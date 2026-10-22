조용식 울산교육감 "교사에 대한 악성 민원, 직접 법적 조치하겠다"

큰사진보기 ▲조용식 교육감이 9월 16일 국회 소통관에서 열린 ‘지방교육재정교부금 개편 중단 기자회견’에 참석해 발언을 하고있다. ⓒ 울산교육청 관련사진보기

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중등 교사 출신인 조용식 울산교육감이 22일 "교사에 대한 무고성 민원과 반복적인 악성 민원에 대해서는 교육감이 직접 법적 조치를 하는 등 무관용 원칙으로 단호하게 대응할 것"이라고 밝혔다.조 교육감은 이날 "초·중등교육법 시행령 개정안 통과를 적극 환영한다"는 입장문을 내고 울산교육청의 후속 조치와 관련해 이같이 밝혔다.오는 29일부터 시행되는 '초·중등교육법 시행령' 일부 개정안은 교권을 침해하는 악성 민원인에 대해 학교장이 면담을 종료하고 출입 제한 등의 조치를 할 수 있도록 하고 있다.하지만 조 교육감은 "울산교육청은 개정된 시행령과는 별개로 악성 민원에 대해서는 선제적이고 엄정한 대응으로 선생님들이 온전히 교육활동에만 전념할 수 있는 환경을 만들어갈 것"이라고 천명했다.엄정한 대응에 대해 조 교육감은 "먼저 학교 민원을 접수하는 창구를 단일화하여 교사 개인에게 직접 민원을 제기할 수 없도록 할 것"이라며 "학교에서 정한 방법을 통해서만 민원을 접수하고, 접수된 민원은 학교민원대응팀에서 내용을 검토한 후 처리하는 것을 원칙으로 한다"고 밝혔다.또 "기관 단위 대응 체계 마련을 위해 각 지원청에 학교민원대응지원팀을 구성하고 학교 차원에서 해결이 어려운 민원은 지원팀이 맡아 민원을 처리할 것"이라고 덧붙였다.조 교육감은 이와 함께 "자녀 교육에 대한 보호자의 참여와 학교와의 건강한 협력을 끌어낼 수 있도록 학부모 교육도 내실 있게 준비할 것"이라며 "학부모가 교육의 주체이자 소중한 동반자로서 학교와 두터운 신뢰를 회복할 수 있도록 할 것"이라고 강조했다.그러면서 "선생님의 교권이 존중받아야만 올바른 배움과 가르침이 일어나고 우리 아이들의 마음도 온전히 보살필 수 있다"며 "정당한 교육활동 보장을 통해 선생님들이 자부심을 가지고 우리 아이들을 가르칠 수 있도록 울산교육청이 가장 든든한 버팀목이 될 것"이라고 말했다.한편 조 교육감은 이번 '초·중등교육법 시행령' 일부 개정안에 대해 "교육활동 침해나 업무방해 우려가 있는 악성 민원인에 대해 학교장이 대면 종료, 퇴거 조치, 출입 제한, 수사기관 신고 등 단호하고 실효성 있는 법적 조치를 할 수 있도록 구체적인 절차를 마련한 것은 교육활동 보호를 위한 진전된 조치"라고 평했다.이어 "더불어 그동안 학교 현장에서 교사 개인이 감당해야 했던 민원 대응 방식을 기관 중심의 대응 체계로 전환한 것도 큰 의미가 있다"고 덧붙였다.그러면 "교권을 보호하는 것은 단지 선생님을 보호하는 것이 아니라 우리 아이들의 학습권을 지키고 학교를 가장 안전한 배움터로 만들어가는 첫걸음"이라며 "그동안 수많은 선생님이 악성 민원과 무분별한 아동학대 신고 등 심각한 교육활동 침해로 깊은 상처를 입어왔다"고 밝혔다.