사비나 암초서 맞붙은 미·중…'남중국해 분쟁'의 뿌리를 찾아서

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲남중국해는 중국의 해양 진출과 미국의 역내 영향력이 맞부딪치는 곳인 동시에, 동남아시아 국가들의 영유권과 해양 자원, 국제 해상교통로의 안전이 걸린 공간이다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

남중국해의 긴장이 다시 고조되고 있다. 중국군은 지난 20일(현지 시간) 남중국해 스프래틀리 군도 인근 사비나 암초 주변에서 작전을 수행한 미국 해군 함정 USS 찰스턴을 추적·감시했다고 밝혔다. 중국은 미국 함정이 사전 승인 없이 해역에 진입해 주권과 해양 안보를 침해했다고 주장했다. 반면 미국은 국제법에 따른 항행의 자유를 강조해 왔다. 필리핀도 합법적인 국제 해역 통과에 중국의 사전 허가가 필요하지 않다는 입장을 밝혔다.이번 대치는 단순한 군함 간 신경전으로 보기 어렵다. 중국과 필리핀은 사비나 암초를 비롯한 남중국해 여러 해역에서 영유권을 놓고 충돌해 왔으며, 미국은 필리핀과의 동맹을 바탕으로 역내 관여를 강화하고 있다. 지난 9월에도 해당 해역 인근에서 중국과 필리핀 선박의 충돌이 발생했다.남중국해가 국제사회의 주목을 받는 이유는 분명하다. 이곳은 중국의 해양 진출과 미국의 역내 영향력이 맞부딪치는 곳인 동시에, 동남아시아 국가들의 영유권과 해양 자원, 국제 해상교통로의 안전이 걸린 공간이다.남중국해 분쟁은 최근 중국의 부상과 함께 갑자기 등장한 문제가 아니다. 그 뿌리는 식민지 시대의 불명확한 경계 설정과 제2차 세계대전 이후 동아시아의 질서 재편까지 거슬러 올라간다.남중국해에는 스프래틀리 군도와 파라셀 군도, 스카버러 암초 등 크고 작은 섬과 암초가 흩어져 있다. 중국과 대만, 베트남, 필리핀, 말레이시아, 브루나이 등이 일부 지역에 대해 서로 겹치는 주장을 펼친다. 각국이 내세우는 역사적 권리와 지도, 실효 지배의 범위도 다르다.제2차 세계대전 이후 아시아 각국이 독립하면서 해양 경계와 섬의 귀속 문제가 본격적으로 부각됐다. 1970년대에는 해저 석유·가스 자원과 어장이 주목받으면서 분쟁이 더욱 복잡해졌다. 영유권 문제는 단순히 국토의 넓이를 늘리는 문제가 아니라 에너지 자원과 식량, 군사적 거점을 확보하는 문제로 확대됐다.특히 중국은 남중국해 대부분에 대한 광범위한 권리를 주장해 왔다. 이른바 '구단선'으로 알려진 해상 경계선은 중국의 주장을 상징하는 요소다. 그러나 주변국들은 중국의 주장이 자국의 배타적경제수역(EEZ)과 겹친다며 반발해 왔다.갈등은 군사적 긴장으로도 이어졌다. 중국은 일부 암초를 매립해 인공섬을 조성하고 항만과 활주로, 감시·방어 시설 등을 구축했다. 미국은 이러한 움직임이 역내 군사적 균형과 항행의 자유를 위협할 수 있다고 보고 남중국해에서 해상 작전을 이어 왔다.남중국해 분쟁에서 중요한 분기점은 2016년 7월 12일 내려진 국제중재 판정이다. 필리핀은 중국의 광범위한 해양 권리 주장이 유엔해양법협약에 어긋난다며 국제중재 절차를 제기했다.상설중재재판소(PCA)가 지원한 중재재판부는 중국이 주장하는 구단선 안의 역사적 권리가 유엔해양법협약상 인정되는 해양 권리를 넘어설 수 없다고 판단했다. 또 일부 해역에서 필리핀의 주권적 권리가 침해됐으며, 중국의 매립과 인공섬 건설이 해양 환경에 심각한 피해를 줬다고 판정했다. 중국은 해당 판정을 인정하지 않겠다는 입장을 유지했다.다만 이 판정이 남중국해의 모든 섬에 대한 영유권을 일괄적으로 결정한 것은 아니다. 중재재판부는 주로 유엔해양법협약에 따른 해양 권리와 중국의 행위가 국제법에 부합하는지를 판단했다. 섬 자체의 영유권 문제와 모든 해양 경계가 한꺼번에 해결된 것은 아니라는 뜻이다.이후에도 현장의 대치는 계속됐다. 중국과 필리핀은 해경선과 보급선, 어선 등을 둘러싸고 대립했으며, 물대포 사용과 위험한 근접 항해, 선박 충돌 등이 긴장을 키웠다. 미국은 항행의 자유 작전을 통해 과도한 해양 권리 주장을 인정하지 않는다는 입장을 보여 왔다.결국 남중국해의 핵심 문제는 국제법이 존재하느냐가 아니라, 그 법을 둘러싼 해석과 판정을 각국이 어떻게 받아들이고 실제 현장에서 이행하느냐에 있다. 국제중재 판정이 나왔더라도 이를 강제로 집행할 수단이 제한적이라면 해상에서의 힘의 경쟁은 계속될 수 있다.남중국해의 긴장은 미·중 양국의 문제로만 끝나지 않는다. 이 해역은 동아시아와 유럽·중동을 연결하는 주요 해상교통로다. 에너지와 원자재, 제조업 부품을 해상 운송에 크게 의존하는 한국에도 안정적인 항행은 중요한 경제적 조건이다.남중국해에서 군사적 충돌이 발생하거나 주요 항로의 통항이 위축되면 선박 운항 지연과 우회 비용, 해상보험료 상승 등이 나타날 수 있다. 에너지와 물류 비용이 오르면 수출기업의 부담이 커지고 국내 물가에도 영향을 미칠 수 있다. 다만 실제 영향의 크기는 충돌의 범위와 지속 기간, 항로 통제 여부에 따라 달라진다.안보 측면에서도 한국은 복잡한 선택에 직면한다. 미국과의 동맹은 한국 안보의 핵심 축이지만, 중국 역시 한국의 주요 교역 상대국이다. 남중국해에서 긴장이 높아질수록 항행의 자유와 국제법 준수라는 원칙을 지키면서도 역내 군사적 충돌이 경제·외교적 위기로 번지지 않도록 관리하는 일이 중요해진다.현재는 중국이 해경과 해군을 활용해 현장 통제를 강화할지 여부가 가장 중요해 보인다. 또한 미국과 필리핀을 비롯한 역내 국가들이 공동훈련과 해상 협력을 확대할지 여부다. 당사국들이 충돌 방지 절차와 행동규범을 마련해 우발적인 무력 충돌을 막을 수 있을지도 주목해야 한다.남중국해의 역사는 작은 섬과 암초가 국제정치에서 얼마나 큰 전략적 가치를 가질 수 있는지를 보여준다. 동시에 군사적 우위만으로 복잡한 영유권 분쟁을 종결하기 어렵다는 사실도 드러낸다. 바다를 둘러싼 경쟁은 영토와 자원에서 시작하지만, 그 결과는 국제법과 무역, 동맹 관계를 거쳐 세계 경제 전체로 번질 수 있다. 사비나 암초 주변에서 벌어진 미·중 간 대치가 중요한 이유도 여기에 있다. 지금 남중국해에서 필요한 것은 군사적 압박의 확대만이 아니라, 국제법에 기초한 분쟁 관리와 우발적 충돌을 막을 실질적인 안전장치다.