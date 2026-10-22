서산 판소리자매, 명창 신영희와 '풍악을 울려라'

큰사진보기 ▲'풍악을 울려라' 포스터 ⓒ 소리청자매 관련사진보기

"저희가 배우고 사랑해 온 전통예술을 고향의 시민 여러분께 직접 선보일 수 있다는 것이 큰 기쁨이자 보람입니다."

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"당시 객석이 모두 차 일부 관객분들은 아쉽게도 발걸음을 돌리셨다는 이야기를 전해 들었는데, 감사한 마음과 동시에 더 많은 분들을 모시지 못한 아쉬움도 컸습니다."

"첫 공연을 통해 느꼈던 감동과 관객 여러분의 응원을 잊지 않고, 더 성장한 모습으로 다시 찾아뵙고 싶다는 마음이 컸습니다."

"무대 위에서 좋은 소리를 들려드리는 것도 중요하지만, 그 무대가 완성되기까지의 모든 과정 역시 공연의 일부라는 것을 배워가고 있습니다."

"소리와 관현악이 조화롭게 어우러지기 위해서는 장단과 음악적 흐름은 물론, 서로의 호흡을 세심하게 맞추는 과정이 중요했습니다."

"평소 무대 위에서 존경하며 바라보던 선생님들과 함께 호흡할 수 있다는 사실만으로도 준비 과정의 어려움은 잊게 되는 것 같습니다."

"아직 배워야 할 것도, 이루고 싶은 것도 많지만 앞으로 이 공연이 서산시민 여러분께 매년 기다려지는 국악공연으로 자리 잡았으면 좋겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

소리청 공동대표 권도희·권도연 자매가 고향 서산에서 국악콘서트를 연다. 오는 11월 2일 오후 7시 서산시문화회관 대공연장에서 열리는 '제2회 서산시민과 함께하는 풍악을 울려라'다. 신영희 명창과 한밭국악관현악단, 타악그룹 '연락'이 함께한다.2024년 첫 기획공연에 이어 두 해 만에 마련하는 공연이다. 무대에 서는 소리꾼이자 공연을 기획하는 사람으로 관객을 맞는 자매에게 이번 공연을 여는 이유와 준비 과정을 서면으로 물었다.자매가 기억하는 첫 공연에는 고마움과 아쉬움이 함께 남아 있다. 두 사람에 따르면 당시 공연장 객석은 1층부터 2층까지 관객들로 찼다.관객들의 응원은 공연을 이어가고 싶은 이유가 됐다. 자매는 각자의 자리에서 소리를 다지며 다시 만날 날을 준비했다고 했다.처음 공연을 직접 기획할 때는 홍보와 출연진의 일정 조율, 공연 운영까지 낯선 일이 많았다. 준비 기간도 촉박해 세심하게 챙기지 못한 부분이 있었다고 자매는 돌아봤다.이번에는 그 경험을 바탕으로 준비 과정을 하나씩 점검하고 있다. 직접 체크리스트를 만들고, 포스터 구상과 제작에도 참여한다. 무대에서 들려줄 소리를 준비하면서 공연 전체를 살피는 일도 함께하고 있다.이번 공연에서 자매가 공을 들이는 부분은 판소리와 관현악의 조화다.판소리는 소리꾼과 북으로 장단을 짚는 고수가 호흡을 주고받으며 이야기를 이끌어가는 예술이다. 약 30명 규모의 국악관현악단과 함께하는 무대에서는 여러 악기의 흐름 속에 소리가 어우러지도록 준비해야 한다.많은 출연진의 일정과 무대 구성을 조율하는 일도 쉽지 않다. 그러나 자매는 준비 과정의 어려움보다 스승들과 함께하는 기쁨이 크다고 했다. 가르침을 받아온 선생님들과 한 무대에서 호흡하는 과정 자체가 배움의 시간이기 때문이다.공연은 타악그룹 연락의 '운우 & 비나놀이'로 문을 연다. 신영희 명창의 판소리 '춘향가' 중 한 대목과 자매의 단막 창극, 한밭국악관현악단의 연주가 이어진다. 자매가 들려주는 창과 관현악 '박타는 대목', 장은영의 춤과 관현악 '진도북춤', 국악가요도 마련된다. 출연진이 함께하는 판굿과 피날레로 공연을 마무리한다.소리와 기악, 춤과 타악을 한자리에서 만나는 구성이다. 자매는 전통의 깊이와 아름다움을 지키면서도 누구나 즐기고 공감할 수 있는 공연을 만들겠다고 밝혔다.두 사람이 함께 걸어온 소릿길은 어린 시절 시작됐다. 민요를 배우던 언니가 아버지의 권유로 판소리를 배웠고, 언니를 따라간 동생도 선생님의 권유로 소리에 입문했다.권도연씨 말에 의하면, 자신이 여덟 살, 언니가 열 살 무렵부터 둘이 서산에서 고속버스를 타고 서울과 전주, 고양으로 판소리를 배우러 다녔다고 회상했다. 서울에서 지하철 문이 닫히는 바람에 서로 떨어졌다가 다음 정거장에서 다시 만난 일도 있었다. 먼 길을 오가는 동안 자매는 서로에게 의지했다.지금은 각자의 일상과 소리 공부를 이어가며 소리청의 공연을 함께 만든다.언니 권도희씨는 사회복지사로 일하며 소리꾼으로 활동한다. 중앙대학교 전통예술학부 연희예술을 최우등으로 졸업하고 목원대학교 대학원에서 한국음악과 석사과정을 마쳤다. 지난해 신영희 보유자 기획행사에 이어 올해 춘향가 완창 릴레이 공연에도 참여했다.동생 권도연씨는 이화여자대학교 일반대학원 음악과 석사과정에 재학 중이며 예술강사와 프리랜서 소리꾼으로 활동한다. 올해 제1회 영암 전국국악경연대회에서 판소리 일반부 대상을 받았고, K-Art 청년 창작자 지원사업과 충남 청년예술인 글로벌 예술교류 프로젝트 참여자로도 선정됐다.권도연씨는 지난해부터 서산문화원 생활문화 활성화 지원사업의 시니어 동아리 예술강사도 맡고 있다. 자매는 같은 해부터 한국도로교통공단 TBN교통방송 '소리청-함께해유'에 고정 출연하며 청취자들을 만나고 있다.자매에게 판소리는 "삶의 일부이자 앞으로 나아갈 방향을 알려주는 나침반"이다. 좋은 소리를 들려주는 일과 그 소리가 더 많은 사람을 만날 수 있도록 무대를 만드는 일을 함께 이어가고 싶다고 했다.어린 시절 소리를 배우러 고향 밖으로 다녔던 자매는 이제 서산에서 관객을 맞는다. 첫 기획공연에서 받은 응원을 이번 공연으로 잇고, 지역에서 꾸준히 만날 수 있는 국악공연으로 이어가겠다는 바람이다. '제2회 서산시민과 함께하는 풍악을 울려라'는 전석 무료다.