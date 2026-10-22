아산시의회, 성매매 피해자 자활지원 조례 폐지안 '보류'

큰사진보기 ▲충남 아산시 장미마을. 이곳에는 여전히 성매매 업소가 일부 남아 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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논란이 됐던 충남 아산시의회의 '성매매 피해자 자활지원 조례 폐지 조례안'이 결국 상임위에서 보류됐다. 폐지안에 대한 찬반을 의결하지 않은 것. 하지만 폐지 조례안에 반대했던 시민들은 심사 보류가 아닌 부결이 됐어야 한다며 아쉬움을 토로했다.아산시 '성매매 피해자 자활지원' 조례는 지난 2017년 아산시 온천동 장미마을에 대한 정비 작업을 하면서 제정됐다. 성매 매업소에 종사하던 여성들의 자활을 돕자는 취지이다.그러나 최근 이윤규(국민의힘) 아산시의원이 해당 조례의 폐지안을 들고 나와 논란이 됐다. 지역 시민사회에서는 "성매매 여성들이 처한 현실을 외면하고 있다"며 폐지안에 대해 비판의 목소리를 내고 있다.이런 가운데 아산시의회 문화복지환경위원회가 지난 21일 해당 폐지조례안에 대해 본회의 상정 여부를 심사하지 않고 일단 보류한 것으로 확인됐다.천철호 아산시의원(문화복지환경위원회 위원장·더불어민주당)은 22일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "조례의 취지는 성매매 업소 종사자들의 자립을 돕는 것이다. 좋은 취지이다. 저희(민주당의원들)은 폐지는 안된다는 입장이다. 다만 부정수급 문제가 불거졌다. 그래서 보류가 된 것"이라고 설명했다.천 의원은 일단 부정수급 문제의 진위를 파악한 뒤 6개월 후, 폐지안이 아닌 조례 개정안을 내겠다는 입장을 밝혔다. 개정안에는 '자활지원금을 부정 수급할 경우 환급할 수 있다'는 조항이 담길 전망이다.관련해 천 의원은 "부정 수급 부분을 살펴 본 뒤 6개월 정도 후에 환수 조건을 담은 개정안을 낼 계획이다"라고 밝혔다.하지만 일각에서는 아쉽다는 반응이 나왔다. 익명을 요구한 아산시민 A씨는 "개정안을 내는 것은 찬성이다. 하지만 이번 성매매 지원 조례 폐지안에 대해서는 의회가 부결시켰어야 한다"라고 아쉬워했다.주민 B씨도 "지난 21일 10개가 넘는 아산지역 시민사회단체들이 기자회견을 열고 '조례 폐지안'에 대한 부결을 촉구했다. 아산시 의회는 시민들의 뜻에 따라야 한다. 아산시 의회는 더불어 민주당 10명, 국민의힘 7명의 구성되어 있다. 민주당은 당론으로 조례 폐지를 막아야 한다"라고 주장했다.이두규 변호사(정의당 아산시위원장)도 "당연히 부결이 됐어야 한다. 그 이유는 혐오정치의 일환으로 판단되기 때문이다. 아산시 의회는 이번 기회에 '사회적 약자를 찾아서 공격'하는 방식의 정치가 용인되지 않는다는 것을 보여주었어야 한다"라고 말했다. 이 변호사는 부정수급 문제와 관련해서도 "조례가 없더라도 시가 부당이득 반환 청구를 하면 된다"라고 잘라 말했다.