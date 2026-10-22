"대선 출마하나"... 국감서 민형배 보좌인력 도마

큰사진보기 ▲국정감사에서 발언하는 민형배 전남광주통합특별시장. 2026. 10. 22 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 박덕흠 의원이 22일 전남광주통합특별시 국정감사에서 청와대와 전남광주시 수석급 보좌인력 규모를 비교하며 질의하고 있다. 2026. 10. 22 ⓒ 전남광주TV 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장의 별정직 보좌 인력이 행정 통합 이전보다 늘고, 일부 보좌 직위 채용 절차도 불투명하다는 지적이 국정감사에서 나왔다.민 시장은 일부 수석급 직위 공모에 지원자가 1명뿐이었다는 지적을 부인했다가, 박 의원이 제출 자료를 제시하며 추궁하자 사과했다.국회 행정안전위원회 소속 국민의힘 박덕흠(충북 보은·옥천·영동·괴산군) 의원은 22일 전남광주시 광주청사에서 열린 국정감사에서 "수석급 직위가 청와대는 11명인데 전남광주시는 13명"이라며 "조직만 보면 대통령급"이라고 말했다.이어 "여기에 차관급 부시장도 4명이나 된다"며 "정책자문관과 고문, 특별 보좌관도 26명까지 두겠다고 하니 이게 시장 비서실인지 청와대인지 헷갈릴 정도"라고 지적했다.그러면서 "누가 보면 민형배 시장이 대선 출마 의향이 있나 오해하겠다"고 했다.박 의원은 또 "별정직 보좌 인력이 시도 통합 전 광주는 7명, 전남은 12명이었는데 통합시는 29명으로 늘어 서울시 정원 28명보다 많다"며 "행정 통합은 효율과 조직 슬림화를 이유로 하는데 전남광주시는 정반대"라고 지적했다.박 의원은 전남광주시가 행정기구 설치조례 시행규칙도 수차례 바꿔가며 보좌 인력 채용을 늘리고, 일부 직위는 공모 없이 채용하거나 공모를 하더라도 지원자가 1명에 그쳤다며 "(사람을 위해 자리를 만든) 위인설관 아니냐"고 따졌다.이에 민 시장은 "일부 오해가 있다. 제가 막상 시장에 취임하고 보니 혼자 결정해야 하는 건 많은데 보좌 인력이 너무 없었다"며 "수석이라고 이름을 붙였으나 보좌 인력일 뿐"이라고 해명했다.수석급 직위 공모 지원자가 1명에 그쳤다는 지적에 대해서는 "사실과 다르다"고 반박했다. 그러다 박 의원이 제출 자료를 근거로 거듭 추궁하자 "죄송하다. 아직 진행 중인 채용 절차가 있어서 그렇게 말씀 드렸던 것"이라고 물러섰다.민 시장은 별정직 규모와 관련해서는 "정원은 29명이지만 현원은 20명으로 서울시보다 적다"며 "법령에 의하면 전체 공무원 정원의 3%까지 둘 수 있도록 돼 있다"고 밝혔다.