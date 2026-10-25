호주ABC의 충격적 고발, 임신 알렸다가 '가짜 구조조정'

국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다. 국내 소식은 '한걸음 더' 들어가봅니다.

큰사진보기 ▲지난 18일 호주 ABC의 <포 코너스>가 보도한 '‘임신 페널티’' ⓒ ABC 관련사진보기

"입덧 때문에 이틀간 휴가를 낸 애비는 사무실로 돌아와 이상한 사실을 발견했습니다. 회사 컴퓨터에 로그인을 할 수 없었습니다. 잠시 뒤 상사가 애비를 불러 해고를 통보했습니다... (중략) 그 상사는 해고 일주일 전 인스타그램에 애비의 업무 능력을 칭찬하는 게시물을 올렸던 사람이었습니다."

큰사진보기 ▲호주 ABC의 <포 코너스>는 "임신·출산 관련 차별 경험을 제보한 여성 104명 중 절반에 가까운 48명이 구조조정을 이유로 해고됐고, 심지어 21명은 해고 후 자신의 업무가 그대로 남아 있거나 다른 사람이 해당 업무를 하고 있다는 사실을 알게 된 경우였다"고 전했다. ⓒ ABC 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 18일 호주 공영방송 ABC 탐사보도 프로그램 <포 코너스>의 보도. 본 방송은 19일 송출됐다. ⓒ ABC 관련사진보기

큰사진보기 ▲손솔 진보당 의원은 지난 1월 제22대 국회 최초로 포괄적 차별금지법안을 대표발의했다. 사진은 지난 10월 8일 국회 법제사법위원회 법무부 국정감사 당시 모습. ⓒ 남소연 관련사진보기

"육아휴직 복직 이틀 전 회사에서 전화가 왔습니다. 제가 원래 일하던 사무실에 책상을 놔줄 수 없고 다른 공간에 책상을 재배치하겠다는 이야기였습니다. 새롭게 배정받은 공간엔 책상이나 컴퓨터 등 사무 업무를 위한 기본 세팅도 돼 있지 않았습니다."



"육아휴직 사용 후 출근을 한 달여 앞두고 있던 때 인사팀으로부터 복직 후 육아기 단축근무를 신청할 수 있다는 내용을 전달받았습니다. 모든 직원이 사용할 수 있는 제도라고 해서 신청했는데 대표가 제게 육아휴직에 이어 단축근무까지 요청하는 걸 보니 일할 마음이 없어 보인다고 말했습니다."

"제 딸만큼은 이런 일을 절대 겪지 않았으면 좋겠어요. 자신이 사랑하고 자신이 잘할 수 있는 분야에서 일하고 성장하길 바랍니다."

지난 18일 호주 공영방송 ABC의 탐사보도 프로그램 <포 코너스>(Four Corners)가 충격적인 보도를 전했습니다.임신·출산 관련 차별 경험을 제보한 여성 104명 중 절반에 가까운 48명이 구조조정을 이유로 해고됐고, 심지어 21명은 해고 후 자신의 업무가 그대로 남아 있거나 다른 사람이 해당 업무를 하고 있다는 사실을 알게 된 경우였다고 합니다.방송은, 이를 두고 변호사들의 표현을 인용하여 '가짜 구조조정(Sham Restructure)'이라고 전했습니다.<포 코너스> 보도에 따르면 제보 여성 104명이 겪은 경험은 이랬습니다.48명이 구조조정을 이유로 해고됐고, 그중 21명은 가짜 구조조정으로 해고됐다고 밝혔습니다. 26명은 직급이 낮아지거나 '강등'을 권고받았다고 합니다. 유연근무를 신청했다가 31명이 거절당했으며, 업무 성과를 이유로 특별관리 대상이 된 경우는 11명이었다고 합니다(중복 응답 포함).보도에는 이와 같은 사례가 구체적으로 나타나는데요. 냉장·냉동 물류기업의 창고에서 2년 동안 근무한 여성 공장 노동자는 회사에 임신 사실을 알렸습니다. 그러자 회사에서는 냉동창고에서 일할 수 있는 건강 상태란 사실을 확인하는 진단서를 계속 요구했고, 그때마다 업무 수행이 가능하다는 진단서를 제출했음에도 일을 배정받지 못했다고 합니다.<포 코너스>는 "이와 같은 증언은 임신 차별이 업종이나 직급, 임금 수준, 거주 지역에 관계없이 발생할 수 있다는 것을 보여준다"면서 호주 인권위원회(AHRC) 보고서도 입수해 보도했는데요. 해당 보고서에는 일하는 기혼 여성 2000명과 배우자 1000명이 참여한 2014년 전국 실태조사 결과가 실려 있었습니다.그에 따르면 조사에 응한 여성 2명 중 1명꼴로 임신·육아 휴직 과정이나 직장 복귀 과정에서 차별을 경험했다고 응답했습니다. 그러나 차별을 당하고서도 공식적으로 문제를 제기하지 않는 경우가 91%였다고 합니다.보고서에는 반복적으로 나타나는 직장 내 임신 차별 유형이 나와 있는데요. 여기에도 '가짜 구조조정'이란 표현이 등장하더군요. 그대로 옮기면 다음과 같습니다.▲ 가짜 구조조정, 사용자가 차별 등 실제 해고 사유를 감추기 위해 해당 직무가 더 이상 필요하지 않다고 주장하며 노동자를 불법적으로 해고하는 행위 ▲ 임신 사실을 알린 후 업무 성과를 문제 삼거나 불리하게 대우하는 행위 ▲ 육아 휴직 후 복귀했을 때 사전 통보 없이 직책·근무 형태가 바뀌는 행위 ▲ 유연근무나 합리적인 근무 조정 요청의 거부 ▲ 승진이나 경력 발전 기회에 불이익을 당하는 경우.보고서는 이와 같은 차별이 "여성의 경제적 자립에 불균형적으로 큰 영향을 미치고, 불평등을 고착하며, 가족 삶의 질을 떨어뜨린다"며 사회적 문제라고 지적했습니다. 또한 가족 돌봄 책임을 이유로 한 간접차별도 불법으로 규정하는 법 개정을 권고하고 있었는데요.이를 근거로 <포 코너스>는 "호주 성차별금지법에서 가족 돌봄 책임 관련 조항이 개정된 지 수십 년이 지났다"고 지적했습니다. 또한 "단순히 유연근무를 요청할 권리를 주는 데 그칠 것이 아니라, 사용자가 유연근무를 제공하는 걸 원칙으로 삼아야 한다"는 코디 호주 성차별위원장의 발언도 함께 전달했습니다.차별금지법이 처음 발의됐던 2007년 이후 약 20년째 국회 문턱을 넘지 못하고 있는 우리의 현실이 떠오르는 대목이었습니다.2024년 11월 직장갑질119가 직장 내 임신·출산·육아 갑질 제보 41건을 분석한 결과에 나오는 사례들입니다. 그에 따르면 직장 내 괴롭힘을 당했다고 응답한 경우(26건, 63.4%)가 가장 많았고, 부당평가·인사발령(13건, 31.7%), 단축근무 등 거부(10건, 24.4%), 연차 사용 불허(5건, 12.2%) 순이었습니다. 해고나 권고사직을 당한 경우도 5건(12.2%)이 있었습니다(중복 응답 포함).언론을 통해 알려진 상황만 잠깐 봐도, 최근에도 큰 변화는 없는 것 같습니다.육아 휴직을 마치고 복직했다가 약 2년 동안 다섯 차례 전보와 세 차례 권고사직 제안을 받았던 한 여성에 대해 부당 전보에 해당한다고 노동위원회가 판단한 사실이 지난 5월 알려진 바 있습니다. 국가인권위원회가 한 지자체 공무원에 대한 계약 종료 행위를 차별로 판단하고 재심사를 권고한 경우도 지난 5월 있었습니다. 해당 지자체는 시간선택제 임기제 공무원이 출산휴가 이후 육아휴직 사용 계획을 밝히자 계약 종료를 통보했다고 합니다.<포 코너스> 방송에서 한 여성이 했던 말을 끝으로 전합니다.