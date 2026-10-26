'뚜렛 당사자' 국회 찾자, 보건복지부 "기준 추가 검토"

틱, 틱, 원인 모를 증상 후 흘러간 4년의 시곗바늘. 자신도 모르게 틱, 틱, 움직이는 몸과 함께 국회로 향한 찬위의 뚜렛증후군 이야기를 3회에 걸쳐 소개합니다.

큰사진보기 ▲지난 8일 보건복지부 국정감사에 참고인으로 참석한 찬위가 국회 본청에서 서미화 더불어민주당 의원과 인사를 나누고 있다. ⓒ 서미화 의원실 관련사진보기

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보건복지부가 연령 기준을 추가 검토하겠다고 밝혔다

뚜렛장애 진단 요건에 '심각한 자해와 부상', '집단생활의 어려움'을 반영하는 개선안에 대해서도 검토하겠다

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서미화

뚜렛장애 연령을 비롯한 기준을 다시 검토하겠다고 밝힌 건 의미 있는 첫걸음

구체적인 계획으로 이어져야

'만 20세'가 돼야 뚜렛증후군 장애 진단이 가능해 정작 10대 뚜렛 청소년이 소외되는 문제가 발생하자,. <오마이뉴스> 연재 '틱! 찬위입니다' 주인공이자 뚜렛증후군 당사자인 김찬위(19)군이 국회 국정감사 참고인으로 발언한 뒤 생긴 변화다.<오마이뉴스>가 국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원실을 통해 확보한 서면답변을 보면, 복지부는 현행 뚜렛장애 진단 연령 기준을 "향후 추가 검토하겠다"고 밝혔다. 아울러 ""고 덧붙였다.현재 뚜렛장애 진단 연령은 '만 20세 이상'이다. 이에 대해 복지부는 "2024년 (장애인정기준 개선) 2차 연구에서 개선 과제로 제안돼 전문가 자문을 거쳤으며, 그 결과는 현행 유지(20세 이상)였다"고 설명했다. 구체적인 자문 의견으론 "군대·대학 진학 등 현실적인 문제 고려", "틱의 특성상 정확한 진단 어려움", "병원 진료에 대한 충분한 기록이 있다면 연령 하향 고려 가능" 등이 있었다.찬위는 최근 뚜렛장애 등록을 신청했지만 '결정 보류'로 판정됐다. 장애 진단 기준 연령에 못 미치는 '만 19세'였기 때문이다. 실제 2021년부터 2025년까지 20세 미만 뚜렛장애 심사 신청은 11건으로, 그중 10건이 결정 보류됐다. 장애로 결정된 나머지 1건은 2023년 심사 당시 '연령 요건 확인 누락'으로 잘못 등록된 사례였다.복지부는 "향후 뚜렛장애 연령, 능력장애 측정 기준에 대해 검토할 예정"이라며 "이 과정에서 전문가 의견을 청취해 필요한 것으로 인정되는 경우 당사자 인터뷰와 실태조사를 실시하고, 그 결과를 반영해 뚜렛장애 기준 개정을 검토하도록 하겠다"고 덧붙였다.의원은 "복지부가"이라면서도 "검토를 넘어 언제까지 어떻게 바꿀지한다"고 말했다. 이어 "2028년 장애인권리보장법 시행에 맞춘 장애인복지법 전면 개정 과정에서 장애 인정 기준 전반을 다시 살펴야 한다"며 "당사자 목소리가 담긴 장애 인정 체계가 만들어지도록 끝까지 챙기겠다"고 강조했다.