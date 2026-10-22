민주당 "대장동 조작 기소 떠받친 허위 진술 규명해야"

윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회(아래 국정조사특위) 소속 더불어민주당 의원들이 최근 대장동 사건과 관련해 나온 증언을 근거로 "조작 기소를 떠받친 허위 진술들이 어떤 과정을 거쳐 만들어졌는지 반드시 규명해야 한다"라고 촉구했다.
국정조사특위 소속 민주당 의원들은 22일 입장문을 내고 "대장동 사건 기소가 정치적 조작 기소라는 증언이 법정에서 나왔다"라며 이같이 말했다. 이들이 언급한 건 지난 20일 곽상도 전 의원·화천대유 대주주 김만배씨·남욱 변호사 사건 등의 항소심 공판에서 나온 증언이다.
대장동 개발 민간사업자인 남욱 변호사는 이날 "검찰이 이재명 대통령의 지시를 인정하는 방향으로 진술하도록 요구했다"라고 했다. 누가 그런 요구를 했느냐는 질문에 "특수부 검사 전부가 했다"라고 답했다. 이 같은 사실은 <오마이뉴스> 단독 보도로 드러났다(관련 기사 : [단독] 남욱 "검찰이 '이재명이 지시했다고 얘기하라' 해"
https://omn.kr/2k78o).
국정조사특위 민주당 의원들은 남 변호사가 지난해 6월 재판에서는 회유·협박이 없었다고 증언했다가 이번 법정에선 "그땐 무서워서 못 했다"라고 밝혔다면서 "당시 검찰이 추가 기소 가능성을 거론하는 상황에서 회유·협박을 받았다고 털어놓기 어려웠다는 것"이라고 언급했다.
이들은 이어 "남 변호사가 지난 4월 국정조사에서도 '당시 검찰의 목적은 이재명 민주당 대표 기소였으며, 검사가 배를 가를 수 있다고 협박해 어쩔 수 없이 허위 진술을 했다'는 취지로 증언했다"라면서 "국정조사와 법정에서 일관되게 정치 검찰의 강요 때문에 허위 진술을 했다고 증언했다"라고 강조했다.
또한 같은 재판에 나온 정영학 회계사와 정민용 변호사가 비슷한 취지로 증언했다며 "남욱, 정영학, 정민용 등의 법정 증언이 조작 기소를 입증하고 있다. 검찰이 처음부터 이재명 민주당 대표를 표적으로 정해 놓고 거기에 맞게 허위 진술을 받아내려 했다는 것"이라고 주장했다.
이들은 "이것은 정당한 기소가 아니라, 정적 죽이기 조작"이라며 "대장동 사건만의 문제가 아니다. 표적을 정하고, 진술을 맞추고, 기소로 몰아가는 윤석열 정권 정치검찰의 조작 기소는 위례 사건, 김용 전 부원장 사건, 쌍방울 대북송금 사건, 서해 공무원 피격 관련 사건, 통계 조작 의혹 사건, 언론인 사건 등에서 반복돼 왔다"라고 지적했다.
그러면서 "철저한 진상 규명을 통해 국민 앞에 진실을 밝히고 책임자를 엄중 처벌하는 것이 정의를 바로 세우는 길이자, 윤석열 정권이 무너뜨린 민주주의를 회복하는 길"이라고 강조했다.
한편, 민주당 최고위원이자 조작기소특위 소속인 전용기 의원은 오는 28일 조작 기소 보고회를 국회에서 개최할 예정이라고 밝힌 바 있다.