울산 도시철도 정상추진 "시민불편 최소화에 행정력 집중"

큰사진보기 ▲김창현 울산시 교통국장이 22일 울산시청 프레스센터에서 언론브리핑을 갖고 울산 트램 1호선 진행에 따른 교통대책 방안을 설명하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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민선 9기 들어 재검토 되던 울산도시철도(트램) 1호선 건설사업이 정상 추진된다. 울산시는 법과 계약에 따라 추진하되 공사 기간 시민 불편을 최소화하는 데 모든 행정력을 집중하기로 했다.앞서 울산시는 극심한 교통 체증과 재정 부담에 대한 시민 우려에 따라 사업을 원점에서 다시 살펴보고 합법적인 중단 방법이 있는지 시민 공론화, 중앙부처 질의, 계약업체 협의, 법률 자문 등을 추진해 왔다.그러나 지난 7월 16일 시의회에서 '공론화 조례안'이 부결된 데 이어 기획예산처, 국토교통부 질의에서도 합법적 중단 방안을 찾지 못했다.또한 행정안전부는 "공사 정지 기간이 60일을 넘기면 발주기관의 책임 사유에 해당해 대가를 지급해야 한다"고 지적했으며, 계약업체와 법률 자문 역시 손해배상 부담 없는 계약 변경이나 중단은 불가능하다는 입장을 내놓았다.이에 울산시는 무리한 사업 중단 시 국비 반납과 매몰비용, 손해배상 청구 등 법적 분쟁에 따른 재정 부담이 시민에게 돌아간다고 보고, 공사비 증가와 운영 적자 우려에 대비해 사업비와 운영 전반에 대한 철저한 관리로 재정 부담을 줄여 나간다는 계획이다.울산시 김창현 교통국장은 22일시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "시민불편 최소화 교통종합대책을 마련했다"며 "공사 구간의 교통 소통과 안전을 높이고, 교통수요를 분산·억제하며, 대중교통 이용을 우선하고, 실시간 교통정보 제공과 신속한 민원 대용 체계를 갖추어, 공사 기간에도 시민의 일상이 멈추지 않도록 하겠다"고 밝혔다.요약하면 ▲ 소통·안전 증진 ▲ 수요 분산·억제 ▲ 대중교통 우선 ▲ 실시간 정보제공 ▲ 신속한 민원대응 등 5대 분야 20개 과제다.주요 대책으로는 첫째, 공업탑로터리 교통체계 개선이다. 공업탑로터리를 평면 5지 교차로로 바꾸어 교통소통 수준을 높이겠다는구상이다.둘째, 문수로 남북측 우회로 정비다. 문수로 남측은 대공원로(옥동중앙교회~대공원 정문)를 폭 8m에서 12~15m로, 연장 842m 구간을 확장하고 두왕로 방면으로 우회를 유도한다. 또한 대공원로 동문 쪽에서 1개 차로를 확장하고 공업탑 방향으로 좌회전을 허용하여 삼산로, 봉월로로 통행될 수 있도록 우회로 기능을 높인다. 문수로 북측은 법대로81번길을 일방통행에서 양방통행으로 전환하고, 거마로·은월로(2번길)도 함께 정비해 봉월로에서 법원 앞까지 양방향으로 통행될 수 있도록 한다.셋째, 통행체계 개편 및 최적신호 부여다. 공사 중 혼잡지점에서는 좌회전을 금지하고 전방 U턴·P턴과 우회를 유도하는 등 직진 위주 신호체계를 적극 검토한다. 공사는 구간을 나누어 시행하고 공사 진행 단계별로 신호를 최적화한다.넷째, 옥동 학원자량 대기 개선다. 옥동 학원가 하교 시간대 마중 자량으로 인한 정제를 줄이기 위해, 보행자도로를 활용한 학원치량 대기공간 3개(각 10x40m)를 검토한다. 이를 통해 문수로 불법 주정자와 통학 안전 문제도 함께 해소한다는 구상이다.다섯째, 단계별 시공으로 차로 점유 최소화다. 보도를 후퇴시켜 먼저 시공하고 정거장 구간은 도로 폭의 절 반씩 두 사례로 나누어 시공한다.여섯째, 시민 체감형 통합 알림 서비스 제공이다. 도로전광표지와 내비게이션, 스마트폰을 통해 실시간 도로 통제와 소통 정보를 제공, 병목지점에서 우회·분산하도록 한다.일곱째, 문수로 우회도로 조기 개설이다. 장기 대책으로 문수로 북측에 길이 2.6km, 4차로 규모의 우회도로를 조기에 개설하여 문수로 교통량을 분산한다.김창현 교통국장은 마무리 발언으로 "앞으로 우리 시는 법적 절차를 투명하게 진행하고, 중앙부처와도 긴밀히 협의해 나가겠다"며 "무엇보다 시민 여러분의 다양한 의견을 귀담아듣고, 대책을 시행 과정에서 지속적으로 보완하겠다"고 밝혔다.이어 "공사 기간 동안 큰 불편을 드리게 되어 송구하다"며 "그 불편이 최소화될 수 있도록, 시민 일상이 멈추지 않도록 끝까지 책임 있게 챙기겠다"고 강조했다.