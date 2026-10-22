"노을부터 야경까지"... 대학생들이 찾아낸 소양강 안심 산책로

큰사진보기 ▲나뭇가지 사이로 석양이 떨어지는 춘천 소양강 변의 일몰 풍경. 붉게 물든 강물이 한가롭고 평화로운 분위기를 자아낸다. ⓒ 전수현 관련사진보기

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"학교 근처에서 밤늦게 마음 편히 찾아와 걸을 수 있는 대표적인 안심 휴식 공간"

큰사진보기 ▲붉은 노을이 물드는 춘천 소양강 변 산책로의 풍경. 해 질 무렵 강바람을 맞으며 산책을 즐기기 좋은 대표적인 산책로이다. ⓒ 전수현 관련사진보기

"직접 강변을 따라 걸어보면 강바람도 시원하고 보행로가 환하게 켜져 있어서 어느 때나 답답함이나 불안함 없이 산책할 수 있다"

강바람을 맞으며 조용히 거닐 수 있는 산책로가 대학생들의 눈길을 끌고 있다. 시험 공부와 일상에 지친 대학생들이 낮과 밤 언제든 편안하게 휴식을 취하며 걸을 수 있는 공간으로 떠오른 '소양강 변 산책로' 이야기다.대학가 인근 소양강 변을 따라 길게 이어진 이 코스는 시원한 강바람과 정갈하게 정비된 보행로, 그리고 탁 트인 풍경이 어우러져 지역 주민과 학생들 사이에서 숨은 산책 명소로 각광받고 있다. 특히 해 질 녘 황금빛 노을부터 밤시간대 은은한 조명 아래 펼쳐지는 야경까지 시간대별로 색다른 매력을 선사해, 혼자서도 부담 없이 산책이나 가벼운 운동을 즐기기에 제격이다.소양강 산책로를 자주 찾는 한림대학교 재학생 홍우현씨는 "시험 기간이나 과제로 스트레스를 받을 때 산책로를 찾아 머리를 식히곤 한다"며 산책로의 매력을 전했다.홍씨는 "소양강 산책로는 탁 트인 풍경과 함께 조명이 잘 갖춰져 있어 낮에는 쾌적하고 밤에도 전혀 어둡지 않다"라며 "학교 근처에서 시간대에 상관없이 마음 편히 찾아와 걸을 수 있는 대표적인 안심 휴식 공간"이라고 평가했다.함께 산책로를 찾은 한림대학교 재학생 문태윤씨 역시 소양강 산책로가 주는 특유의 쾌적함과 여유에 대해 높은 만족감을 표했다.문씨는 "직접 강변을 따라 걸어보면 강바람도 시원하고 보행로가 환하게 켜져 있어서 어느 때나 답답함이나 불안함 없이 산책할 수 있다"고 강조했다.그는 이어 "대학가와 가까운 곳에 이렇게 마음 놓고 걸을 수 있는 쾌적한 산책로가 있다는 점을 모르는 학우들이 아직 많다"며 "이번 기회를 통해 더 많은 대학생들과 지역 주민들이 소양강 산책로의 매력을 알고 찾아올 수 있기를 바란다"고 소감을 밝혔다.강바람에 실려 오는 은은한 윤슬의 온기처럼, 소양강 변의 잔잔한 물결은 오늘 하루도 치열하게 살아낸 대학생들에게 작은 숨고르기 공간이 되어주고 있다.