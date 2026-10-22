"직원들은 살리겠다는데 주인이 반대" 청와대 앞 울먹인 노동자

"직원들의 애끓는 노력마저 무참히 짓밟은 능인선원 지광 스님을 엄벌하라."
기자회견문을 낭독하던 박호걸 전국언론노동조합 국제신문지부 사무국장이 더 이상 말을 잇지 못했다. 감정이 북받친 듯 눈가를 훔치는 그의 등을 오상준 국제신문비상대책위원회 공동위원장이 다독였다. 박 사무국장은 이후에도 중간중간 문장을 끊어 말해야 했다.
102억 원의 임금과 퇴직금이 체불된 상황에서도 <국제신문>을 살리겠다는 노동자들이 청와대 분수대 앞에 모였다. 전국언론노동조합과 국제신문비상대책위원회가 공동 주최한 '국제신문 사태 해결! 100억 체불 능인선원 지광 스님 엄벌 촉구' 기자회견이 22일 오후 1시 30분에 열렸다. 부산에서 올라온 30여 명의 <국제신문> 노동자들을 포함해 언론 노동자 50여 명이 함께했다.
이들의 손에는 "100억 체불 지광 스님을 엄벌하라", "능인선원은 기업회생에 동의하라"라는 문장이 쓰인 피켓이 들려 있었다. 언론 노동자들은 "힘내라, <국제신문>! 우리가 승리한다!" 등의 구호를 외치며 연대 의지를 다졌다.
"이제는 제발 <국제신문>을 놓아주시라"
이호찬 언론노조 위원장은 "<국제신문> 사태가 극적 해결이냐 파국이냐 갈림길에 서 있다"라며 "11월 20일이면 기업회생 절차가 끝난다. 그때까지 결론을 내리지 못하면 결국 파산의 길로 갈 수밖에 없다"라고 경고했다. 이어 "직원들은 월급과 퇴직금까지 일부 반납하며 회사를 살리려고 발버둥 치는데 대주주 능인선원 지광 스님은 반대로만 일관하며 몽니를 부린다"라고 비판했다. 그는 140여 명 직원과 가족의 생계가 달린 문제라는 점도 강조했다.
이 위원장은 특히 "100억 원 임금체불의 실질적인 책임자가 오히려 채권자 행세를 하며 <국제신문>과 구성원들의 생존을 가로막고 있다"라며 "국정감사 증인으로 채택되고 나서야 대화에 나섰지만 한 치의 입장 변화도 없다"라고 지적했다. 그러면서 "더 이상 기다릴 수 없다. 정부가 법과 원칙대로 체불 임금의 책임을 물어야 한다"라고 촉구했다.
오상준 공동위원장은 "참고 또 참고 또 참았다. 속고 또 속았다. 이제는 안 속겠다고 기업회생을 신청했다"라며 "어렵게 인수자도 구했고 직원들은 받아야 할 채권의 30%까지 반납했지만 능인선원에서 돌아온 답은 없었다"라고 했다.
그는 지난 16일 지광 스님과 면담한 내용도 공개했다. 지광 스님이 당시 체불금 102억 원을 갚을 능력과 의사가 있고 구조조정으로 회사를 정상화하겠다는 취지로 말했다는 것이다. 오 공동위원장은 "우리는 못 믿는다. 한두 번 속은 게 아니다"라며 "돈이 있는데 안 줬다면 정말 나쁜 사람이다"라고 말했다. 이어 지광 스님을 향해 "이제는 제발 <국제신문>을 놓아주십시오"라고 두 차례 호소했다.
하송이 국제신문지부장은 "오늘 아침 7시에 버스를 탔다. 서울에 올라올 때마다 이번이 마지막이기를 바란다"라며 "대주주가 부리는 몽니 때문에 결국 청와대까지 오게 됐다"라고 말했다.
하 지부장은 "150명이 넘는 전·현직 직원이 받지 못한 임금과 퇴직금이 100억 원을 넘는다"라며 "4명의 대표와 사장이 조사를 받았지만 제대로 처벌받은 사람은 단 한 명도 없다"라고 주장했다. 그는 "법인 도장을 가져가고 낙하산 인사를 내려보내며 실제 경영자 노릇은 다 해놓고 체불이 커지니 모른다고 한다"라며 지광 스님을 겨냥했다. 또한 대주주가 회사에 투입한 돈을 대여금이라 주장하면서 이를 돌려받지 못하면 회생에도 반대한다는 취지의 입장을 보였다고 비판했다.
하 지부장은 "<국제신문>에는 퇴직 적립금도 없다. 누군가 그만두면 곧바로 체불이 시작된다"라며 "직원이 회사를 살리겠다는데 주인이 반대하는 상황을 누가 이해하겠느냐"라고 반문했다.
"경영하지 않았다"는데 법인 인감까지 관리한 능인선원
연대 발언도 이어졌다. 고병준 언론노조 전국신문통신노조협의회 의장은 능인선원 측이 회생에 실패하면 다시 신청하면 되지 않느냐는 취지로 말했다는 전언을 거론하며 "'빵이 없으면 케이크를 먹으면 되지 않느냐'는 말이냐?"라고 비판했다. 전성관 언론노조 방송사노조협의회 의장은 YTN 사례를 언급하며 "누가 대주주냐에 따라 언론사가 하루아침에 나락으로 떨어질 수 있다"라고 연대의 뜻을 밝혔다.
언론노조와 비대위는 기자회견문에서 지광 스님의 경영 책임을 따져 물었다. 이들은 "임금은 2024년부터, 퇴직금은 2021년부터 체불이 반복됐다"라며 "체불액이 불어나자 지광 스님은 소유와 경영이 분리돼 있다며 책임을 회피했다"라고 주장했다.
하지만 지광스님이 2018년 회장직에서 물러난 뒤에도 능인선원이 사장과 대표이사를 임명했으며, 2021년에는 회사 법인 인감까지 가져갔다는 것이 이들의 설명이다. 이들은 "몇 십만 원짜리 계약을 갱신하려 해도 능인선원의 허락을 받아야 했다"라며 "결재 서류를 우편으로 보내고 받고, 급할 때는 경영지원국장이 직접 능인선원까지 찾아갔다"라고 설명했다.
이어 "아무 직함도 없는 능인선원 사무국장이 <국제신문> 간부에게 지시하기도 했다. 이래도 경영하지 않았다고 할 것인가"라고 반문했다. 특히 "파렴치한 대주주를 제대로 처벌하는 것이야말로 이재명 정부가 말하는 임금체불 제로 사회로 가는 첫걸음"이라며 "80년 동안 부산·울산·경남의 목소리를 대변해 온 <국제신문>의 회생은 이재명 정부가 강조하는 지역균형발전을 실현하는 길이기도 하다"라고 강조했다.
이재명 대통령은 지난해 9월 국무회의에서 임금체불을 '중대범죄'로 규정하며 엄벌을 주문한 바 있다(관련 기사: '상습 임금체불 엄벌' 주문한 이 대통령 "저도 많이 당해봤는데..."
https://omn.kr/2f5ua). 당시 이 대통령은 "임금을 충분히 줄 수 있는데 안 주고 버티거나 재범을 하면 아주 엄벌해야 한다"라며 "임금체불을 중대범죄라고 생각해야 한다"라고 강조했다. 이날 기자회견에 나선 언론노조 역시 이 부분을 상기시켰다.
11월 20일 회생 시한... 청와대에 서한 전달
<국제신문> 전·현직 직원 147명은 2024년 12월 체불 임금과 퇴직금 채권을 모아 기업회생을 신청했다. 지난해 5월 회생절차가 개시됐고, 올해 6월 HJ중공업 등이 참여한 에코프라임마린컨소시엄이 최종 인수 예정자로 선정됐다. 노동자들은 체불 채권 일부를 포기하는 결단까지 내렸다. 그러나 최대 채권자인 능인선원이 회생계획안에 반대하며 절차가 지연되고 있다. 두 차례 연기된 관계인집회는 오는 27일로 예정돼 있다.
지난 20일 부산고용노동청장이 지광 스님과 면담했지만, 능인선원 측은 자체 정상화 방침을 유지한 것으로 전해졌다. 11월 20일 회생절차 시한까지 계획안 인가를 받지 못하면 파산할 수 있다는 우려가 나온다. 기자회견을 마친 이들은 청와대 경청통합수석실 등에 사태 해결을 촉구하는 서한을 전달했다.