답한 사업체들이 꼽은 이유로는 육아휴직의 경우 '동료 및 관리자의 업무 가중'이 35.9%로 가장 많았고, '사용할 수 없는 직장 분위기나 문화'가 31.3%로 뒤를 이었다. 육아기 근로시간 단축 역시 '동료 및 관리자의 업무 가중'이 27.2%로 가장 많았다. 단축 사용 실적이 있는 사업체 중에서는 업무 공백을 '남은 인력끼리 나눠서 해결한다'는 응답이 72.6%였다.나는 비교적 제도를 이용하기 좋다는 공공기관에 근무하며 '육아기 근로시간 단축 제도'를 사용했다. 제도 신청에 큰 불편은 없었다. 그런데도 "남는 사람이 전화를 받으라는 말이냐, 착신 전환을 해 놓고 가라"는 말이 들리거나, "일이 없으니 (단축근무를) 쓸 수 있는 것 아니냐"는 눈길을 받으면 위축되곤 했다.단축근무 제도를 사용하는 근로자로서, 제도를 쓰지 않는 사람들의 말은 하나하나 상처가 되어 돌아왔다. 그래도 전혀 이해하지 못하는 바는 아니었다. 내가 그들 입장이었다고 해도 한 번쯤은 그런 생각이 들었을 테니까.이번 제도도 마찬가지다. 이번에는 내가 제도의 비사용자다. '아이맞이지원금'은 내 아이에게 닿지 않는다. 그래서 묻게 된다. 과연 내가 저 돈을 받는다면 아이 하나를 더 낳았을까? 아니면 내가 낸 세금으로 아이 하나를 키우는 환경이 정말 더 나아지는 걸까?육아휴직을 쓸 수 없는 이유로 '직장 분위기나 문화'가 31.3%였다는 것은 제도를 둘러싼 분위기가 이미 사용 여부에 영향을 미치고 있음을 보여준다. 그 위에 현금 지원의 차이까지 더해진다면, 사람 사이의 경계는 더 선명해질 수 있다.그렇다면 어떤 출산·육아 지원책이 필요할까. 나는 돈도 중요하지만, 부모가 직접 아이를 키울 수 있게 하는 것이 더 중요하다고 본다. 그러려면 세 가지가 없어야 한다고 생각한다.누구의 손, 누구의 눈치, 누군가의 희생.조부모나 돌봄 노동자의 도움을 받는 것이 잘못이라는 말이 아니다. 다만 누군가의 손이 없어도 부모가 아이 곁에 있을 수 있었으면 한다. 오전 9시 출근, 오후 6시 퇴근으로는 어린아이를 키우는 시간이 충분하지 않다. 단축근무나 휴직을 써야 겨우 일상이 지탱될 수 있는데, 그 제도를 사용하는 일이 누구의 눈치를 보는 싸움이 되곤 한다. 반면 제도를 사용하지 않는 누군가는 '내가 희생한다'고 느낀다. 양쪽이 그렇게 느끼는 순간, 제도는 오래가기 어렵다.육아휴직도, 육아기 근로시간 단축도 결국 부모에게 아이를 돌볼 시간을 보장하는 제도다. 그런데 그 시간이 충분할까. 육아휴직은 부모 각자 1년이고, 부모가 모두 3개월 이상 사용하면 1년 6개월까지 가능하다. 육아기 근로시간 단축은 기본 1년이고, 육아휴직을 사용하지 않은 기간은 두 배로 가산해도 최대 3년이다.아이가 두 살일 때는 엄마나 아빠의 손이 필요하고, 세 살이 되면 필요 없어질까? 두 살엔 일을 하고 세 살엔 일을 접어야 할까. 제도는 자꾸 부모에게 일을 해야 할지, 아이를 키워야 할지 둘 중 하나를 선택하도록 몰아간다. 일을 그만두지 않고도 아이 곁에 있을 수 있는 시간이 필요하다.왜 제도는 제한된 기간 안에서만 사용할 수 있을까. 사업주의 부담과 형평성 때문이 아닐까 싶다. 실제로 사업체들이 단축을 쓸 수 없는 이유로 꼽은 것은 동료와 관리자의 업무 가중(27.2%)과 대체인력 구하기 어려움(26.2%)이었다. 한 사람이 자리를 비워도 남은 사람에게 일이 그대로 얹히지 않는 구조, 대체인력과 업무 인계할 시간이 먼저 갖춰질 때 법보다 바꾸기 어렵다는 문화와 인식도 움직이기 시작하지 않을까.내 후배가, 혹은 친구가, 동생이 아이를 낳고 키우기로 결심하는 데 1000만 원은 분명 중요한 돈일 것이다. 하지만 그 옆에서 아이를 키우고 있는 나의 6년이 그 1000만 원의 지원금보다 덜 중요하지는 않다.아이가 열이 나서 조퇴하던 오후, 눈치를 보며 일찍 퇴근하는 날들, 동료에게 미안해하며 자리를 비우던 순간들. 아이를 키우는 내 매일의 모습은 숫자로 남지 않는다.정책이 봐야 할 것은 출생의 순간만이 아니다. 아이를 낳기로 결심하게 하는 돈과 낳은 아이를 계속 키울 수 있게 하는 시간. 둘 다 부모의 삶에 필요하다. 그리고 그중 숫자로 남지 않는 쪽이 더 오래 간다. 지원금보다, 보이지 않는 삶의 시간이다.