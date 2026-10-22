이태원 참사 곧 4주기... 이 대통령 "다중밀집행사, 각별한 주의를"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.10.22 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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오는 29일이면 핼러윈 데이 축제 과정에서 159명이 사망한 이태원 참사가 발생한 지 4주기다. 이재명 대통령은 핼러윈 데이가 다가올 뿐만 아니라 전국 각지에서 다양한 축제와 행사가 열리고 있는 만큼 "사전에 빈틈없는 대비가 꼭 필요하다"고 당부했다.이 대통령은 21일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하며 "본격적인 가을철을 맞아 나들이에 나서는 국민들이 늘어나고, 전국 곳곳에서 다양한 행사와 축제들이 열리고 있다"며 "다음주에는 핼러윈을 앞두고 주요 번화가와 다중이용시설에 많은 인파들이 몰릴 것으로 예상된다"고 말했다.이어 "많은 사람들이 한꺼번에 모이는 곳에서는 작은 위험 요인도 대형사고로 이어질 가능성이 큰 만큼, 사전에 빈틈없는 대비가 꼭 필요하다"며 관계기관들의 면밀한 실태 점검을 주문했다.이 대통령은 특히 "위기징후를 조기에 포착해 조속히 대처할 수 있도록 대응 체계를 다시 한번 철저히 점검해야겠다"며 "주최자가 없거나 모호한 다중밀집 행사에 대해서는 안전관리 사각지대가 발생하지 않도록 더욱 각별한 주의를 기울여 주기 바란다"고 말했다.그는 "국민 안전에 대해서는 과한 것이 부족한 것보다 백배 낫다"며 산불 감시와 예방 활동 강화 및 초기 진압태세 점검, 노후 교량·도로·건물 특별안전점검의 조속한 실시, 현장대응인력 안전대책 수립 등도 지시했다.한편 이 대통령은 '한국의 잠재성장률이 2년 연속 상승할 것'이라는 IMF(국제통화기금)의 최근 전망을 소개했다. 이어 "고도성장기였던 1980년대 중반 이후 40년 만에 처음 있는 일이라고 한다. 더군다나 중동전쟁으로 인한 고유가, 글로벌 공급망 위기 같은 불리한 여건 속에서 나온 전망이라 더욱 의미가 깊다"며 "이러한 추세라면 정부가 바뀔 때마다 거의 1%(포인트)씩 하락했던 잠재성장률이 우리 정부에서 역사적인 전환점을 맞이하게 되는 것"이라고 반겼다.이 대통령은 "이 같은 흐름을 더 크게, 지속가능하게 균형 잡힌 성장으로 나아가는 마중물로 삼아야 할 것"이라며 "이를 위해 인공지능과 반도체 등 첨단전략산업의 경쟁력을 한층 강화하고 회복이 더딘 부문에 재정과 정책 자원을 집중해야 한다"고 말했다.또 "현재 산업구조의 변화로 경제가 성장하더라도 청년의 일자리 통로는 좁아지고 수출과 내수 간의 격차는 좁혀지지 않고 있다"며 "이러한 문제를 시장에서만 전적으로 맡겨서는 안 된다"고 강조했다.이 대통령은 "확보된 재정 여력을 청년 일자리 확대와 주택 공급, 국내 소비 활성화 등에 필요한 만큼 충분하게 투입해 주길 바란다"며 "지금 국제 금리 상승에 따라서 금리 상승이 예측되고 있다. 상당 기간 지속될 가능성이 높다는 그런 의견도 있다. 이에 따라 금융약자들에 대한 지원도 강화해 나가야 될 것"이라며 "대한민국 경제가 새로운 성장궤도에 안착할 수 있도록 재정적, 정책적 방안을 적극적으로 개발하고 동원해야겠다"고 덧붙였다.