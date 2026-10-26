'맛소금은 불량 조미료? 죽염 냄새는 왜...' 소금의 오해와 진실

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큰사진보기 ▲2% 부족한 감칠맛을 단숨에 채워주는 식탁의 고마운 양념 '소금' ⓒ Pixabay 관련사진보기

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필자소개: 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주에서 셰프로 일하며 레스토랑 주방을 지키다 보면, 습관처럼 셰프들이 요리 마지막 순간에 손가락 끝으로 소금을 한 꼬집 집어 올려 음식 위에 살포시 뿌리는 모습을 볼 수 있다. 서양 주방에서는 이를 '시즈닝(Seasoning)'이라 부르는데, 소금은 단순히 음식을 짜게 만드는 조미료가 아니라 재료가 가진 본연의 감칠맛과 풍미를 끌어올려 주는 가장 정직한 식재료다.요즘 한국 마트의 소금 매대를 봐도 세상이 참 넓어졌음을 느낀다. 예전에는 굵은 천일염이나 맛소금 정도가 전부였다면, 이제는 핑크빛이 영롱한 히말라야 핑크 솔트, 대나무 통에 넣어 구워낸 죽염, 정제염, 꽃소금, 허브 소금까지 정갈한 병들이 매대를 가득 채우고 있다.하지만 마트 매대 앞에서 특별한 소금을 찾는 사람들이나 주부들은 늘 고민에 빠진다. "분홍색 핑크 솔트가 정말 몸에 더 좋은 건가?", "맛소금은 조미료라 안 쓰는 게 맞나?", "죽염은 먹는 건지, 미용에 쓰는 건지?" 짧은 순간에 많은 생각을 하게 만든다. 세상의 수많은 소금 속에 숨겨진 정직한 과학과, 마트에서 나에게 맞는 소금을 똑똑하게 고르고 활용하는 팁을 셰프의 현장 경험을 담아 정리해 본다.소금은 크게 바닷물을 말려서 만든 '해염(Sea Salt)'과, 아주 옛날 바다였던 지형이 땅으로 바뀌면서 암석처럼 매장된 '암염(Rock Salt)'으로 나뉜다.바닷물을 염전에 가두어 바람과 햇빛으로 말린 것이 천일염이다. 미네랄이 풍부하지만 씁쓸한 간수 성분이 있어 김장이나 생선 절임에 제격이다. 이 천일염을 물에 녹여 불순물을 걸러내고 다시 깨끗하게 결정시킨 것이 꽃소금이고, 바닷물에서 불순물과 미네랄을 싹 제거하고 순수 나트륨만 추출한 깔끔한 소금이 정제염이다.요즘 식탁의 인스타 감성을 담당하는 핑크 솔트는 대표적인 암염이다. 수억 년 전 바다가 육지화되면서 갇힌 소금 층에서 채굴하는데, 소금 속 철분 등 미네랄 성분 때문에 영롱한 분홍빛을 띤다. 짠맛이 뾰족하지 않고 은은해 스테이크 고기를 구울 때나 샐러드 마무리에 뿌려주면 맛과 비주얼을 동시에 잡을 수 있다.정제염에 MSG(미원)를 살짝 섞어 만든 맛소금을 건강에 해로운 불량 조미료로 오해하는 분들이 많다. 하지만 맛소금은 셰프들도 인정하는 훌륭한 양념이다. 계란후라이, 나물 무침, 삼겹살 기름장처럼 소금만으로는 2% 부족한 감칠맛을 단숨에 채워주는 식탁의 고마운 양념이다. 적절히 활용하면 나트륨 섭취를 오히려 줄이면서도 음식 맛을 살릴 수 있다.천일염을 왕대나무 마디 속에 넣고 황토를 바른 뒤 고온에서 여러 번 구워낸 죽염은 한국이 낳은 독창적이고 세계적인 소금이다. 800도가 넘는 고온에서 구워지는 동안 대나무 속 유황 성분이 소금에 스며들고 강한 알칼리성으로 변하게 된다.간혹 죽염에서 삶은 달걀 썩은 냄새나 구릿한 냄새가 난다고 느끼는 이유가 바로 이 유황 성분 때문이다. 지극히 자연스러운 현상이며, 이 휘발성 유황 향은 국이나 찌개처럼 펄펄 끓이는 요리에 넣으면 열에 의해 신기하게 싹 날아가고 깊은 감칠맛만 남는다.소금도 저마다의 제자리가 있다. 찌개나 국을 끓일 때는 불순물이 없고 깔끔한 꽃소금이나 정제염이 좋고, 구이용 고기나 핑거푸드에는 입자가 크고 아삭하게 씹히는 핑크 솔트나 결이 고운 소금을, 김치나 장아찌처럼 오래 절이는 요리엔 간수가 잘 빠진 천일염을 쓰는 것이 요리의 정석이다.주방의 습기 때문에 소금통 안의 소금이 굳고 눅눅해졌다면, 소금통 안에 익히지 않은 생쌀을 10여 알 넣어보자. 쌀이 습기를 스펀지처럼 흡수하여 소금이 항상 보송보송한 상태를 유지한다.요리 초보자들이 가장 많이 하는 실수가 펄펄 끓는 국물에 소금을 계속 넣는 것이다. 뜨거울 때 입안은 짠맛을 잘 느끼지 못한다. 소금 간은 요리가 거의 완성되어 불을 줄이거나 껐을 때, 조금씩 넣어 단계를 확인하며 맞추는 것이 실패하지 않는 비결이다.음식을 만들 때 소금이 단 한 알도 들어가지 않으면, 아무리 귀하고 비싼 재료를 넣었어도 맹맹하고 싱거운 요리가 되고 만다. 반대로 너무 많이 들어가면 짜서 먹을 수 없게 된다.어쩌면 소금은 우리 삶의 간을 맞추는 일과 참 닮아있는 듯하다. 과하지도 부족하지도 않게, 딱 적당한 온도로 우리 일상의 풍미를 살려주는 소금 한 꼬집.저녁 식탁의 국물에 소금 한 꼬집 정성껏 풀어 넣으며 간을 맞추던 소박한 시간에서 눈을 돌려, 이제는 활기찬 내일 아침을 준비해 보자.최근 건강 관리 트렌드의 아침 루틴 중 하나인, 250ml의 따뜻하고 미지근한 물에 미네랄이 풍부한 좋은 소금(천일염이나 죽염등)을 아주 연하게 타서 차처럼 마시는 소금차 한 잔. 밤사이 지친 몸에 정직한 전해질과 수분을 채우고, 하루를 활기차게 시작하는 셰프의 아침 루틴이다.찬장 속에 무심코 두었던 소금병 하나. 그 정직한 소금 한 알이 선사하는 단단한 기본이 우리의 식탁과 마음에 든든한 온기와 생기를 채워줄 것이다.