'부실 수사' 장윤기 사건 국감...광주경찰 뭇매

큰사진보기 ▲22일 오후 전남광주통합특별시 광주청사에서 열린 국회 행정안전위원회의 광주경찰청·전남경찰청 대상 국정감사에서 양영우 광주경찰청장이 위원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲22일 오후 전남광주통합특별시 광주청사에서 열린 국회 행정안전위원회의 광주경찰청·전남경찰청 대상 국정감사에서 김호승 전남경찰청장과 피감기관 증인들이 선서하고 있다. 2026.10.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

광주경찰의 '장윤기 여고생 살해 사건' 축소·은폐 의혹과 부실 수사에 대한 질타가 국정감사에서 쏟아졌다.더불어민주당 이상식(경기 용인갑) 의원은 22일 국회 행정안전위원회의 광주경찰청·전남경찰청 국정감사에서 "역사적인 검찰 개혁 완수가 장윤기 사건에 대한 광주 경찰의 잘못 때문에 안 될 뻔했다"고 말했다.이 의원은 "경찰에 대한 국민의 신뢰가 얼마나 실추됐는지 생각해보고 정말로 반성해야 한다"며 "청장들이 책임을 통감하고 각고의 노력을 해야 한다"고 강조했다.국민의힘 김예지(비례) 의원은 스토킹 신고에 대한 경찰의 부실한 대응이 '장윤기 여고생 살해 사건'으로 이어졌다고 지적했다.김 의원은 "스토킹 범죄는 대응 매뉴얼에 따라 위험성이 높으면 피해자가 원하지 않아도 적극적으로 사건을 접수하고 피해자의 안전을 확보해야 한다"며 "하지만 광산경찰서는 그러지 않았다"고 비판했다.이어 "오히려 현직 경찰관인 장윤기의 아버지에게 수사 정보를 전달해 경찰이 당일 압수하지 않은 증거물을 해체하고 폐기하도록 도왔다"고 말했다.그러면서 "피해자의 위험 징후를 확인하고도 사건을 종결한 경위와 사후 안전 확인 등 보호 조치가 이행되지 않은 이유를 규명하고, 유사 사건이 반복되지 않도록 초동 대응 체계를 개선해 주길 바란다"고 주문했다.장윤기 사건 재발 방지를 위해 광주경찰청이 마련한 16개 과제 중 현재까지 완료된 과제가 단 3개에 그쳤다는 지적도 나왔다.조국혁신당 정춘생(비례) 의원은 "16개 과제 중 중요 사건 지휘 체계 정비, 경찰관이나 경찰관 가족 관계 사건 관할 개선, 언론 대응 강화 등 3개만 완료했다"며 "수사 기밀 누설 방지와 증거물 관리 강화 대책은 아예 준비가 안 됐다"고 말했다.또한 경찰관 가족 연루 사건을 다른 경찰서로 재배당하지 않은 문제도 따져 물었다.정 의원은 "경찰 가족이 연루된 사건은 전국적으로 117건, 이 중 경찰관 가족이 피의자이거나 피혐의자인 사건이 45건"이라며 "이 중 광주경찰청과 관련된 사건이 13건"이라고 설명했다.이어 "13건 중 8건은 다른 경찰서 등으로 다시 배당했지만, 5건은 기존 관서에서 여전히 수사하고 있다"며 "장윤기 사건 때문에 경찰이 두들겨 맞았다. 그러면 과하다 싶을 정도로 대응하고 쇄신해야 국민 신뢰를 회복할 수 있다"고 말했다.더불어민주당 윤건영(서울 구로을) 의원은 "장윤기 사건이 스토킹 중점 관리 기간에 발생했다"며 "장윤기 스토킹 신고 이후 제대로 대처가 이뤄졌는지 제대로 점검하고 바로잡아야 한다"고 주문했다.이에 대해 양영우 광주경찰청장은 "스토킹 신고 후 사후 콜백을 지연했던 문제점에 대해 반성하고, 매일 사후 콜백이 제대로 진행이 되고 있는지 점검하고 있다"며 "초동 수사부터 제대로 된 수사의 완결성을 확보할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.또한 "장윤기 사건의 증거물 관리 과정에서 미흡했던 부분이나 수사 기밀을 유출한 부분에 대해서는 대단히 죄송하다"며 "경찰 수사의 신뢰 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.