이정현 "한동훈 의혹 수사 협조"… 한동훈 "공작청 선언"

큰사진보기 ▲이정현 검찰총장 직무대행이 22일 국회 법제사법위원회에서 열린 공소청(옛 대검찰청)에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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"감찰이라는 진상 확인은 당사자의 동의를 전제로 하고 있고, 현직자에 한해서 할 수 있는 물리적 한계가 있기 때문에 이건 결국 수사를 통해서 밝혀져야 될 거라고 판단됩니다."

"검사 생활을 29년 넘게 해오는 동안 흑을 흑이라고 생각했고 백을 백이라고 생각했을 뿐 아니라 단 한 차례도 흑을 백이라고 판단하고 업무 처리를 한 적은 없습니다."

큰사진보기 ▲이정현 검찰총장 직무대행이 22일 국회 법제사법위원회에서 열린 공소청(옛 대검찰청)에 대한 국정감사에 출석해 업무보고를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

공소청 수장인 이정현 검찰총장 직무대행이 한동훈 무소속 의원 관련 의혹에 대해 공소청 자체 진상 조사에는 한계가 있다며 수사 기관이 수사에 나설 경우 적극 협조하겠다고 밝혔다. 이에 한 의원은 이 직무대행이 민주당의 '한동훈 죽이기'에 협조하겠다고 공언했다며 "공소청이 아니라 '공작청'이라는 대국민 선언"이라고 반발했다.22일 국회 법제사법위원회의 공소청 국정감사에서는 한 의원 관련 검찰 문건 유출 의혹과 자녀 관련 의혹, 쌍방울 대북송금 사건을 수사한 박상용 검사의 징계 및 정치적 중립성 문제가 잇따라 도마 위에 올랐다.박균택 더불어민주당 의원은 한 의원과 관련해 검찰 내부 문건 유출 의혹, 딸의 이른바 '허위 스펙' 관련 의혹, 아들의 학교 폭력 사건 처리 의혹 등 세 가지 사안을 제기했다.먼저 박 의원은 과거 법무부 장관 후보자 인사청문회 과정에서 검찰 내부 기소 계획 보고서가 외부로 유출됐다는 의혹을 거론하며 공소청의 진상 조사 진행 상황을 물었다. 이 직무대행은 "유관 부서에서 철저히 진상 확인 중에 있다"고 답했다.박 의원은 검찰 내부 문건을 유출한 퇴직 검사와 한 의원이 공무상 비밀누설의 공범일 수 있다고 주장했다. 이어 경찰이나 중대범죄수사청이 수사에 나설 경우 공소청이 내부 자료 확보 등에 협조해야 한다고 요구했다. 이에 이 직무대행은 자체 감찰의 한계를 설명하며 수사 필요성을 언급했다.박 의원이 향후 수사에 대한 협조를 요구하자 이 직무대행은 "최대한 협조하도록 하겠다"고 밝혔다.질의는 한 의원 가족 관련 의혹으로 이어졌다. 박 의원은 한 의원 딸의 저작권법 위반 등 의혹을 거론했다.한 의원 측이 책값과 저작권자의 승낙 문제 등을 들어 해명한 데 대해 실제 사실관계와 법적 책임 여부를 따져야 한다는 취지였다. 또 관련 경찰 수사가 과거 검찰에 의해 차단됐다는 의혹을 제기하며 향후 수사에 협조할 것을 요구했다. 이 직무대행은 재차 "철저히 진상 확인을 하고 수사에도 적극 협조하도록 하겠다"고 답했다.박 의원은 한 의원 아들의 학교 폭력 관련 고발 사건이 지난해 5월 각하 처리된 경위도 문제 삼았다. 해당 사건에 대해서도 진상 확인과 수사 협조를 요구했다. 이 직무대행은 "사실관계를 철저히 확인하고, 관련 사건 수사가 진행된다면 저희도 적극 협조하도록 하겠다"고 답했다.한 의원은 강하게 반발했다. 해외 국정감사 일정을 마치고 귀국길에 오른 한 의원은 자신의 SNS에 이 직무대행을 겨냥해 "공소청이 아니라 '공작청'이라는 대국민 선언"이라고 비판했다. 한 의원은 이 직무대행을 과거 채널A 사건 수사를 주도한 인물로 지목하며 "'민주당의 한동훈 죽이기에 적극 협조하겠다'고 공언했다"고 주장했다. 이어 이 직무대행이 문재인 정부 시절 자신을 표적으로 한 채널A 수사에 관여했다면서 공소청이 정치적 중립성을 잃었다는 취지로 비판했다.한 의원을 둘러싼 논란은 이 직무대행의 과거 수사 이력으로도 이어졌다. 김민전 국민의힘 의원은 이 직무대행이 채널A 검언유착 의혹 수사에 관여한 점을 거론하며 "대행님도 정치 검사가 아니신가"라고 따졌다. 김 의원은 해당 사건으로 기소된 이동재 전 채널A 기자가 최종 무죄 판결을 받은 사실을 지적하며 당시 수사의 적절성을 문제 삼았다.이에 이 직무대행은 한 의원이 휴대전화 비밀번호를 제공하지 않아 사건 전모를 확인하지 못한 부분이 있었다며 당시 수사가 '반쪽짜리'에 그쳤다는 취지로 설명했다. 자신이 정치 검사라는 주장도 강하게 부인했다.이어 이 직무대행은 "(내가) 정치 검사라는 말에 전혀 동의할 수 없다"며 자신이 정치 검사였다면 당시 윤석열 검찰총장 편에 섰을 것이라고 했다. 그러면서 오히려 3년 6개월 동안 법무연수원에 있었던 점을 들어 정치적 편향성 주장을 반박했다.쌍방울 대북송금 사건을 수사했던 박상용 검사를 둘러싼 공방도 이어졌다. 손솔 진보당 의원은 직무 정지 상태인 박 검사의 유튜브 출연과 정치적 발언을 문제 삼았다.손 의원은 박 검사가 유튜브 방송에서 정부 인사와 법제처장을 비판하고 조희대 대법원장 탄핵 문제까지 논평했다고 지적했다. 또 방송에서 현직 검사 직함으로 소개되고 있으며, 직무 정지 이후 확인된 유튜브 출연만 35건이 넘는다고 주장했다.손 의원은 직무 정지 상태에서도 검사의 정치적 중립 의무가 유지된다는 점을 강조했다. 그러면서 박 검사의 방송 출연과 정치적 발언이 관련 법령을 위반했는지 조사하고, 기존 징계와 별도로 형사 책임을 검토할 필요가 있다고 요구했다. 이에 이 직무대행은 사실관계를 확인한 뒤 합당한 조치를 하겠다고 답했다.